Kirurgens varsel

Publisert: Nå nettopp

Det er mandag og morgenmøte på gastrokirurgisk avdeling på Ullevål sykehus (OUS). Her blir legene og sykepleierne fortalt at en pasient, Turi Clausen (70), døde brått kvelden før.

Det blir bestemt at kirurgen som opererte Turi to dager tidligere skal varsle Statens helsetilsyn, som gransker alvorlige sykehushendelser. Det er lovpålagt å varsle uventede dødsfall hit. Men denne gangen oppstår det en konflikt, viser dokumenter VG har fått innsyn i. Mellom avdelingen som varslet – og ledelsen ved sykehuset. Sentralt i konflikten står en etterlatt sønn og datter, som føler seg løyet til av sykehuset. Og en e-post.

I ett år har VG gransket saker der pasienter er blitt alvorlig skadet eller har dødd som følge av feilbehandling på norske sykehus. Da Turi Clausen døde, fikk ansatte beskjed fra ledelsen ved Norges største sykehus om at det ikke var nødvendig å varsle Helsetilsynet. Beskjeden ble gitt av en ansatt i direktørens stab, som også jobber i Helsetilsynet. Slike dobbeltroller er uheldige, sier jurist ved Universitetet i Oslo, Anne Kjersti Befring. Gjennom innsyn i en rekke dokumenter kan VG avdekke hvordan ledelsen ved sykehuset var uenig med ansatte om varslingen av Turi Clausens dødsfall. «Det er uforståelig for meg hvorfor de øverste lederne er så opptatt med å dekke over hva som skjedde, i stedet for å belyse hendelsen», skriver kirurgen som opererte Turi til Fylkesmannen. VG har vært i kontakt med kirurgen, som ikke ønsker å stille til intervju. Den interne rapporten som ble skrevet på Oslo Universitetssykehus (OUS) etter dødsfallet, inneholder flere feil, skriver kirurgen til Fylkesmannen. Det står at dødsfallet ikke burde vært varslet til Helsetilsynet. Og at pasienten døde av kreft. Da en annen pasient dør kort tid senere, vegrer flere seg for å varsle Helsetilsynet, skriver kirurgen.

Lenge før ledelsen ved OUS vet hvem hun er, ligger Turi Clausen (70) i en seng på gastrokirurgisk sengepost på Ullevål sykehus, som er en del av OUS.

Det er 3. juni 2018. Turi svetter og klager over at hun ikke får puste i den kvelende varmen.

Turi har levd med en kreftdiagnose i flere år, og fikk tarmslyng som en komplikasjon.

Operasjonen var vellykket, men på dag to begynner Turi å føle seg dårligere, uten at noen forstår hvorfor.

Sykepleierne noterer i journalen at Turi blir stadig mer tungpustet. Hun hallusinerer og er tidvis ikke kontaktbar, står det.

Det blir diskutert å flytte Turi til intensivavdelingen, der hun kan få pustestøtte og tettere oppfølging. Men de ansatte som forsøker å få det til, opplever at det ikke er plass på intensiven.

Klokken 23.35 ringer telefonen til Turis sønn, Glenn Tore Clausen.

Bare noen timer tidligere var han og søsteren Teresa på besøk hos moren på sykehuset.

Nå får de beskjed om at hun er død.

– Vi fikk ikke lov å være hos henne. Det er forferdelig å tenke på, sier datteren Teresa i dag.

Det barna ikke vet, er at det snart skal utspille seg en diskusjon på ledernivå ved sykehuset.

Og at morens dødsfall snart skal bli gransket ved direktørens stab.

I 2018 oppretter Oslo universitetssykehus en intern granskingsgruppe, den såkalte hendelsesanalysegruppen.

Gruppen skal granske interne sykehusfeil, og skrive rapporter, som sendes til berørte ansatte.

Turi Clausens dødsfall blir den interne granskingsgruppens første sak.

I 2018 ble gruppen ledet av Ewa Ness. Hun er i dag fremdeles leder for gruppen, sammen med en annen leder ved sykehuset.

Granskingslederen er spesialist i psykiatri, leder for akuttpsykiatrisk legevakt på OUS og seniorrådgiver i direktørens stab.

Men hun jobber ikke bare ved sykehuset.

Hun er også ansatt som seniorrådgiver i Statens helsetilsyn – som behandler varslene fra sykehusene.

Granskingsgruppen kaller inn leger, sykepleiere og Turis barn, Glenn Tore og Teresa, til møter, for å høre hva som har skjedd.

Det er i kirurgens møte med granskingsgruppen at det oppstår uenighet, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Før operasjonen vurderte kirurgen pasienten som kjekk og frisk, til tross for sin kreftsykdom.

Etter operasjonen var det ingenting som tilsa at Turi var døende, viser journalen.

Men dette er ikke granskerne enig i:

De mener at Turi var alvorlig syk og døde av kreft, viser dokumentene.

«Det er uforståelig at rapporten ser ut til å bygge på disse feilaktige oppfatningene og at mine vurderinger ikke kommer fram overhodet», skriver kirurgen til Fylkesmannen.

Kirurgen blir også konfrontert med at hun varslet dødsfallet til Helsetilsynet:

Er kirurgen sikker på at dødsfallet skulle varsles?

Kirurgen forstår ikke hvorfor granskerne stiller spørsmål ved det, viser dokumentene.

Hun sender en e-post til lederen for granskingsgruppen og spør om hun oppfattet det som ble sagt i møte riktig:

«Forsto jeg deg riktig da du sa at Helsetilsynet synes det meldes for mange saker og ønsker antallet ned?»

E-posten blir senere oversendt Fylkesmannen, som i dag heter Statsforvalteren.

I svaret hun får, nevnes en innsynsbegjæring VG har sendt et halvt år tidligere:

«VG holder på med en sak om varsler ved alle landets sykehus, ennå ikke publisert, og da vil en streng siling medføre færre varsler enn den ordningen vi har ved OUS. Da kan det se ut som det skjer flere uheldige hendelser her enn ved andre sykehus», skriver Ewa Ness.

Ved direktørens stab blir det vurdert om man skal endre rutiner for varsling, skriver lederen for granskningsgruppen.

At ledere skal ha ansvar for å sende varslene til Statens helsetilsyn – i stedet for de ansatte.

«Når ca. 50 prosent av varslene våre blir avsluttet av SHT (Statens helsetilsyn red.am), så treffer vi kanskje ikke godt nok. Vi bør gjøre bedre og grundigere vurderinger i forbindelse med at vi varsler».

Seks uker senere får gastrokirurgisk avdeling og kirurgen som opererte Turi granskningsgruppens konklusjon.

Den blir sendt til berørte avdelinger og ansatte, og skal gjennomgås i sykehusets pasientsikkerhetsutvalg, står det i rapporten.

Etter å ha lest konklusjonen, skriver kirurgen i en e-post til Fylkesmannen at Oslo universitetssykehus praktiserer sin egen tolkning av lovverket.

«Det kan jeg ikke akseptere».

Juristene Aslak Syse og Anne Kjersti Befring ved UiO beskriver e-posten fra lederen i granskningsgruppen som problematisk, fordi hun jobber både i Helsetilsynet og ved Oslo universitetssykehus.

Det kan oppstå tvil om vedkommendes habilitet og interesser i en konkret sak, sier Befring.

– Det skapes et problem både for Helsetilsynet og OUS.

Hvordan kan en ansatt i Helsetilsynet oppfordre de ansatte til å varsle færre saker? spør Syse.

– E-posten kan leses som en oppfordring til lovbrudd, sier professoren.

Vi har god erfaring med slike deltidsansatte, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

Han vil likevel kalle henne inn til et møte om saken.

Som ansatt ved Oslo universitetssykehus kan hun ikke behandle varsler om alvorlige hendelser fra dette sykehuset i sin jobb hos Helsetilsynet, understreker Andresen.

– Det er riktig av oss å følge opp dette, når hun i den ene rollen har gjort en vurdering som ikke traff godt nok. Vi må sikre at vi har en enhetlig oppfatning av hva som skal varsles.

– E-posten beskriver en «streng siling» av varsler. Det står i strid med det Helsetilsynet har sagt om at dere ønsker flere varsler?

– Det er det vi har sagt som gjelder.

Snart skal barna til Turi få en uventet beskjed.

– Et kaos.

Slik beskriver Glenn Tore Clausen det som nå skjer.

De neste ukene blir søsknene presentert for to helt ulike versjoner av det som skjedde med moren på Ullevål sykehus (OUS).

En fra kirurgen som opererte Turi.

Og en annen versjon av den interne granskingsgruppen.

Turi Clausen døde av lungebetennelse og blodpropp, oppgir kirurgen til Glenn Tore og Teresa på telefonen, etter å ha lest obduksjonsrapporten. Det forteller søsknene til VG.

I møte med granskingsgruppen ønsker barna å få dette bekreftet.

For ikke å glemme hva som blir sagt, setter Glenn Tore på lydopptageren på mobilen.

– Vi vurderer ikke om det er begått lovbrudd, for det er ikke vår oppgave, sier lederen for granskningsgruppa, ifølge lydopptaket.

– Myndighetskontrollen gjøres av tilsynet, men ideelt sett skal vi være strengere, fordi vi skal avdekke ting som ikke er god praksis.

Glenn Tore og Teresa spør hva moren døde av.

Lederen gjentar det samme som granskingsgruppen sa til kirurgen:

Turi døde av sin kreftsykdom.

– Dødsårsaken angis som blærekreft med metastaser (spredning, red.anm.), sier hun.

– Det var nok ganske overraskende for legen også at det var dette som var dødsårsaken.

Glenn Tore og Teresa sitter igjen med flere spørsmål enn svar.

Hvem av dem lyver?

VG har bedt to uavhengige eksperter vurdere Turi Clausens obduksjonsrapport.

Patolog og overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Lars Uhlin-Hansen, og Stine Kristoffersen, seksjonsoverlege og patolog ved Haukeland universitetssjukehus.

En medisinsk obduksjon er undersøkelsen av en avdød person for å kunne fastslå dødsårsak.

Patologene er enige:

Obduksjonsrapporten viser at Turi Clausen døde av lungebetennelse, blodpropper i lungepulsårene og spredningssvulster – slik kirurgen fortalte Glenn Tore og Teresa.

Diagnosen blærekreft med spredning står oppført som den underliggende dødsårsaken. Det var dette granskerne mente Turi døde av.

I møtet med granskingsgruppen spør Teresa Clausen om moren døde av lungebetennelse:

– Hun døde ikke av lungebetennelse. Det stemmer ikke i henhold til obduksjonsrapporten, svarer lederen for granskningsgruppa, ifølge lydopptaket.

– Jeg blir skikkelig forbannet, sier Teresa Clausen i dag.

– Jeg føler de tok bort mamma fra oss altfor tidlig.

– Samtidig lyver sykehuset til oss om dødsårsaken.

Hvorfor fikk Turis barn oppgitt feil dødsårsak?

Sølvi Andersen, direktør for pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling ved Oslo universitetssykehus svarer ikke konkret på det spørsmålet.

– Vi beklager dersom formidlingen fra sykehuset til pårørende har vært for dårlig. Generelt har sykehuset gode rutiner for å gi pårørende korrekt informasjon om dødsårsak og andre forhold. Dette ivaretas av behandlende leger i den avdelingen der pasienten har vært.

– Dødsårsaken de pårørende fikk oppgitt, var feil. Var dette bestemt på ledelsesnivå?

– Nei, svarer Andersen i en e-post.

Utover dette vil hun ikke kommentere noe mer enn det som fremkommer i granskernes rapport.

I møte med de pårørende beskriver den interne granskingsgruppen Turi Clausens dødsfall som «uventet», ifølge lydopptaket.

Det samme står i granskernes konklusjon:

«Vi er i tvil om pasienten fikk god og omsorgsfull helsehjelp den kvelden hun døde, men vi har ikke avdekket alvorlige systemsvikt i behandlingen», beskriver rapporten.

«Pasienten var alvorlig syk. Dødsfallet var uventet, men ikke unaturlig etter vår vurdering».

Likevel slår granskingsgruppen fast at det ikke var nødvendig å varsle dødsfallet til Helsetilsynet.

Konklusjonen står i sterk kontrast til Fylkesmannens vurdering av saken:

Turi Clausen fikk ikke forsvarlig helsehjelp. Oslo universitetssykehus fikk kritikk på flere punkter:

Pasienten burde vært flyttet til intensivavdelingen. Sykehuset hadde ingen plan for oppfølging av henne, dersom hun ble dårligere. Og legen førte ikke journal.

I tillegg skriver Fylkesmannen:

«Denne hendelsen er av en slik alvorlig og uventet karakter at den faller inn under varselordningen».

Direktør Sølvi Andersen opplyser at sykehuset ikke har som praksis å påpeke hvorvidt en sak skal varsles eller ikke i granskingsgruppens rapporter.

– Vi beklager at det ble nedtegnet en slik vurdering i hendelsesanalysen, skriver hun.

– Sykehuset har i ettertid mottatt Fylkesmannens konklusjon og tar den til etterretning.

I dokumentene som VG har fått innsyn i, kommer det frem at kirurgen følte seg mistenkeliggjort av ledelsen ved sykehuset etter å ha meldt fra om dødsfallet.

I et brev til Fylkesmannen skriver hun:

«Jeg kan ikke akseptere at varslingen som ble besluttet i gastrokirurgisk plenum på morgenmøte og utført av meg, settes under tvil».

Kirurgen skriver at konklusjonen i rapporten kan medføre at helsepersonell vegrer seg for å varsle.

Kort tid etter at Turi Clausen døde, dør nok en pasient uventet på avdelingen, skriver hun.

I denne saken ble det tydelig at flere ansatte – inkludert kirurgen selv – var redde for å melde fra om dødsfallet, opplyser hun.

«På grunn av omstendighetene rundt den første saken, vegret jeg meg for påny og melde en sak og ba min nærmeste leder om å melde den saken», skriver kirurgen.

Fylkesmannens konklusjon ble aldri formidlet til de ansatte, skriver hun. Selv fant hun den «ved en tilfeldighet».

«Som et minimum må det forventes at OUS erkjenner å ha kommet til feil konklusjon. Uten det, vil heller ikke dødsfall kunne legges til grunn for læring og forebygging av fremtidige dødsfall.»

Det er leit og uheldig at en medarbeider sitter igjen med en slik opplevelse etter en intern gransking, skriver direktør Sølvi Andersen til VG:

– Det er viktig at sykehusets ledere, samtidig med fokus på kvalitetsforbedring og utvikling, evner å ta vare på involverte medarbeidere når noe svikter. Det er også en lærdom av denne saken, sier hun.

– Kirurgen skriver at da avdelingen opplevde et nytt uventet dødsfall kort tid senere, vegret ansatte seg for å varsle. Basert på dette: Mener OUS at dere har en god varslingskultur?

– God meldekultur er kontinuerlig arbeid, svarer Andersen.

– For å oppnå ansattes tilslutning til en god meldekultur er det viktig at sykehuset jobber for et trygt, åpent og lærende arbeidsmiljø, hvor det ikke jaktes etter syndebukker når noe går galt men at hendelser vurderes ut fra et systemperspektiv.

Høsten 2021 startet Statens undersøkelseskommisjon (UKOM) en gransking av gastrokirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus, på bakgrunn av varsler, bekymringsmeldinger og saker fra mediene. Det opplyser direktør Pål Iden i UKOM, til VG.

Undersøkelsen skal se på meldekultur og håndteringen av alvorlige hendelser.

– UKOM går inn i saker og tema som vi ser har læringsverdi for helsetjenesten i stort, sier Iden.

Han ønsker ikke å kommentere hva slags type varsler UKOM har fått om avdelingen.

– Det har vært kaotisk, sier Turis sønn, Glenn Tore Clausen i dag.

Søsknene ante ikke at det hadde skjedd feil i behandlingen av moren, før de fikk en telefon fra kirurgen, forteller han.

I møte med granskingsgruppen fortalte søsknene at de vurderte å skaffe seg advokat. Det ble de rådet fra.

I dag har søsknene hyret advokat Brynjar Meling.

– For meg fremstår det som om sykehuset prøver å dekke over det som har skjedd, sier Glenn Tore.

– Det siste de ønsket, var at vi skulle forfølge saken.

Direktør Sølvi Andersen var leder i avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet ved OUS da rapporten om Turi Clausen ble skrevet.

Det er samme avdeling som lederen for granskingsgruppen jobber ved.

Rapporten fra en slik intern gransking skal ikke godkjennes av ledelsen, men utformes etter intervjuer med alle involverte, sier Andersen.

– Var ledelsen enig i konklusjonen?

– En hendelsesanalyse beskriver hva som har hendt og hvordan det kunne unngås. Det var viktig for ledelsen. Vurderingen om varsling var derfor ikke i fokus for ledelsen.

– Er ikke varslingsrutiner en del av det sykehuset skal lære av etter slike hendelser?

– Da ledelsen fikk forelagt hendelsesanalysen, var fokus å få oversikt over hva som skjedde, hvordan det kunne skje og utarbeide forbedringspunkter som sykehuset kunne lære av. Diskrepansen du viser til, ble presentert på et senere tidspunkt, skriver Andersen.

Rapporten skal ikke oppfattes som en konklusjon fra ledelsen når den sendes til de ansatte, oppgir hun.

Sykehuset må tåle ulike vurderinger, meningsytringer og akseptere at ulike situasjoner oppleves ulikt, mener Andersen.

Vurderte sykehuset en streng siling av varsler i forbindelse med e-posten lederen for granskingsgruppen sendte kirurgen i 2018?

Til dette svarer Andresen at dette ble diskutert og problematisert internt i sentral stab to år tidligere.

– Det ble ikke foreslått endringer i sykehuset. Og det ble ikke innskrenket hvem som kan varsle eller anmodet om å redusere antall varsler, skriver hun.

– Det er ikke et mål å varsle mest mulig, men å varsle riktigst mulig og i tråd med loven. Både involvert helsepersonell og ledere kan varsle til Helsetilsynet.

– Ble granskingslederen bedt om å formidle en «streng siling» av varsler av sine overordnede?

– Nei.

– Stiller du seg bak innholdet i denne mailen?

– Jeg kan ikke erindre å ha sett mailen tidligere.

Diskusjonen om varsling internt på sykehuset har ikke sammenheng med at VG ba om innsyn i avviksmeldinger i 2018, oppgir Andersen.

– Sykehusets granskingsleder jobber i Helsetilsynet. Har sykehuset opplevd problemer med hennes dobbeltrolle?

– Prinsipielt synes vi det er positivt at kompetansen til sykehusets ansatte etterspørres. Sykehuset ønsker å bidra med spesialisert kompetanse der den trengs, også i roller utenfor sykehuset, skriver Andersen.