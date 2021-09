ØKS: Politiet sikret en øks ved åstedet fredag.

Én person siktet for drap i Asker – fortsatt på frifot

Politiet har siktet en person i drapssaken i Åros i Asker. Vedkommende er ikke pågrepet enda.

Fredag ettermiddag ble en mann drept utenfor en pizzarestaurant i Åros i Asker kommune.

– Politiet har siktet en person i drapssaken i Åros i Asker. Vedkommende er ikke pågrepet, men politiet søker etter den antatte gjerningsmannen.







Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

– Den siktede er internasjonalt etterlyst, opplyser Anne Alræk Solem, leder for drapsseksjonen i Oslo politidistrikt til VG.

Hun forteller at den internasjonale etterlysningen kun er i forbindelse med denne saken.

– Det pågår aktivt søk etter gjerningspersonen, og vi fortsetter etterforskningen videre, sier hun.

Solen legger til at det er sikret flere tekniske og taktiske spor i saken, og at det er det som har ført til siktelsen.

– Det søkes også etter video, sier hun og oppfordrer publikum til å kontakte politiet dersom de har tips i saken.

– Jeg vil oppfordre publikum som sitter på opplysninger om saken eller hvor han befinner seg, til å ta kontakt.

ÅSTED: Den døde mannen ble fredag kveld fraktet bort fra åstedet.

Fant øks på åstedet

Det straks iverksatt livreddende førstehjelp på fornærmede etter hendelsen, men livet sto ikke til å redde. Klokken 13.33 meldte de at fornærmede er død.

Politiet sikret også en øks på stedet. Solem ønsker ikke å kommentere funnet ytterligere av hensyn til etterforskningen.

Minst syv politibiler sto parkert ved åstedet fredag.

– Vi har funnet en kniv på åstedet. Alt tyder på at det har vært knivstikking, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Christian Krohn Engseth til VG.

De to involverte skal ha vært i en slåsskamp, som altså endte med dødelig utfall.

– Det er for tidlig å si noe om motiv og foranledningen her, så det får vi komme tilbake til senere, sier Solem.

Hun presiserer at de har forståelse for at publikum og beboere i nærområdet kan være redde.

– Derfor ønsker vi å få frem at vi tror de involverte hadde en relasjon og at vi ikke har opplysninger i saken som sier at den siktede skal være farlig for en tredjeperson.

Den drepte skal ifølge politiet være en mann født på 90-tallet, som er utenlandsk statsborger.