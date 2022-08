PARTILEDER: Une Bastholm gir seg som leder i MDG, melder Filter Nyheter.

Filter nyheter: Une Bastholm gir seg som MDG-leder

ARENDAL (VG) Une Bastholm (36) gir seg som leder i MDG, melder Filter Nyheter onsdag. Ifølge VGs opplysninger stemmer dette.

MDG møter pressen for å informere om endringer i ledelsen klokken 11 i Arendal.

Filter nyheter skriver at partisekretær Torkil Vederhus i MDG tirsdag kveld sendte en innkalling til et digitalt hastemøte med hele landsstyret, sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen i partiet for å informere om en «ekstraordinær situasjon». Dette stemmer, ifølge VGs opplysninger.

Une Bastholm ble gjenvalgt som leder 8. mai i år og skulle i utgangspunktet ha vervet frem til 2024.

Hun ble først valgt som partileder i 2020, og ble med det MDGs første partileder etter å ha hatt en modell med to talspersoner.

Bastholm er valgt inn på Stortinget fra Akershus og sitter i energi- og miljøkomiteen.

MDG fikk en oppslutning på 3,94 prosent i valget i fjor, langt dårligere enn målet deres på syv prosent. Dermed havnet de også under sperregrensen på fire prosent.

Bastholm har senere innrømt at partiet var for krasse i valgkampen.