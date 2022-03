Frp peprer Vedum med bensin-spørsmål

1. Spørretimespørsmål fra Per-Willy Amundsen (Frp) til finansministeren.

Om at det ifølge statsråden ikke er sikkert at Norge blir rikere som følge av ekstraordinært høye energipriser, da verdien på oljefondet samtidig har falt tilbake fra det høyeste nivået ved utgangen av 2021, og hvorvidt Oljefondet har planer om å

selge seg ned i aksjemarkedet til en nå lavere verdi og derved realisere tapet.

2. Spørretimespørsmål fra Sivert Bjørnstad (Frp) til finansministeren.

Om hvor lang tid Oljefondet brukte på å hente inn den tapte verdien som følge av verdifallet under finanskrisen.

3. Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (Frp) til finansministeren.

Om å redegjøre for om reduksjon av avgifter på eksempelvis drivstoff vil bidra til å dempe prisveksten i samfunnet.

4. Spørretimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) til finansministeren.

Om hvorvidt det er kortsiktige, urealiserte svingninger opp eller ned i Oljefondets

avkastning og ikke pengebruken over statsbudsjettet som skal være avgjørende når

handlingsrommet vurderes.

5. Spørretimespørsmål fra Tor André Johnsen (Frp) til finansministeren.

Om hvordan den påståtte skattelettelsen for 2022 gitt ved inntekt på 600 000 kroner står i forhold til utgiftsøkninger denne personen nå opplever hittil i 2022 på drivstoff, mat og strøm, selv med den sterkt mangelfulle strømstøtteordningen.

6. Spørretimespørsmål fra Himanshu Gulati (Frp) til finansministeren.

Om hvor store merinntektene fra merverdiavgift på mat, strøm og drivstoff er hittil i år

sammenlignet med anslaget i statsbudsjettet for 2022, og hvorvidt ekstrainntektene vil bli benyttet til å redusere merverdiavgiften for de samme varegruppene for å dempe prisveksten.

7. Spørretimespørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (Frp) til finansministeren.

Om hvilke forhold og initiativer, ut over resultatet av det ordinære lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet, som ligger til grunn for finansministerens uttalelse i forbindelse med neste års statsbudsjett om at vanlige folk skal komme godt ut og få økt kjøpekraft.

8. Spørretimespørsmål fra Hans Andreas Limi (Frp) til finansministeren.

Om hvorvidt statsråden deler oppfatningen om at det først er ved en drivstoffpris på 30–40 kroner at regjeringen er «nødt til å gjøre noe»; som Frode Jacobsen (A) i finanskomiteen uttalte 17. mars.

9. Spørretimespørsmål fra Morten Wold (Frp) til finansministeren.

Om å redegjøre for kostnadsbildet for norske bedrifter hittil i 2022 sammenlignet med

premissene lagt i statsbudsjettet for 2022, herunder virkninger av skatteøkningene og prisøkningene på drivstoff og strøm.

10. Spørretimespørsmål fra Erlend Wiborg (Frp) til finansministeren.

Om hvor mye mer finansministeren planlegger og forventer å kreve inn i avgifter knyttet til drivstoff og strøm i 2022 enn året før, da de skyhøye prisene kan senkes gjennom å avskaffe avgifter.

11. Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (Frp) til finansministeren.

Om hvorvidt statsråden mener at dagens drivstoffpriser opp mot 26–27 kr/l er lettere å

leve med enn da han i 2018 som opposisjonspolitiker sa at pumpepriser på 17–18

kroner var altfor mye.

12. Spørretimespørsmål fra Terje Halleland (Frp) til finansministeren.

Om å forsikre om at regjeringen jobber for at avfallsforbrenningsavgiften blir avviklet,

redusert eller lagt en annen plass i verdikjeden allerede i statsbudsjettet for 2023.