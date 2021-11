KRITISK: Askøy-ordfører Siv Høgtun er ikke imponert over den nye regjeringen.

Askøy-ordfører skuffet over regjeringen: − De burde vært tydeligere

Askøy-ordfører Siv Høgtun (H) mener regjeringen feiler kommunene. Også andre Vestland-ordførere er kritiske.

Etter et møte helseminister Ingvild Kjerkol hadde med landets ordførere tirsdag morgen klokken 9, er Askøy-ordfører Siv Høgtun (H) oppgitt over utfallet.

– Det er positivt at regjeringen sier at kontroll er et overordnet mål i pandemien. Nasjonal strategi er å få kontroll. Det er bra, men jeg er skuffet over at regjeringen ikke kan være tydeligere. De gir bare anbefaling om munnbind, de burde hatt munnbind som forskrift, skriver Høgtun i en SMS til VG.

Hun viser til at Askøy kommune allerede har innført munnbindpåbud som lokalt tiltak der man ikke kan holde én meters avstand, men sier hun opplever at innbyggerne ikke følger tiltaket nettopp fordi det «bare» er innført lokalt.

Etterlyser nasjonale tiltak

– Vi ser at påbudet ikke har god etterlevelse. Derfor hadde vi trengt at nasjonale myndigheter var tydeligere og ga en oppstramming. Og gjesteregistrering for serveringssteder er heller ikke vanskelig å få til om man innfører det nasjonalt, sier Høgtun.

Askøy-ordføreren reagerer også på en omstrukturering som gir statsforvalteren en ny rolle.

– Statsforvalter får en helt ny rolle. Statsforvalteren skal ta mer ansvar for regionen og visstnok lage en tiltakspakke om smitten er høy. Hvis ikke kommunen vil være med på tiltakspakken som statsforvalteren lager, skal helseministeren ha en rolle og kunne pålegge oss å følge pakken, forklarer Høgtun.

– Det blir for tungvint. Regjeringen skyver ansvaret over på statsforvalteren, men det er jo kommunene som må sammen med statsforvalteren må lage forskriftene.

Tom Georg Indrevik (H), ordfører i Øygarden kommune. Her fotografert tidligere i år ved det nye administrasjonsbygget til Northern Lights.

Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik mener at det er positivt at «vi nå ser at det tas tak i forhold rundt tydeliggjøring av krav rundt karantene og testing». Han opplever også at det har kommet en klargjøring av strategien til regjeringen.

– Men det er skuffende at de ikke kan innføre nasjonale påbud om munnbind – noe som er et lite inngripende tiltak. I tillegg savner jeg støttetiltaket til næringslivet der hvor kommunene har tatt ansvar for å innføre strenge tiltak, sier Indrevik til VG.

– Vesentlig at vi får trygghet

Bjørnafjorden-ordfører Trine Lindborg (Ap) forteller om en tydelig helseminister som på møtet understreket at det må være fortløpende vurderinger om tiltak.

– Det er ikke like høy smitte overalt og vi fikk klare meldinger om vaksinasjonstempo. Bra at regjeringen også er tydelige på bemanningssituasjonen er krevende mange steder og at pensjonert helsepersonell nå kan jobbe uten avkorting i pensjonen, skriver Lindborg i en SMS til VG.

– I tillegg kom det føringer om helsestudenter sin rolle. For oss i kommunene er det helt vesentlig at vi får trygghet for kompensering av økte utgifter til håndtering, og det fikk vi tydelig presisert overfor regjeringen i dag.