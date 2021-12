JULEFEIRING: Vidar Singh, Mayoo og Abu

Feiret ikke jul som liten

Da Vidar Singh og Abubakar Hussain vokste opp feiret de ikke jul, men nå har de skapt egne tradisjoner, på hver sin måte.

Av Lara Rashid

Da Vidar Singh (45) vokste opp på Kampen på 80-tallet, pleide julen være en mørk og stille høytid. Juleferien hans ble en sterk kontrast til hvordan han hadde det på skolen og hos venner.

– Jeg tipper at julen jeg vokste opp med var ganske lik som mange andre med innvandrerbakgrunn. Jeg hadde foreldre som jobbet mye og var veldig opptatt med å opparbeide et nytt liv.

Faren til Singh kom som arbeidsinnvandrer i 1969, da de første arbeidsinnvandrerne fra India og Pakistan kom til Norge. Familien flyttet raskt til Kampen i bydel Gamle Oslo.

– På den tiden var det mange innvandrere som ikke visste hvor lenge de skulle være i Norge. Jeg tror ikke de så for seg at de, 50 år senere, fortsatt skulle være her.

Han tror det er derfor foreldrene hans ikke engasjerte seg i de norske juletradisjonene.

– Jeg tror også at foreldregenerasjonen ikke hadde detaljkunnskap om hvordan tradisjonell norsk jul skulle feires.

– Fikk gaver

Det ville han gjøre opp for da han selv fikk barn og skulle feire jul.

JULEFRED: Juleroen har lagt seg hjemme hos Vidar Singh, men det er fortsatt et par pakker igjen som ikke har blitt åpnet.

– Jeg tror mine foreldre ikke visste hva det betyr, og hva som skulle til for å oppleve julekosen. Vi fikk gaver og sånt, men det var ikke juletre, pepperkaker eller gløgg. Men nå vet min mor det, og sørger for at de små tingene med julen er på plass hos henne også.

For det var nettopp lukten av pepperkaker, gløgg og brente mandler som han assosierte med julestemning og kos. Den lukten fikk han når han var på besøk hos venner som feiret jul.

– Kampen var og er fortsatt et sted hvor det bor folk som har høy kulturell kapital og høye utdannelser. Så du kan se for deg at det var stor kontrast da jeg besøkte venner i desember til når jeg var hjemme hos meg selv hvor det ikke skjedde så mye.

Vil gi egne barn en tradisjonell jul

I dag har julen blitt en av de viktigste tradisjonene for familien til Singh. Han som er vegetarianer lager ribbe, surkål og en indisk rett til familien sin.

– Jeg er opptatt av å gjøre ting skjematisk. Barna står opp, ser litt på julefilmer, forbereder ting, spiser middag, og så pakker de opp gaver.

– Jeg prøver å gjøre det så mye som mulig etter boken. Første juledag er det hviledag eller familiemiddag, og andre juledag prøver vi å få til en uteaktivitet. I år har vi valgt å dra på det nye Munch-museet. Det var noe jeg ikke kunne gjøre som barn på 80-tallet.

Vidar Singh jobber til vanlig med mangfold i virksomheter og driver restauranten Løkka Deli.

Fikk ikke gaver

Komiker Abubakar Hussein, best kjent som Abu, har ikke selv ikke noen spesielle minner fra julen som liten.

– For meg var julen bare fridager da jeg vokste opp. Alt var stengt, og det var ingen steder å henge. Så husker jeg at jeg ikke fikk noen gaver, mens alle andre fikk det, sier Abu.

– Jeg har et minne fra juleferien hvor vi sto i dritlang kø på Metro-senteret i Lørenskog for å sitte på fanget til julenissen, så fikk vi en pose med godteri. Det var bare innvandrerbarn i den køen, husker jeg, sier han og ler.

Han har vokst opp i Lørenskog på 80- og 90-tallet, men opplever først som voksen å ha fått egne juletradisjoner.

– For meg er det ikke viktig å feire jul på den «norske» måten. Jeg liker å være med familie og venner, også i julen, så det tar jeg med meg. Barna mine får gaver, vi har juletre, men vi spiser ikke norsk julemat.

– I år og i fjor feiret jeg med bestekompisen min Mayoo, og det var veldig hyggelig. Jeg hadde gledet meg til å spise srilankisk mat, men de serverte faktisk ribbe, sier han delvis oppgitt.

NY TRADISJON: De to siste årene har Abu feiret jul hos sin bestekompis Mayoo. Han håper og tror det blir en ny tradisjon.

Ikke imponert

Abu (34) synes personlig at norsk jul er oppskrytt. For ham handler julen om å bare være med familien og slektninger, noe han har gjort hver helg hele livet.

– Forskjellen er at mange av oss innvandrere ser familien vår jevnlig, mens for nordmenn er det hovedsakelig i julen, sier han ironisk.

Heller ikke den tradisjonelle norske julematen imponerer Abu.

– Hvis jeg skal være helt ærlig så er norsk julemat oppskrytt. Hva er greia med medisterkake og julepølse? Er ikke det bare kjøttkake og en litt stor pølse? Jeg tror ikke nordmenn heller digger det, for da hadde de vel spist det flere ganger i året enn bare i julen, sier han lattermildt.

Men Abu er likevel opptatt av at barna hans skal føle at de feirer jul. Hvert år kjøper han juletre, julepynt og gir dem gaver.

– Jeg vil ikke at de skal føle seg utenfor med tanke på hva barn bryr seg om, så jeg gir dem gaver og jeg pynter litt til jul. I fjor kjøpte jeg et plastikk-juletre fra Claes Ohlson.

IKKE IMPONERT: Komiker Abu er ikke særlig imponert over tradisjonell norsk jul. Men han har skapt egne juletradisjoner.

Flere feirer

SIFO-forsker Anita Borch sier til VG at julefeiringen er blitt mer sekulært, og at flere og flere med innvandrerbakgrunn feirer julen.

– Julen handler mye om familien, noe veldig mange med innvandrerbakgrunn er opptatt av. Selv om det er en kristen tradisjon, så handler det også om sosialt samvær med venner og familie. Men selvfølgelig, det er jo avhengig av hvilket miljø du er i.

Undersøkelsen SIFO gjorde i 2005 viste da at det kun var én prosent med innvandrerbakgrunn som ikke feirer jul.

– Ettersom innvandrere utgjør mer enn én prosent, så sier det seg selv at flere deltar i julefeiringen.

Tror du at man vil gi barna den julen de selv ikke fikk?

– Det er sikkert et poeng at barna skal føle seg inkludert. Det er jo mye snakk om jul og gaver på skolen, så jeg skjønner godt at foreldre vil at barna ikke skal føle seg utenfor.