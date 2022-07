Bjørk falt over fem biler i Oslo sentrum

Brannvesenet har rykket ut til Majorstuen i Oslo sentrum etter at et stort bjørketre blåste over ende og traff fem biler.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Brannvesenet er på stedet i Schønings gate på Majorstuen i Oslo sentrum. Et stort bjørketre har blåst over ende og truffet fem biler. Det er ingen personskader, tvitrer 110-sentralen i Oslo.

– Vi fikk først melding om at en bjørk hadde falt ned på en strømstolpe og over veien. Det viser seg å være et stort bjørketre som har falt oppå fem biler, sier vaktkommandør Rune Elstad til VG.

– Hva er skadeomfanget på bilene?

– Det er vanskelig å si ettersom treet fremdeles ligger over bilene. Brannvesenet skal nå kappe det i biter med motorsag.

– Var det mennesker i nærheten da det falt?

– Vi har ikke fått melding om at det var noe fare for mennesker, sier Elstad.