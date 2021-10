PÅGRIPES: Her blir mannen i 30-årene pågrepet like i nærheten av T-banestasjonen på Skøyenåsen.

Gjentatte varsler om T-bane-skytteren: Farlig, syk og bevæpnet

Flere personer varslet febrilsk politiet om at den forvaringsdømte mannen var bevæpnet og farlig. Så skjøt han to unge menn.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: Nå nettopp

Søndag 15. august på T-banens linje 3: På Hellerud stasjon går to unge menn om bord i T-banevognen.

Bak dem følger en forvaringsdømt mann. Han er bevæpnet med to håndvåpen.







Mellom Hellerud og Skøyenåsen stasjon bryter det ut full panikk i vognen.

Flere skudd blir løsnet. Flere av dem treffer de to ungene mennene.

Folk løper for livet til den andre enden av vognen. Flere av de minst 50 passasjerene tror det kan være et terrorangrep.

En av passasjerene forteller til VG at minuttene fra skuddene falt, til dørene åpnet seg automatisk på Skøyenåsen, er de lengste minuttene i hans liv.

Lang forhistorie

Mannen i 30-årene som nå er siktet for to drapsforsøk, er tidligere dømt i alvorlige voldssaker. I 2011 ble han dømt til forvaring – en tidsubestemt straff som skal verne samfunnet for de farligste lovbryterne.

Han ble på ny dømt for voldskriminalitet tidligere i år – men mannen hadde ikke sittet varetektsfengslet før rettssaken, og påtalemyndigheten begjærte ikke ny forvaringsstraff.

Da skuddene falt på T-banen, skulle mannen egentlig ha sonet fengselsstraffen, men han hadde fått utsatt soningen.

VAR OM BORD: Said Amin var om bord i T-banevognen da mannen i 30-årene begynte å skyte. Han har fortalt om full panikk blant passasjerene.

– Livredde

Nå kan VG fortelle at politiet i dagene forut for skytingen ble varslet en rekke ganger om mannen – de visste at han både kunne være farlig og at han hadde skytevåpen.

Politiet ble også varslet om mannen tre kvarter før skytingen. Da truet han forbipasserende på en sushirestaurant.

En person som har stått mannen nær, forteller at politiet ble varslet om mannen første gang 4. august – tolv dager før skytingen.

– Vi varslet om at han hadde vært truende, ruset, sint og fremsto psykotisk. At han var til fare for seg selv og andre.

– Politiet fikk også vite at han var bevæpnet og at mange rundt han var livredde.

STORE RESSURSER: Politiet rykket ut med store mannskaper da de fikk meldinger om skyting på T-banen.

– Desperat

Personen hevder politiet svarte at de ikke kunne gjøre noe med saken så lenge hun ikke anmeldte et straffbart forhold. Det holdt ikke med en bekymringsmelding.

– Jeg har ikke ord for hvor sjokkerende det var å høre. I den ene samtalen var jeg helt desperat. Jeg kjeftet og skrek at de måtte gjøre noe.

Personen viser VG en rekke skjermbilder av anrop som har gått til politiet. 4. august ringes politiet flere ganger. Personen tok også kontakt med politiet på 10., 11., 12. og 13. august, går det frem av personens anropslogg.

– Politiet har i over en uke visst hvor mannen befant seg uten å foreta seg noe. Selv etter alle varslene, så har de ikke tatt dette alvorlig. De har ikke engang sjekket ham. Denne tragedien kunne vært unngått og mannen kunne ha blitt ivaretatt og fått hjelp.

Bekrefter varsling

Politiet bekrefter at de mottok en bekymringsmeldinger 4. august og 10. august.

«Personene som ga bekymringsmelding til politiet ble kontaktet, men ingen ønsket å anmelde. Begge meldingene skal ha inneholdt blant annet at siktede oppbevarte våpen.» skriver pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni T Grøndal, i en e-post til VG.

Hun skriver også at politiet igangsatte undersøkelser og leting etter siktede – uten resultater.

POLITIADVOKAT: Henrik Rådal er politiadvokat på saken.

– Uprovosert

Tilbake til søndagskvelden i T-banevognen:

Politiets etterforskning viser at de to unge mennene, etter å ha gått om bord, går nedover midtgangen og setter seg bakerst i vognen.

Den forvaringsdømte mannen følger etter. Flere passasjerer reagerer på oppførselen hans. Han fremstår aggressiv, skal de senere forklare i vitneavhør.

Politiets etterforskning så langt indikerer at mannen i 30-årene oppsøker de to mennene uten at det er noen forutgående provokasjon – og det så oppstår et basketak, forteller politiadvokat Henrik Rådal.

– De fornærmede har i avhørt forklart at de ikke vet hvorfor mannen oppsøkte dem. Det samsvarer også med det vitner i saken har forklart, og det vi har sett av videoovervåkning fra T-banestasjonen. Det er ikke noen relasjon mellom de fornærmede og siktede, sier politiadvokaten.

les også Full panikk på T-banen etter skytingen: – Jeg skrek «løp, løp, løp!»

Tok fra siktede våpen

I basketaket avfyrer mannen i 30-årene flere skudd – begge de fornærmede blir truffet, men de klarer underveis å ta fra mannen et av våpnene, ifølge politiet.

– Siktede har uttalt gjennom sin forsvarer i mediene at han mener han begår en nødvergehandling, men hittil er det ingenting i etterforskningen som tyder på det, men det presiseres at siktede ikke er avhørt, sier Rådal.

Sammen med andre livredde passasjerer, løp de to fornærmede og siktede av T-banen på Skøyenåsen stasjon.

De fornærmede ble raskt kjørt til sykehus. Den forvaringsdømte mannen ble etter kort tid pågrepet i området – og senere siktet for to drapsforsøk.

Et av våpnene han brukte har politiet fortsatt ikke klart å finne, tross betydelig innsats, opplyser politiadvokat Rådal.

SKØYENÅSEN: T-banestasjonen ligger øst i Oslo, i nærheten av Østensjøvannet.

– Ikke helt uprovosert

Daniel Storrvik er mannens forsvarer. Klienten nekter straffskyld for drapsforsøk.

– Om politiet tidligere er varslet om min klient eller ikke, har jeg ingen forutsetninger for å si noe om, da jeg ikke er blitt informert om hva dette eventuelt skal ha handlet om. Det fremstår uansett som sikkert at det ikke er noen sammenheng med det som skjedde på T-banen den aktuelle kvelden, sier Storrvik.

FORSVARER: Advokat Daniel Storrvik forsvarer mannen i 30-årene.

– Politiet er på dette stadiet av etterforskningen varsom med å gå ut med opplysninger, men det fastholdes fra denne side at etterforskningen har og vil underbygge siktedes påstand om at dette ikke var helt uprovosert eller rasistisk motivert, sier advokaten.

Varslet samme dag

Pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni T. Grøndal, skriver at informasjonen politiet mottok om trusler på restauranten på Tveita, tre kvarter før skytingen på T-banen, medførte beslutning om å sende patrulje, men at det samtidig ble vurdert at det var tid til noe forarbeid.

les også Ble slått med jernstang av T-bane-siktet: – Et menneske som ikke burde vært på gaten

– Vi fikk ikke opplysninger om fremsatte trusler direkte fra de som ble utsatt for det, men via andre personer som tok kontakt. Informasjonen kom inn på telefon via en kollega som hadde blitt tipset av bekjente, skriver politiet i en e-post til VG.

De skriver også at oppdraget ble «fulgt opp og jobbet med», men at det var minst to andre oppdrag som krevde umiddelbar respons.

Politiet skriver at de tidvis opplever samtidighetskonflikter, altså at de plutselig får flere store saker å håndtere på samme tid. Søndagen da skytingen fant sted, hadde man 20 til 25 oppdrag som krevde en eller flere patruljer, opplyser Grøndal.