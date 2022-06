Skyting i Oslo – 42-åring siktet for terror­handlinger

En 42 år gammel mann er pågrepet og siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Han var kjent av PST.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

To personer er bekreftet drept etter skytingen utenfor London pub og Per på Hjørnet i Oslo sentrum i natt.

Den pågrepne er så langt ikke avhørt.

– Når det gjelder siktede er hans norsk statsborger, opprinnelig fra Iran, sier påtaleansvarlig Christian Hatlo i Oslo-politiet.

– Han er 42 år og meg bekjent er det i Oslo han har opphold, sier han også.

Mannen var kjent for politiet og PST. De kan ikke si noe konkret om bakgrunnen for hvorfor han var kjent for PST, eller når han skal ha vært i PSTs søkelys.

Ifølge VGs opplysninger har mannen blant annet vært etterforsket for grov vold. Politiet sier han har domfellelser for bæring av kniv, narkotikaforhold og en legemsfornærmelse lang tilbake i tid.

Politiet sier de nå jobber med å avdekke motivet. Én av hypotesene er at psykiatri kan være bakgrunnen, bekrefter politiet overfor VG.

– Men det er klart, sånn som denne hendelsen er på de åstedene det gjaldt, særlig på London pub, er det grunn til å tenke seg at det dreier seg om hatkriminalitet, sier politiet på pressekonferansen.

Politiet sier siktelsen er foreløpig og at den kan endres under etterforskningen. De begrunner terrorsiktelsen ut fra antall drepte, skadde – og antall åsteder.

– Etter en samlet vurdering mener vi per nå at det er grunn til å anta at han har hatt til hensikt å skape frykt i befolkningen, sier Hatlo.

Politiet mener det kun var én gjerningsmann.

– Det blir viktig videre å avklare eventuelle medhjelpere, eller om det er andre som planlegger noe nytt, sier politiet på pressekonferansen.

De aksjonerte i natt mot flere adresser i Oslo. Det er tatt ulike beslag, deriblant to mobiler, som de håper kan belyse saken, sier politiet.

– Vi gjør det vi kan for å trygge befolkningen i Oslo videre, sier politiinspektør Tore Soldal.

Dette vet vi om skytingen:

Når: Politiet de fikk melding om hendelsen klokken 01.14. Politiet etterforsker det som terror.

Hvor: Skytingen skal ha startet på Per på Hjørnet, og det var her de to som ble drept, befant seg. Gjerningsmannen skal deretter ha gått nedover mot London pub, som er populært blant det homofile miljøet i Oslo: