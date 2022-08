Une Bastholm gir seg som MDG-leder: − Det eneste riktige

ARENDAL (VG) Une Bastholm (36) gir seg som leder i MDG. Arbeidsbelastningen har vært for stor, sier hun. Nestleder Arild Hermstad står klar for å ta over ledervervet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

– Jeg skulle gjerne kommet med hyggeligere nyheter til alle støttespillere, velgere og medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, men i dag tidlig ga jeg vårt Landsstyre og sentralstyre beskjed om jeg ønsker å trekke meg som partileder av personlige grunner, sier Une Bastholm da hun møter pressen i Arendal klokken 11.

Hun skrev tidligere dette på sin Facebook-side.

Filter nyheter skriver at partisekretær Torkil Vederhus i MDG tirsdag kveld sendte en innkalling til et digitalt hastemøte med hele landsstyret, sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen i partiet for å informere om en «ekstraordinær situasjon».

Nettstedet meldte dette tidlig onsdag. VG og andre medier fikk dette bekreftet ved 09-tiden onsdag. Like etter kalte MDG inn til pressekonferanse i Arendal klokken 11.

Bastholm: – Ingen lett beslutning

Bastholm sier at denne uken vil bli hennes siste som partileder i MDG.

– Som dere sikkert skjønner, har ikke dette vært noen lett beslutning for meg. Men å være partileder er et verv som krever ekstraordinær innsats, tid og energi. Og jeg har erkjent at jeg har ikke den ekstra tiden og energien lenger. Jeg er rett og slett for strukket, sier Bastholm om avgjørelsen.

Bastholm ble gjenvalgt som leder 8. mai i år og skulle i utgangspunktet ha vervet frem til 2024.

Hun ble først valgt som partileder i 2020, og ble med det MDGs første partileder etter å ha hatt en modell med to talspersoner. Fra 2016 var hun talsperson for partiet.

– At jeg trekker meg som partileder betyr ikke at jeg trekker meg tilbake som politiker for MDG. Tvert imot, sier Bastholm under pressekonferanse.

STORTINGSREPRESENTANT: Une Bastholm ble valgt inn på stortinget i 2021.

– Det eneste riktige for partiet

Une Bastholm er i tillegg valgt inn på Stortinget fra Akershus og sitter i energi- og miljøkomiteen.

– Jeg har to små jenter i barnehagealder som jeg gjerne vil se mer. Og jeg har et viktig verv som folkevalgt på Stortinget. Men slik jeg er skrudd sammen, og akkurat der jeg er nå i livet, så er det blitt for mye nå å lede partiet vårt på toppen av de to andre viktige jobbene: å være mamma og stortingsrepresentant for Akershus, sier hun videre og legger til:

– Jeg mener derfor at det eneste riktige for partiet – men også for å unngå at dette går utover egen helse og familien min – er at jeg trer til side.

Se video – kommentator om avgangen:

Hermstad vil bli permanent leder

Nestleder Arild Hermstad vil fungere som partileder fra og med mandag frem til en ny permanent leder er valgt, opplyser MDG på sine nettsider.

Hermstad sier han har forståelse for partikollegaens avgjørelse.

– Det berører oss alle at Une nå trekker seg som partileder. Det er trist for meg, for alle i ledelsen og for partiet. Jeg har forståelse og respekt for det Une har gjort, sier han under pressekonferanse i Arendal.

På spørsmål om han vil stille som permanent leder, svarer Hermstad:

– Jeg er disponibel som lederkandidat.

STEPPER INN: Nestleder Arild Hermstad går inn som midlertidig leder i MDG fra og med mandag.

Partiledelsen vil innkalle til ekstraordinært landsmøte for å velge ny leder. Dette vil tidligst skje tre måneder etter partiets landsstyre vedtar å kalle inn.

Dersom Hermstad blir partileder, må det velges en ny nestleder som kan overta etter ham.

Stortingsrepresentant Lan Marie Berg sier til VG at hun ikke ønsker å stille som partileder, men at hun gjerne stiller opp i ledelsen.

Valgfiasko

MDG fikk en oppslutning på 3,94 prosent i valget i fjor, langt dårligere enn målet deres på syv prosent. Dermed havnet de også under sperregrensen på fire prosent.

Dommen i partiets egen «havarirapport» var knusende: De ble et «ensaksparti», som var for «krasse» og «kompromissløse», og fremsto «for radikale», «umodne» og «ensporede».

Bastholm har senere innrømmet at partiet var for krasse i valgkampen og varslet et bredere og mer systemkritisk MDG.

Arild Hermstad ledet «havarikommisjonen».

– Betyr det at din linje som MDG-leder blir en annen enn Unes?

– Vi står samlet om evalueringen, som var veldig ærlig. Vi står sammen om den linjen vi har valgt etterpå, så dette betyr ikke noe linjeskifte, svarer Hermstad.

– Politisk talent

Debattansvarlig i VG Hans Petter Sjøli sier dette ikke akkurat er et drømmescenarioet for partiet:

– Det er et uttrykk for at det er et parti som var på offensiven veldig lenge og som gjorde et dårlig valg og sliter med å finne sin rolle.

TALENT: VGs Hans Petter Sjøli peker på Une Bastholm som et politisk talent.

Partiet fikk under fjorårets stortingsvalg 3,9 prosent av stemmene til tross for at miljø var ett av de store temaene.

Sjøli betegner henne som en synlig politiker med et ordentlig engasjement:

– Men Bastholm var et politisk talent som kanskje ikke fikk helt ut potensialet i partiet som alle trodde skulle slå gjennom i fjorårets valg.

Får skryt av politiske motstandere

Leder i Naturvernforbundet Truls Gulowsen skriver i en SMS til VG at han har forståelse for avgjørelsen.

– Bastholm har gjort en imponerende innsats som partileder i mange år, så om hun ønsker å trekke seg fra toppen er det fullt forståelig, skriver Gulowsen som tidligere har vært varamedlem til MDGs sentralstyre.

Høyre-leder Erna Solberg skriver i en pressemelding at hun synes det er leit at den politiske motstanderen går av.

– Jeg synes det er leit at Une gir seg. Hun har vært en dyktig leder og frontfigur for MDG, og en sympatisk motdebattant og konkurrent, skriver Erna Solberg om avgangen.

– Det er fullt forståelig at det i perioder av livet kan være krevende å være både partileder, stortingsrepresentant og mamma samtidig. Heldigvis forsvinner hun ikke fra norsk politikk, skriver hun.

Også FrP-leder Sylvi Listhaug skryter av sin politiske motstander og synes det er synd at Bastholm trekker seg.

– Hun er en ryddig og flink politiker, som jeg opplever å ha et godt forhold til. Jeg vet selv hvor det tøft det er å være politiker med små barn, og har derfor stor forståelse for hun velger å prioritere familien, sier hun.