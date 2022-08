Evelina Adrians

Disse elevene rammes ekstra hardt av lærerstreiken

Ved Ås videregående skole vurderer de nå å be om dispensasjon for elever ved IB-linjen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi elever er veldig bekymret for all undervisningen vi går glipp av, sier Evelina Adrians (18), som går tredje året ved IB-linjen på Ås videregående skole.

Elever som går IB-linje må i likhet med privatister ta eksamen i alle fag.

IB står for International Baccalaureate, og er basert på undervisningssystemer fra flere land.

Undervisningen skjer på engelsk, og linjen søkes ofte av elever som vet de vil inn på spesielle studier, for eksempel i utlandet.

Les også Lærerstreiken trappes opp: Ytterligere 1423 lærere tas ut fra mandag Fra mandag vil totalt 2800 lærere være i streik. Barnehager og barneskoler er fortsatt ikke rammet.

Støtter lærerne

– Det er mange viktige fag vi nå ikke får undervisning i fordi lærerne er tatt ut i streik, forteller Adrians.

Hun understreker at de støtter lærerne og det de streiker for, men håper KS kan komme dem i møte slik at streiken kan ta slutt.

IB er et toårig program som ender i et diplom. Det innebærer at studieløpet er veldig annerledes lagt opp enn vanlig videregående. Alt elevene gjør de to årene henger sammen, og ender i eksamener det siste året.

Evelina Adrians

Info Derfor streiker de Bakgrunnen for streiken er at Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund er i konflikt med kommunesektorens organisasjon KS om lønnsbetingelsene. KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Organisasjonene mener at lønnsveksten ikke har vært tilstrekkelig, og at det gjør det vanskelig å rekruttere nye og kvalifiserte ansatte til læreryrket. Lærerlønningene bestemmes gjennom forhandlinger mellom KS og fagforeningene, og KS mener de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater for å gi lærerne et lønnsløft. Vis mer

Vurderer dispensasjon

– Nå er det fem fag vi ikke får undervisning i, sier Adrians.

Siden IB er en internasjonal institusjon, tar de ikke hensyn til at det er lærerstreik i Norge. Under pandemien ble det tatt hensyn til at ingen elever fikk gå på skolen, fordi det gjaldt mange land.

Men hvis streiken nå varer lenge og det blir snakk om andre eksamensformer eller standpunkt istedenfor eksamen, vil ikke dette gjelde IB-elever.

– Der kreves det eksamen i alle fag uansett, bekrefter rektor Synnøve Aas Gulvik ved Ås videregående skole til VG.

Rektor Synnøve Aas Gulsvik ved Ås videregående skole.

Hun sier de følger situasjonen nøye fra dag til dag, og nå vurderer om de skal søke dispensasjon fra streiken for IB-elevene.

– Alle elever rammes av streiken, men IB-elevene er i en spesiell situasjon, det er ingen tvil om det, sier Gulvik.

Samtidig understreker hun at streik et lovlig middel, og at det alltid rammer noen.

Les også Halvparten av lærerne til Jade (18) er i streik – Det er utrolig synd at det som endelig skulle være starten på et normalt skoleår, det første på flere år, ikke blir…

Blir stresset

Adrians forteller at det er ekstra ille å gå glipp av fag som krever lab-tilgang og praktisk undervisning.

– Elever ved IB-linjen har oftere en plan om å studere i utlandet, og er veldig målrettet. Det er også et studieløp som krever stor innsats hele tiden, derfor rammes de hardt nå, sier rektor.

Adrians håper å komme inn på medisin i London, og søknadsfristen går ut lenge før hennes siste eksamener i mai.

– Det løses ved at man får skriftlige uttalelser fra lærer om hvordan man ligger an i faget og hvordan de vurderer meg faglig. Dette må legges ved søknaden til universitetet, forklarer 18-åringen.

Nå er læreren i to av fagene hun trenger uttalelse i, tatt ut i streik.

– Vi er mange i klassen som blir veldig stresset av denne situasjonen og all usikkerheten, i tillegg til at vi må være superstudenter uten undervisning, sier Adrians.

Fra mandag er det varslet opptrapping av streiken, men skolene har ikke fått beskjed om hvilke lærere det gjelder enda.