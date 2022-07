Aktiver kart

Eidsvågstunellen gjenåpnet etter kjedekollisjon

Politiet meldte like etter klokken 15.30 om en kjedekollisjon mellom to personbiler og en buss i Eidsvågstunnelen på E39 i Bergen.

Vegtrafikksentralen vest skriver på Twitter at det er snakk om en gassbuss. Klokken 17.00 melder Vegtrafikksentralen at tunnelen er åpen og at det er fri ferdsel.

– Her blir det lange køer! skrev de på Twitter.

Klokken 15.48, meldte Vegtrafikksentralen at tunnelløpet mot Åsane er åpent for trafikk.

– De som skal sørover mot Bergen, og har mulighet til det, bør vurdere å avvente avreise.

Det var 20 personer i bussen, og to personer i hver bil, opplyser politiet.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt Eivind Hellesund, sier til VG at ingen i bussen er meldt skadet. Det er heller ikke meldt om alvorlig skade i personbilen. En av førerne blir tilsett av helse på stedet.

– Det blir fullstendig kaos, folk må kjøre via Eidsvågsneset og det er ikke så lett, uttalte Hellesund.

Veien rundt Eidsvågsneset er veien er langt smalere en E39, og ofte står biler parkert langs veien.

– Jeg antar at det går litt treigt i Eidsvågsneset, sa Hellesund klokken 16.11.