LARVIK: Redningshelikopteret er tilkalt i forbindelse med en trafikkulykke ved Larvik tirsdag ettermiddag.

Svært vanskelige kjøreforhold i Nordland

Politiet i Nordland melder i kveld om svært vanskelige kjøreforhold i hele fylket. I Sør-Norge har det vært flere trafikkulykker tirsdag, og både glatte- og stengte veier.

Men flere av veiene ble gjenåpnet tirsdag kveld.

Samtidig er ekstremværet «Gyda» på vei. Uværet, som rammer Vest- og Midt-Norge onsdag formiddag, har allerede utløst et skred av farevarsler. Statens Vegvesen ber folk unngå unødvendige kjøreturer.

– Grunnet væromslag er det nå svært vanskelige kjøreforhold i hele fylket. Vi får nå fortløpende meldinger om biler som har kjørt seg fast eller kjørt av veien. Meldingene kommer fra hele fylket, skriver politiet i Nordland på Twitter.

Fem skadet ved Larvik

Rett etter klokken 15.30 meldte Sør-Øst politidistrikt om en kollisjon mellom en personbil og en lastebil ved Larvik.

Operasjonsleder Per Arne Amundsen opplyser til VG at fem personer, hvorav fire satt i personbilen og den siste befant seg i lastebilen, er skadet.

Ifølge operasjonslederen ligger lastebilen veltet på siden utenfor veien, ettersom den skal ha prøvd å svinge unna personbilen.

– Lastebilsjåføren har noen skader i armen, og de andre blir sjekket av ambulanse. De går sannsynligvis til sykehuset, ettersom ulykken har skjedd under høy hastighet, sier Amundsen.

Utover dette er skadeomfanget ukjent, ifølge Amundsen.

Fylkesvei 40 er midlertidig stengt etter ulykken. Politiet opplyser at det er skiltet til omkjøring.

HRS Sør-Norge har i tillegg sendt ut redningshelikopter fra Rygge for å bistå ved ulykken.

– Helsevesenet ba om bistand med tanke på hvor mange personer som er involvert, sier vaktleder Børge Galta til VG.

Hemsedalsfjellet gjenåpnet

Tirsdag ettermiddag ble også riksvei 52 over Hemsedalsfjellet stengt for trafikk etter front mot front ulykke mellom to vogntog, men her ble veien gjenåpnet rundt klokken 20.30

Også Osveien ved Bergen er gjenåpnet etter et trafikkuhell.