71 selvmordssaker lagt bort av Helsetilsynet i fjor: − En skam

Statens helsetilsyn mottok 165 varsler om selvmord fra sykehusene i fjor. Nesten halvparten av sakene ble lagt vekk etter en kort, innledende undersøkelse.

Dette får generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen til å reagere.

– Alle sider ved denne saken må på bordet. Det må opp i Stortinget. Dette er rett og slett en skam, sier hun.

Nylig avslørte VG feil og mangler i Helsetilsynets vurdering av de mest alvorlige hendelsene som skjer i helsevesenet.

Alle sakene ble avgjort etter én telefonsamtale mellom Helsetilsynet og sykehuset, viste VGs kartlegging.

To av landets fremste helsejurister mener Helsetilsynet bør granskes av eksterne aktører.

Nå kan VG avdekke at 71 av 165 selvmordsvarsler til Helsetilsynet i fjor, ble lagt vekk etter innledende undersøkelser.

Hva slags tilsynsbehandling resten av sakene fikk hos statsforvalterne, vet ikke Helsetilsynet.

Det finnes ingen samlet, nasjonal oversikt.

– Det er skremmende at tilsynet gjør en så dårlig jobb med de aller mest alvorlige sakene, sier Christine Lingjærde, leder for Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse.

– Et tilsyn skal medføre opplysninger som fører til læring i fremtidige saker.

Helsetilsynet har endret praksis

Fra Statsforvalteren i Vestland får VG likevel en oversikt over hvor mange saker om selvmord de fikk tilsendt av Helsetilsynet i fjor: 24.

14 av sakene ble lagt vekk.

Av de 10 sakene som ble undersøkt, ble det opprettet tre tilsynssaker.

Helsetilsynet opplyser til VG at de har satt i gang et arbeid for å utvikle de tekniske systemene, for lettere å følge med på hvordan varsler om alvorlige hendelser følges opp.

REAGERER: Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

– Da må vi ha en forventning om at de aller fleste av sakene som sendes fra Helsetilsynet gjennomgås grundig av statsforvalteren. For dette er de aller mest alvorlige sakene som skjer, sier Tove Gundersen.

Fungerende avdelingsdirektør for varsling og operativt tilsyn i Helsetilsynet, Anders Haugland, erkjenner at det er usikkerhet knyttet til å avslutte saker etter å ha mottatt begrenset informasjon fra kun en av partene.

– Det vil alltid være en mulighet for at det skjer feil. Vi jobber derfor kontinuerlig med å utvikle vår varselhåndtering og saksbehandling, sier han.

Helsetilsynet planlegger nå en ny gjennomgang av varselhåndteringen for å forbedre tilsynet etter slike hendelser, ifølge Haugland.

– Helsetilsynet har også tatt opp med Helse- og omsorgsdepartementet om det er på tide med en ny evaluering av ordningen, sier han.

Så langt i 2021 har Helsetilsynet avsluttet 18 prosent av de 115 selvmordsvarslene de har mottatt, ifølge Haugland.

– Vi har ønsket å redusere risiko for feil avgjørelser i den innledende fasen, sier Haugland.

På spørsmål om det har sammenheng med økt fokus på tilsynsmyndighetene, svarer han:

– Det har ikke direkte sammenheng med enkeltsaker i media eller hos oss, men bygger selvfølgelig på de erfaringer vi får underveis.

ØNSKER FORBEDRING: Anders Haugland mener Helsetilsynet er blitt bedre.

– Kan true pasientsikkerheten

Også Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) vurderer om de skal undersøke varselordningen til Helsetilsynet.

– Vi har foreløpig ikke besluttet om vi skal, eller ikke skal, gjøre det, sier direktør i Ukom Pål Iden.

Gjennom VGs artikler har det fremkommet påstander om at et viktig nasjonalt system – varselordningen – ikke fungerer optimalt, ifølge Iden.

Bekymringen er at tilsynsmyndighetene ikke fanger opp viktige opplysninger fra pasienter og pårørende.

– Det kan true pasientsikkerheten, sier Iden.

– Derfor vurderer Ukom om vi gjennom vårt mandat bør undersøke om dette systemet har viktige svakheter som bør forbedres.

Null stedlige tilsyn

I fjor dro ikke Helsetilsynet ut på noen såkalt stedlige tilsyn etter varsel om selvmord, viser VGs innsyn.

Et stedlig tilsyn betyr at Helsetilsynet oppsøker sykehuset for å undersøke hva som har skjedd ved å snakke med helsepersonell.

Formålet er å identifisere uforsvarlige forhold raskere og bidra til pasientsikkerheten i de mest komplekse og alvorlige sakene.

Til dette svarer Anders Haugland i Helsetilsynet at pandemien la store begrensninger på reising og mulighet for å gjennomføre slike tilsyn.

– Vi regner med at stedlige tilsyn vil ta seg opp igjen når landet åpner opp, sier han.

Stortinget må reagere

I flere saker har VG avdekket feil i varselvurderingene til Helsetilsynet. Generalsekretæren i Rådet for Psykisk helse, mener Stortinget må på banen og sørge for at Helsetilsynet får bedre rutiner ved alle aspekter av tilsynsarbeidet.

– Det VG har presentert er så alvorlig ... Jeg blir dypt fortvilet, ikke minst på vegne av de pårørende som ikke engang blir hørt, sier Tove Gundersen.

– Sakene deres blir behandlet lettvint. De får høre at livet til deres nærmeste ikke betydde noe. Jeg savner reaksjoner fra Stortinget.

Gundersen ble overrasket over feilene VG har avdekket i varselvurderingene til Helsetilsynet. Hun frykter saker er blitt lagt vekk på feil grunnlag. Og at feil opplysninger og mangelfull informasjon forplanter seg i det videre tilsynsarbeidet til statsforvalteren.

– Når pårørendes observasjoner og stemme faller bort i tilsynsarbeidet, vil det ikke være mulig å kartlegge det enkelte selvmord, sier hun.

– Da klarer vi heller ikke som samfunn å øke forståelsen og forbedre hjelpen, slik at selvmordsfrekvensen går ned.

– Første bud er å lytte til de som faktisk var til stede i situasjonen. Det handler om respekt, medmenneskelighet og reell vilje til å ta lærdom.

