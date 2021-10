BUDSJETT-MARSJEN: Tirsdag denne uken bar finansminister Jan Tore Sanner regjeringens statsbudsjett-forslag fra regjeringskvartalet til Stortinget. Nå kan VG avsløre at Sanners embetsverk fryktet det skulle gå politikk i saken da Sanner ønsket å forsinke innsyn i dokumenter i uken før valget.

Embetsverket advarte mot Sanners innblanding før valget

Få dager før stortingsvalget advarte en ekspedisjonssjef mot at tidligere finansminister Jan Tore Sanner (H) ville holde igjen dokumenter om et omstridt utvalg. Han fryktet at det ville skade Finansdepartementet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

VG har tidligere fortalt hvordan den nylig avgåtte finansministeren, i uken før stortingsvalget, ba embetsverket holde igjen dokumenter som skulle til Dagens Næringsliv. De gjaldt det omstridte Sverdrup-utvalget, som skal vurdere oljefondets fremtid.

Sanner avviste først dette på spørsmål fra VG.

Men få dager senere avslørte VG hvordan Sanner selv begrunnet utsettelsen, i en beskjed til sitt eget embetsverk: «Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt.»

Jusprofessor Christoffer Conrad Eriksen slo fast at «Sanner har brutt loven» og saken kan havne i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Nå kan VG avsløre at Jan Tore Sanner også torsdag den 9. september – for andre gang i uken før valget – grep inn, og ba embetsverket om å utsette utsendelsen av dokumenter om utvalget.

Denne gangen utløste det sterke protester fra embetsverket i departementet.

FINANSDEPARTEMENTET: Departementet følger opp norsk økonomi og utarbeider forslag til statsbudsjett for regjeringen.

Beskjeden fra Sanner om å holde igjen dokumentene kom etter at de var klargjort av departementets jurister, og lå klare til å kunne sendes ut samme dag.

VG får nå bekreftet fra flere uavhengige kilder at departementets ekspedisjonssjef Espen Erlandsen advarte kolleger mot en beskjed fra Sanner om å vente tre arbeidsdager med å sende ut dokumentene.

EKSPEDISJONSSJEF: Espen Erlandsen leder Avdeling for formuesforvaltning i Finansdepartementet.

Erlandsen ga også en tydelig advarsel til kollegene mot å la det gå politikk i håndteringen av innsynsbegjæringer.

Erlandsen er sjef i avdelingen for formuesforvaltning, som har overordnet oppsyn med oljefondet.

Utsettelsen ville i praksis ført til at VG ikke fikk innsyn i dokumentene før etter at stortingsvalget var gjennomført.

Kunne ramme departementet

Sanner er også nestleder i Høyre og drev valgkamp for fortsatt borgerlig regjering, da dragkampen om behandlingen av innsynsbegjæringen pågikk tidlig i september.

Ifølge flere kilder advarte Erlandsen mot at statsrådens handlinger kunne ramme departementet og embetsverket, som skal opptre politisk og partipolitisk uavhengig.

Tross av advarslene ble ikke dokumentene som VG hadde begjært innsyn i sendt ut den dagen.

Utover ettermiddagen torsdag 9. september involverte flere topper i Finansdepartementet seg i saken. Uenigheten havnet på bordet til departementets mektigste embetsmann, finansråd Hans Henrik Scheel.

FINANSRÅD: Hans Henrik Scheel i Finansdepartementet.

VG har bedt Erlandsen om en kommentar til VGs opplysninger. Han henviser til departementets kommunikasjonsavdeling.

Omstridt mandat

Sverdrup-utvalget skal utrede om oljefondet fortsatt skal styres i Norges Bank. Fondet forvalter rundt 12.000 milliarder kroner.

Utvalget og mandatet ble godkjent i statsråd i begynnelsen av september, og førte til frustrasjon og kritikk i Stortingets representantskap for Norges Bank.

Fagfolk betegnet en ny utredning av oljefondets plassering som «uansvarlig og potensielt skadelig».

Sanner beklager

VG har fremlagt opplysningene for Jan Tore Sanner.

– Det var aldri snakk om å ikke gi innsyn i dokumentene dette gjelder, men jeg trengte noe tid til å sette meg inn i saken, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et svar til VG.

Offentlighetsloven fastslår at dokumenter skal sendes «uten ugrunnet opphold». Over 100.000 personer forhåndsstemte daglig i perioden Sanner ba embetsverket holde tilbake dokumentene fra DN og VG.

– Jeg oppfattet at fristen for å svare ut dette var på tre dager, men hvis det var feil så beklager jeg det, skriver Sanner videre.

VALGKAMP: Finansminister Jan Tore Sanner (H), her på Høyres valgvake under stortingsvalget 2021.

– Travel valgkampperiode

DN fikk innsyn i dokumentene om utvalget 9. september, men dokumentene til VG ble ikke sendt før dagen etter.

– Dette skjedde midt i travel valgkampperiode, derfor tok det litt tid før jeg fikk satt meg inn i saken. I tillegg hadde jeg behov for å diskutere saken med finansråden. Han var på en samling onsdag og torsdag, så dialogen mellom oss tok noe mer tid enn normalt. Jeg snakket med ham på telefon torsdag ettermiddag og vi ble enige om å ta opp saken i morgenmøtet dagene etter, fredag. Det gjorde vi, og innsynsbegjæringen ble svart ut like etter møtet, skriver Sanner til VG.

Dokumentene viste at finansråd Hans Henrik Scheel hadde kontakt med den senere utvalgslederen Ulf Sverdrup allerede i juni.

Scheel har ikke besvart henvendelser fra VG om saksbehandlingen.

Kontaktet SMK

I løpet av torsdagen tok finansminister Jan Tore Sanner kontakt med Statsministerens kontor (SMK) om innsynsbegjæringen, får VG opplyst fra flere hold.

Det var etter denne samtalen at Sanner ga beskjed til embetsverket om å vente med å sende ut dokumentene om oljefondets fremtid i tre arbeidsdager, ifølge flere kilder.

VG har spurt Sanner hvorfor han tok kontakt med SMK om innsynsbegjæringen.

– Jeg ga SMK en kort politisk orientering om saken per telefon torsdag. Utover det kommenterer jeg ikke interne samtaler og prosesser.

VG har spurt Sanner om han diskuterte å utsette saksbehandlingen av innsynsbegjæringen med SMK til tre arbeidsdager, slik at dokumentene først skulle sendes ut etter valgdagen. Det ønsker han ikke svare på, opplyser kommunikasjonssjef i Finansdepartementet Therese Riiser Wålen.

VG har spurt om kontakten med SMK om innsynsbegjæringen er arkivert. Det svarer ikke Sanner på.