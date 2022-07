SAGT OPP: Gjermund Hanssen vil ikke lengre være Påtaleansvarlig i Hagen-saken fra høsten av.

Påtaleansvarlig i Hagen-saken har sagt opp

Det er Romerikes Blad som melder nyheten tirsdag ettermiddag.

– Vi bekrefter at Gjermund Hanssen har sagt opp sin stilling i Øst politidistrikt. Saken vil få en ny påtaleansvarlig fra høsten, opplyser seksjonsleder ved spesialseksjonen påtale i Øst politidistrikt, Agnes Beate Hemiø, til avisen.

Hanssen har vært påtaleansvarlig i Lørenskog-saken i snart to år, siden 2020. Han tok over for daværende påtaleansvarlig, politiadvokat Haris Hrenovica. Hrenovica gikk videre til en jobb i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Hagen-saken har vært en høy prioritet hos politiet siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet i Sloraveien 4 i Lørenskog, den 31. oktober 2018.

Ektemannen Tom Hagen ble siktet for drap eller medvirkning til drap i april 2020. Hagen nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

I slutten av juni gjorde politiet nye undersøkelser av boligen.