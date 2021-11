FV30: Lastebilene har stått på rekke og rad langs Fylkesvei 30 tirsdag kveld.

Stengt bro skaper trøbbel: − Lastebiler står på kryss og tvers

Tungtrafikken står i lange køer langs fylkesvei 30 tirsdag kveld, etter at det ble funnet sprekker i Stavåbrua langs E6.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Politiet i Trøndelag opplyser om trafikale utfordringer på Fylkesvei 30 mellom Singsås og Glåmos tirsdag kveld:

– Det er glatt og lastebiler står på kryss og tvers, skriver de på Twitter.

Har du bilder? Send det til oss her eller på SMS til 2200

– Innimellom vogntogene står det også fortvilte privatsjåfører som heller ikke kommer seg noe sted, skriver NEA Radio.

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Øst, Runar Kvalshaug, sier på sin side at kaoset ikke kommer av veiforholdene, men at Stavåbrua langs E6 har vært stengt for tungtrafikk over åtte tonn, og at lastebilene dermed må ta en omkjøring.

SNØ: Samme dag som mye av Norge fikk sesongens første snøvær, venter lastebilsjåførene ute i kulden.

– Forholdene er egentlig bra, de strør veldig mye mer enn det de egentlig skal gjøre på veien der nå. Det er pågangen som gjør det, forteller trafikkoperatøren.

– Snøen smelter og fryser igjen når de står på stedet, og det skaper utfordringer, legger han til.

Ifølge Kvalshaug blir det nå gitt manuell dirigering tre steder langs veien.

Fant sprekker i broen

Vegvesenet dronefotografer har funnet flere sprekker i hovedbjelkene på den omtalte broen, og på mandag opplyste de at Stavåbrua stenges for tungtrafikk inntil de har gjort en ny vurdering.

– Allerede nå setter vi opp tillatt totalvekt til 8 tonn. I og med at instrumenteringen ga utslag på bevegelse i sprekkene, må vi teste og undersøke dette nærmere, sier seksjonsleder Jan Arild Johansen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen jobber nå med å bygge en midlertidig bro på 140 meter ved siden av Stavåbrua, som E6-trafikken skal flyttes over på. Den midlertidige broen er imidlertid forsinket på grunn av en sveisefeil.