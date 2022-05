I et avhørsrom på politihuset i Stavanger sitter en mann i 50-årene fra Haugalandet. Han er pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995.





Nå venter spørsmål fra politiet – og et bilde av offerets strømpebukse.

Tengs-siktet i politiavhør: Frykter justismord

På utsiden av politihuset i oljebyen er sommeren på hell. Kalenderen viser september.

Nyheten om at en mann er tatt i den over 20 år gamle drapssaken preger nyhetsbildet – og vekker sovende sår hos pårørende og andre med nære bånd til saken.

På innsiden av politihuset presenteres mannen i 50-årene for drapssiktelsen.

VG kan nå gi et innblikk i avhørene av mannen i 50-årene, som ble gjennomført på politihuset i Stavanger i fjor høst.



Siktede sier han reagerer med sjokk – og lurer på om politiet er seriøse.

Politiet er seriøse.

I fire år har de etterforsket saken på nytt. Nå mener de at mannen i 50-årene voldtok og drepte Birgitte Tengs ved Gamle Sundveg natt til 6. mai 1995.

Den drapssiktede mannen mener etterforskerne tar feil. Isteden hevder han at han ikke kjente til denne veien på den tiden og at han aldri har vært der, får VG opplyst.

I tillegg påstår han at han ikke på noe tidspunkt har møtt, snakket med eller hatt kontakt med Birgitte Tengs.

Strømpebuksen

I avhørsrommet på politihuset i Stavanger legger etterforskeren frem et bilde av Tengs’ strømpebukse.

Denne strømpebuksen var gjenstand for grundige rettsmedisinske undersøkelser etter drapet i 1995 – som en del av jakten på en eller flere gjerningspersoner.

I løpet av de siste årene har strømpebuksen på nytt blitt undersøkt på laboratoriet, i håp om at ny teknologi kunne trylle frem svar som tidligere var umulig.

I 2019 fikk politiet et stort gjennombrudd, da de fikk tilsendt et svært interessant DNA-resultat fra eksperter ved et Rettsmedisinsk institutt i Innsbruck i Østerrike.

Et DNA-treff fra en blodflekk i linningen på strømpebuksen til Tengs pekte mot mannen i 50-årene fra Haugalandet, som allerede var mye omtalt i etterforskningen.

Funnet var imidlertid for svakt til å gi politiet skjellig grunn til mistanke. De kunne dermed ikke pågripe ham.

Etterforskerne jobbet derfor videre med andre taktiske opplysninger i saken, som også var knyttet til mannen i 50-årene.

To år senere ble han tatt.

I løpet av årene har det både blitt skrevet bok og laget dokumentar om Tengs-drapet. Den siktede mannen har i avhør forklart at han aldri så dokumentaren og at han ikke synes det var noe gøy å bli omtalt anonymt i den, får VG opplyst.

Mener det har skjedd en feil

Mens bildet av den svarte strømpebuksen fortsatt ligger på bordet i avhørsrommet, forteller politiet om det nye DNA-funnet.

Den drapssiktede mannen i 50-årene synes det er vanskelig å forstå og sammenligner informasjonen med høyere utdanning, ifølge VGs opplysninger.

Han gjentar at han aldri har vært i nærheten av Birgitte Tengs og mener det må ha skjedd en feil på laboratoriet.

DNA-funnet stammer fra en såkalt Y-kromosomanalyse av blodflekken på strømpebuksen og er fra et ukjent biologisk materiale. Analysen ga ekspertene en tallrekke på 23 markører.

Denne tallrekkene er som en lang ID-kode og ble sammenholdt med 15.000 andre profiler fra Vest-Europa. Ingen av disse var lik Y-profilen til den drapssiktede mannen i 50-årene.

Ekspertene gjorde derfor samme øvelse opp mot en tilsvarende base i Norge som besto av 1500 profiler, men heller ikke her var noen lik hans.

Isteden viste undersøkelsene at samtlige 29 markører, som var funnet på strømpebuksen, hadde lik Y-profil som ham.

Et sjokk

Nok en gang gjentar den drapssiktede mannen seg selv:

Han er sjokkert. Mer nå enn da han ble presentert for drapssiktelsen. Han opprettholder også påstanden om at han aldri har vært i nærheten av Tengs.

Politiet forteller at de har gjort mye for å utelukke ham, blant annet ved hjelp av den nyeste teknologien i verden, får VG opplyst.

Den drapssiktede mannen fortviler og sliter med å få med seg alle detaljene. Han mener noen må ha gjort feil. Noen må ha byttet om prøver eller mikset slik at hans markør ble dratt inn, bevisst eller ubevisst.

Han opplever funnet som et mareritt. Et sjokk. Han sliter også med å finne ord, men er villig til å avgi en ny referanseprøve til politiet – selv om han ikke tror det vil bevise noe som helst, på grunn av feilen han mener er gjort på laboratoriet, får VG opplyst.

Han mener derfor at resultatet uansett vil bli det samme.

Politiet påpeker at det er farsslekten hans som har lik profil, og ikke nødvendigvis bare ham. I tillegg opplyses han om at ekspertene foreløpig ikke har klart å skille mellom de mannlige slektningene i farslinjen hans, får VG opplyst.

Den drapssiktede mannen føler han allerede blir dømt og minner politiet om at han alltid har brutt sammen i tidligere kriminalsaker og erkjent forholdene.

Nå nekter han.

Ingen planer om å tilstå

Etter avhøret på politihuset i Stavanger kjøres den drapssiktede mannen i 50-årene tilbake til cellen sin i Åna fengsel på Jæren. Han har ingen planer om å tilstå.

I den neste måneden, i oktober i fjor, holder han kontakt med sine forsvarere, både gjennom møter i fengselet og på telefon.

Samtidig venter politiet på svar på enda flere DNA-undersøkelser av strømpebuksen.

Eksperter ved Netherlands Forensic Institute (NFI) jobber nå med DNA-funnet i saken, blant annet for å se om de kan skille siktede fra øvrig mannlig slekt i familien.

Kort tid før varetektsperioden til den drapssiktede mannen utløper kommer et overraskende svar:

De nye undersøkelsene i Nederland viser at siktede har en mutasjon i sin Y-profil som ingen av hans mannlige slektninger har – og som dermed utelukker faren og brødrene hans.

Funnet omtales som uventet og viktig blant etterforskerne. Og nå vil politiet avhøre siktede på nytt.

Politiet mistenker at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, også kan stå bak drapet på Tina Jørgensen (bildet) i Stavanger i 2000. Ifølge VGs opplysninger ble han stilte en rekke spørsmål om Tina-saken da han ble avhørt i fjor høst.

Forstår ikke DNA-funnet

27. oktober i fjor fraktes den drapssiktede mannen fra fengselet til politihuset i Stavanger.

I avhørsrommet presenteres han for mutasjonen som de utenlandske ekspertene har funnet i Y-profilen hans, får VG opplyst.

Den siktede mannen i 50-årene forstår ikke hva politiet sier til ham. Han forstår ikke spørsmålene.

Avhøret stoppes. Politiet og siktedes forsvarer tar en pause og snakker sammen om mutasjonen og betydningen av den, ifølge VGs opplysninger.

Etter pausen gjentar siktede seg selv nok en gang: Han har aldri vært i nærheten av Birgitte Tengs. Han kjenner ikke vennene hennes og vet derfor heller ikke om han noen gang har vært i kontakt med dem.

Siktede forstår ikke hvorfor hans Y-profil er funnet i en blodflekk på strømpebuksen. Han gjentar også at anklagene er et mareritt for ham – og at han frykter justismord, får VG opplyst.

– Det er helt uforståelig for ham at det skal være funnet noe biologisk fra ham på åstedet, sier siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, til VG.

Politiadvokat Fredrik Soma i Sør-Vest politidistrikt ønsker ikke å kommentere forklaringene siktede har gitt i avhør.

Sør-Vest politidistrikt er nå i sluttfasen av drapsetterforskningen og vil trolig sende en innstilling til påtaleavgjørelse før sommeren.

I tillegg har Rogaland statsadvokatembeter bedt Haugaland og Sunnhordland tingrett om å holde av 12 uker fra 31. oktober, i tilfelle mannen i 50-årene tiltales i saken.