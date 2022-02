EN FRI MANN: Terrordømte Ubaydullah Hussain har sonet ferdig 2/3 av terrordommen på ni års fengsel.

Terrordømte Ubaydullah Hussain løslatt: − Hårreisende lang behandlingstid

Først fikk terrordømte Ubaydullah Hussain (36) avslag på søknaden om prøveløslatelse, så klaget han – og fikk medhold.

Mandag morgen forrige uke gikk Ubaydullah Hussain ut av overgangsboligen i Bodø i Nordland for siste gang. Han tok deretter flyet til Gardermoen – og dro videre hjem til familien i Oslo.

Nå er Ubaydullah Hussain en fri mann igjen, etter å ha sonet ⅔ av terrordommen på ni års fengsel. Hussain ble i 2018 dømt for deltagelse i terrororganisasjonen Den islamske staten (IS) og rekruttering til organisasjonen – samt økonomisk eller materiell støtte.

Hussain nektet straffskyld.

Advokat John Christian Elden har i en årrekke representert Ubaydullah Hussain – også i forbindelse med søknaden om prøveløslatelse. Nå er Elden kritisk til hvordan klientens søknad ble behandlet.

– Det er en hårreisende lang behandlingstid i denne saken, der vedtaket egentlig er innlysende på løslatelse, sier Elden til VG.

Fengselet ville løslate

I retningslinjene til straffegjennomføringsloven kommer det frem at søknader om prøveløslatelse skal behandles i god tid før den domfelte har sonet ⅔ av dommen. Årsaken er at den domfelte da får mulighet til å forberede seg til et liv i frihet, men også nok tid til at en eventuell klage på avslag kan behandles før soningstiden utløper.

I begynnelsen av juni i fjor sendte derfor Ubaydullah Hussain inn sin søknad om prøveløslatelse til Kriminalomsorgen Nord. Datoen for ⅔ soning lå kun noen måneder frem i tid, nærmere bestemt 2. desember.

Kriminalomsorgen Nord har journalført søknaden 6. juli, men de sendte ikke sin innstilling til Kriminalomsorgen Region Nord før 24. November – altså først etter fire måneder. I denne innstillingen anbefalte Kriminalomsorgen Nord at Hussain skulle prøveløslates, med blant annet følgende begrunnelse:

Utelukkende god oppførsel og væremåte.

Ingen mistanke om rekruttering eller kontakt med nasjonale eller internasjonale ekstremistiske grupper. Dette gjelder først og fremst under soningen i overgangsboligen, da Hussain hadde tilgang på telefon og data.

Hussain har uttalt at han ikke ønsker kontakt med terrormiljøet.

I RETTEN: Her er Ubaydullah Hussain avbildet utenfor Oslo tingrett i 2018, sammen med sin advokat, John Christian Elden.

Avslag

Drøyt to uker senere kom svaret fra Kriminalomsorgen Region Nord. På dette tidspunktet var ⅔-tiden overskredet med nesten en uke.

Søknaden ble avslått og ble blant annet begrunnet slik:

Ikke sikkerhetsmessig forsvarlig ut fra en helhetsvurdering.

Terrordommens alvorlighetsgrad.

Dommen utpeker Hussain som en lederskikkelse i IS, noe som gir økt fare for nye straffbare handlinger eller brudd på vilkår som følger en prøveløslatelse.

Alminnelig rettsoppfatning.

God atferd under soning veier ikke opp for risikoen for nye lovbrudd.

Elden mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) kommenterte avslaget med «gledeshyl» i Nettavisen før jul.

– Da skjønte vi at det forelå et ulovlig forsøk på påvirkning som de lyktes med hos regionens saksbehandler, sier Elden.

Nytt vedtak

I midten av desember uttalte statsadvokat Frederik G. Ranke følgende til Nettavisen da søknaden ble avslått:

– Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) er blitt orientert om at kriminalomsorgen har avslått Ubaydullah Hussains søknad om prøveløslatelse. PST og NAST har gjort det klart at det etter vår oppfatning ikke burde innvilges prøveløslatelse på 2/3 på grunn av det Hussain er dømt for.

– Vi er tilfreds med at kriminalomsorgen har fattet et vedtak i tråd med vår anbefaling.

Hussain klaget umiddelbart på avgjørelsen til Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Onsdag 19. januar fikk han svar, syv uker etter 2/3-tidens utløp:

Klagen ble tatt til følge.

STATSADVOKAT: Frederik F. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST).

KDI begrunnet omgjørelsen med at det ikke er avdekket kontakt med ekstremistisk miljø eller annen virksomhet som gir grunn til bekymring om nye straffbare forhold.

Direktoratet påpeker at Hussain har gjennomført soningen uten “særskilte negative bemerkninger”, ilagt reaksjoner for brudd og hatt tillitsjobber. I tillegg har han hatt flere permisjoner uten at det er avdekket brudd eller svikt.

«Domfelte har tilsynelatende utvist vilje og evne til å endre atferd, han har bolig og familie med antatt positiv innflytelse og avklart uføretrygd. Domfelte er ikke tidligere straffedømt og har ingen uavgjorte straffesaker.», skriver direktoratet i vedtaket.

Hussain har siden 1. desember 2020 sonet ved lavere sikkerhetsnivå og etter hvert ved en overgangsbolig.

«Et naturlig neste ledd i denne progresjonen synes da etter KDIs syn å være en prøveløslatelse.», skriver direktoratet i vedtaket.

KDI bemerker i vedtaket at saksbehandlingen i saken til Hussain om prøveløslatelse har vært «uforholdsmessig lang» og at det er «svært beklagelig» at Hussain ikke fikk et svar på søknaden før etter at han hadde sonet ⅔ av terrordommen.

– Fengslet, som normalt bestemmer om prøveløslatelse og som gikk inn for det, ble overkjørt av regionen som ikke fulgte vanlig praksis. Det er utmerket at direktoratet nå setter regionen og statsadvokatene på plass med sterke og klare ord, sier Elden.

Statsadvokat avviser påvirkning

I forbindelse med prøveløslatelsen er Ubaydullah Hussain pålagt en del vilkår som han må følge i ett år, deriblant ukentlig møteplikt hos friomsorgen og forbud mot kontakt med personer som tilhører et ekstremistisk miljø i Norge eller utlandet.

VG har vært i kontakt med Ubaydullah Hussain. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier til VG at PST og påtalemyndigheten ikke er en direkte part i denne saken.

– Det er ikke korrekt at PST eller påtalemyndigheten har lagt press på Kriminalomsorgen, sier Ranke.

– Det som er tilfellet, er at PST, i samråd med oss, ikke anbefalte prøveløslatelse av Hussain, gitt det han er dømt for – og betraktningene som ligger i dommen. Vi mener derfor at regionens vedtak var et fornuftig vedtak, sier Ranke.

Statsadvokaten påpeker at det har det vært tilfeller i andre europeiske land de siste årene, der personer domfelt for terrorrelatert kriminalitet, har begått terrorhandlinger etter prøveløslatelse.

– Vi har flere ganger gitt uttrykk for at man bør være varsom med prøveløslatelse av personer som er dømt for terrorrelaterte lovbrudd. Det er derfor ikke spesielt at dette kom til uttrykk i prosessen som foregikk før jul, sier Ranke.

– Svært beklagelig

I en e-post til VG bekrefter Kriminalomsorgsdirektoratet at saksbehandlingstiden har vært uforholdsmessig lang og at det er svært beklagelig at domfelte ikke fikk svar på søknaden før etter at han hadde sonet 2/3 av dommen.

– Direktoratet ønsker ikke å kommentere saken ut over dette, skriver seniorrådgiver Atle Syvertsen i e-posten.

Kriminalomsorgen Region Nord er forelagt kritikken fra Elden og stilt flere spørsmål om saksbehandlingen, men de har ikke anledning til å kommentere saken nå.

Enhetsleder Mette Moe i Kriminalomsorgen Nord sier til VG at de naturlig nok er tilfreds med at konklusjonen er i tråd med deres anbefaling.

– Og som alle andre involverte parter i denne saken, er enig i at det har tatt altfor lang tid å komme frem til denne konklusjonen. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken, sier Moe.