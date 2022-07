INFO WARS: Alex Jones står i spissen for konspirasjonsnettstedet Infowars.com.

InfoWars søker konkursbeskyttelse

Omstridte Alex Jones hevdet at Sandy Hook-massakren aldri fant sted. Nå gjør et søksmål fra de etterlatte at morselskapet til Jones’ nettside InfoWars har søkt om konkursbeskyttelse.

Det er søksmålet fra de etterlatte etter Sandy Hook-massakren i 2012, som er årsaken til at Infowars-eieren nå offisielt begjærer seg konkurs, skriver Reuters. Morselskapet til InfoWars, Free Speech Systems, er eid av den kontroversielle internettpersonligheten Alex Jones.

Jones står ovenfor opp mot 150 millioner dollar i kostnader etter rettssaken. Gjennom konkursbeskyttelse kan selskapet Free Speech Systems LLC begrense beløpet som kan kreves i søksmålet, ifølge Reuters.

20 barn og seks skoleansatte ble drept i angrepet på skolen i Newtown i delstaten Connecticut i 2012.

Alex Jones og InfoWars fastholdt i lang tid at Sandy Hook-massakren var iscenesatt av våpenmotstandere og liberale medier. Han har tidligere blitt dømt til å betale erstatning til flere av de pårørende etter Sandy Hook-massakren. Jones har senere innrømmet at massakren fant sted.

KONTROVERSIELL: Alex Jones er kjent for å spre «fake news» og konspirasjonsteorier.

Vanligvis fører en søknad om konkursbeskyttelse til at andre pågående rettssaker stanses. Ifølge Reuters planlegger Jones å be dommeren som behandler konkursbeskyttelsen, om å tillate at rettssaken med de etterlatte i Sandy Hook fortsetter.

Morselskapet Free Speech Systems ønsker å gjennomføre rettssaken grunnet de store ressursene som er lagt inn fra begge parter.

De etterlatte etter Sandy Hook-massakren har kalt søknaden om konkursbeskyttelse for et «ondskapsfullt» forsøk fra Jones om å beskytte eiendelene sine fra ansvar, ifølge Reuters.

– Våre klienter er fornøyde med at rettssaken fortsetter og juryen vil treffe en avgjørelse, på tross av konkursbeskyttelsen, skrev advokaten til de etterlatte, Mark Bankston, i en tekstmelding til Reuters.

InfoWars har lenge blitt anklaget for å spre konspirasjonsteorier og falske nyheter, med et ytterliggående høyrepolitisk ståsted. Alex Jones startet siden og radiokanalen i 1999.