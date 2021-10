Ap-leder Jonas Gahr Støre fester et intenst blikk i Sps Trygve Slagsvold Vedum på den andre siden av forhandlingsbordet under kveldsøkten onsdag. Trygve Slagsvold Vedum ser litt spørrende ut når han veksler noen ord med Marit Arnstad på forhandlingsrommet. Nå går regjeringsforhandlingene inn i sluttfasen på Hurdal.

Glimt fra innsiden

HURDAL (VG) Hurdal-kameratene kjemper en knallhard kamp ved forhandlingsbordet om hvordan landet skal styres.

Fint lite har lekket ut fra Hurdalsjøen Hotell og Spa etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum startet sin høstsamling for å gi landet en ny politisk retning i forrige uke.

Nå kan imidlertid VG avsløre – etter diskrét beleiring av hotellet og kildesamtaler med folk på innsiden – hvordan en vanlig dag ser ut for politikere og partiansatte.

Klokken 06.30–07: Dagen starter. Etter morgenstellet beveger de sprekeste forhandlerne kroppene sine i retning hotellets treningsrom. Der kan det bedrives både styrketrening og løping på flere tredemøller. Hadia Tajik gikk løs på en intervalløkt på en av tredemøllene i halvsyv-draget onsdag morgen. Ap-nestlederen var selvsagt iført knallrød T-skjorte med partisymbol.

De fleste politikere er avhengige av nyheter og kaffe. Derfor: Oppdateringer fra nettaviser, radiokanaler og TV er en selvsagt morgenrutine for de fleste.

Klokken 07–08.30: Politikere og partiansatte spiser frokost. Egg og bacon er foretrukket av mange. Speileggene på frokostbordet er toppet med en enkel baconskive. Moderat bacontilgang, beskrives det fra innsiden.

Klokken 08.30–09 til 10: Forhandlingsteamene fra begge partier har møter- eller jobber hver for seg.

En ettertenksom Jonas Gahr Støre har noen sekunder «for seg selv» på møterommet. Gjennom vinduet viser Trygve Slagsvold Vedum at han har full oppmerksomhet på samtalepartneren i telefonen.

Klokken 10: Partilederne og deres to-tre nærmeste i de formelle forhandlingsdelegasjonene møtes. Hittil har de i disse formiddagstimene brukt mye tid på å «rydde unna» saker de er enige om. Det kan være ulike personer som deltar også i disse møtene – ut fra spesialområder de har kunnskap om. Forhandlerne skal ikke ha lov til å ta med seg mobiltelefonene inn i rom der det forhandles om substansielle saker. Dette etter råd fra PST om IT-sikkerhet.

HOVED-FORHANDLERNE: På venstre side: Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad fra Senterpartiet. Til høyre: Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet.

Fra Ap er Jonas Gahr Støre og de to nestlederne Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran med i disse møtene. Men også partisekretær Kjersti Stenseng har deltatt i rommet. Fra Sp er stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik og parlamentarisk leder Marit Arnstad sammen med partileder Vedum. Men også nestlederne Anne Beathe Tvinnereim og Ola Borten Moe er blitt trukket inn ved behov de siste dagene.

GOD AVSTAND: Ap-leder og kommende statsminister Jonas Gahr Støre fører ordet, mens Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim og Trygve Slagsvold Vedum lytter på Sp-siden.

Parallelt blir det også jobbet med å formulere politikk og samskriving av tekster fra rådgivere. Arbeidet «går i sirkel», beskriver en kilde. Det vil si at en sak eller et saksområde kan komme opp igjen i flere omganger.

Klokken 12−12.30: Lunsj. Folk kan forsyne seg fra en egen buffet med forskjellige kalde og varme retter. I fellesskap går både partiansatte og politikere til måltidet – og blander seg gjerne på tvers av partitilknytning.

Flere av forhandlerne skal ha tatt med treningstøy i fullstappede bager og kofferter. Men det skal ha blitt svært lite brukt – eller ikke brukt i det hele tatt.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum tok seg onsdag tid til en spaserturer i de idylliske omgivelsene rett utenfor hotellet. De to partilederne brukte anledningen til en av flere tomannshånd-samtaler seg i mellom.

Andre forhandlere har koblet av med litt shuffleboard, bordtennis eller bordfotball. Foran linsen til NTBs fotograf, møtte de to partilederne tirsdag hverandre til dyst over et fotballspill. Kampen skal ha endt uavgjort, ifølge Støre og Vedum. Men resultatet betviles av fotballkyndige observatører inne på hotellet. Én av partilederne mistenkes å være for raus med den andre.

Klokken 13–14 til 18: Møtene mellom delegasjonene fortsetter. Arbeiderpartiets folk på én side – og Senterpartiets deltagere på den andre. Folk jobber parallelt i arbeidsgrupper på andre møterom.

En hel flokk av mediefolk er sultne på nyheter underveis i forhandlingene. Både Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum nøyer seg med å gi kortfattede løypemeldinger om at de foreløpig har lite å melde.

Klokken 18.30: Middag. Onsdag kveld ble det servert fiskegrateng med poteter og grønnsaker etter ønske både fra Jonas Gahr Støre og Marit Arnstad.

Til dessert: En moussé av jordbær, bringebær og blåbær. Tirsdag sto ytrefilet med hjemmelaget puré av sesongens poteter på menyen. Pressen fikk fårikål.

Maten serveres uten alkoholholdig drikke, ettersom arbeidet fortsetter etter middag.

Klokken 21 til 22–23: Siste arbeidsøkt. Selv om forhandlingene beskrives som tidvis tøffe og intense, er det en god tone mellom de to partiene både blant partiansatte og politikere. Onsdag kveld ble det forhandlet til i 23-tiden.

Etter at en lang arbeidsdag er ferdig, er det observert folk fra begge partier sittende i samme sofa. Da er politikk og stridssaker lagt helt til side, i følge en aktør på innsiden.

Det skal være god stemning mellom partilederne Støre og Vedum. Latteren sitter også løst blant flere av deres partifeller.

Hvor lenge forhandlingene skal holde på, er usikkert. Det blir fremholdt overfor VG at de håper å være ferdig fredag, eventuelt søndag. En kilde sier det er usikkert om de vil være i Hurdal på søndag. En annen sier at målet er å bli ferdig innen søndag. Det tar den tiden det tar, gis det beskjed om fra innsiden torsdag ettermiddag.

Torsdag morgen møtte VG en lattermild Trygve Slagsvold Vedum rett utenfor hotellet. Han var like hemmelighetsfull som dagen før:

– Vi bruker den tiden vi trenger. Du kan egentlig bare sette på lydopptaket fra i går.