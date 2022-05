ULYKKESSTEDET: Det var her, inne i Steigentunnelen mellom nabokommunene Hamarøy og Steigen i Nordland søndag ettermiddag.

Lokale hjalp til i Steigentunellen

Innsatsstyrken som kom til dødsulykken i Steigentunnelen søndag, var alle lokale. Onsdag sier politiet at tre biler kan ha passert traktoren før ulykken.

Av Sindre Camilo Lode og Hanne Kretuz-Hansen

– Når det skjer ulykker i mindre kommuner er det de deltidsansatte som kommer frem først, sier Tore Nordli, overbrannmester i beredskapsavdelingen i Salten brann til VG.

Det er folk som har andre jobber i tillegg, lærere, gårdbrukere og offentlig ansatte, fiskere, i tillegg til yrkesutdanning som brannkonstabler.

Fire tsjekkiske fisketurister omkom og to ble skadet, den ene var føreren av traktoren som ble letter skadet, etter ulykken i Steigentunnelen i Nordland søndag, der en traktor med henger ble påkjørt bakfra av en utenlandskregistrert bil.

Føreren av bilen er betegnet som kritisk skadet og ble mandag overført fra Nordlandssykehuset til St. Olavs hospital.

Tre biler kan ha kjørt forbi traktoren

Onsdag morgen har politiet gjenopptatt etterforskningen av tunnelulykken i Steigentunnelen. Til det får de hjelp av Statens vegvesens ulykkesgruppe.

Ved ettermiddagstider har ikke undersøkelsene gitt noen svar på hva som skjedde inn i tunnelen.

Et sentralt spørsmål ved ulykken, er hendelsesforløpet i forkant. I tillegg etterforsker politiet hva slags lys de to kjøretøyene hadde, både foran og bak, og også lyset på hengeren til traktoren.

Politiet gikk mandag ut og ba bilister som kunne ha kjørt forbi traktoren i forkant av ulykken, om å ta kontakt.

Nå har én bilist gjort nettopp dette.

Vedkommende kjørte inn i tunnelen fra Steigen-siden kort tid før ulykken. Inne i tunnelen tok bilisten forbi traktoren med henger, som kjørte i samme retning. Da bilisten kom ut av tunnelen, på Hamarøy-siden, stanset vedkommende for å vente på noen lenger bak. Da passerte to andre biler, ifølge vedkommende, sier stasjonssjef Ronny Borge ved Fauske politistasjon til VG.

– Det er potensielt tre biler som har kjørt forbi traktoren inne i tunnelen.

– Vi har kontroll på et vitne som kjørte forbi traktoren inne i tunnelen. Vitne mener at de to andre bilene, som kom like etter, også må ha tatt forbi traktoren inne i tunnelen, sier Borge.

Han legger til at politiet er interessert i å komme i kontakt med disse to andre bilistene.

De omkomne er nå sendt til Tromsø for identifisering og obduksjon, opplyser Borge videre.

Havarikommisjonen gjennomfører også en separat etterforskning av ulykken.

UTLEIESTEDET: Her i Steigen bodde de ti tsjekkiske fisketuristene før den fatale ulykken søndag ettermiddag.

Sterke inntrykk

Da alarmen gikk klokken 1600 søndag rykket 17 personer fra Steigen og Hamarøy ut.

I tillegg kjørte overbrannmesteren selv og en til fra brann og redningstjenesten opp de 20 milene fra Bodø.

– Det er klart at alle slike ulykker gjør inntrykk. Dette var en veldig alvorlig ulykke med et tragisk utfall. Fire mennesker døde, en ble kritisk skadet og ytterligere en person er berørt, sier overbrannmester Nordli.

Innsatsstyrken hjalp til med å få de skadede løs fra kjøretøy og klargjøre for å få dem fraktet ut.

– Noen har mer erfaring, andre mindre, men de har naturlig nok ikke rykket ut til like mange ulykker som oss som gjør dette på heltid, sier Nordli.

– De gjør en fantastisk jobb, i samarbeid med kommunal lege, helsepersonell og politi når en slik hendelse skjer.

RYKKET UT: Innsatsstyrken til brannvesenet, med deltidsansatte lokale brannkonstabler, var de første på plass til dødsulykken.

– Anledning til å forberede meg

Mandag kveld samlet innsatsstyrken seg rutinemessig for en såkalt defuse, en forebyggende gjennomgang av hendelsen, på et forsamlingslokale i Steigen.

– Der snakket vi oss gjennom inntrykk og opplevelser, sier Nordli.

Alle de 17 fra redningstjenesten var med.

– Vi mennesker reagerer ulikt på inntrykk, på slike møter får man en anledning til å bearbeide inntrykk, sier Nordli som selv har 15 års erfaring med redningsarbeid.

– Denne gangen kjørte jeg 20 mil før jeg kom frem til ulykken. Det ga meg anledning til mentalt å forberede meg, og til å legge en plan for videre arbeid. Disse kjøreturene er en viktig forberedelsesfase for alle redningsarbeidere som rykker ut til ulykker og brann – enten turen til ulykkesstedet er kort eller lang.