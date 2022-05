PARAT: De er klare til å rykke ut, brannsjef Kai Redalen (t.v.) og Helge Øyberg som var innsatsleder i forbindelse med knivstikkingen i Numedal forrige uke.

Knivstikkingen i Numedal: «Vi ringer heller brannvesenet, der får vi hjelp»

RØDBERG (VG) Det tok 48 minutter før politiet var på plass etter knivstikkingen i Numedal forrige uke. En av dem som holdt gjerningsmannen nede sier at folk i dalen heller ringer brannvesenet enn politiet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Petter Morten Alfredsen (39) var en av de første som løp til åstedet etter at syriske Mahrous Dib Alkhatib (41) stoppet knivstikkeren og selv ble skadet.

39-åringen endte med å holde gjerningsmannen fast til politiet kom. Det skulle vise seg å bli en god stund. Da brannvesenet kom, fikk de tapet gjerningsmannens armer og ben mens de ventet på ordensmakten.

– Ikke Finnmarksvidda

– Vi må ha hjelp innen rimelig tid. Vi bor ikke på Finnmarksvidda, vi er på Østlandet. På folkemunne i Numedal sier mange nå at «vi ringer heller brannvesenet, for der får vi hjelp. De kommer uansett», sier tobarnsfaren til VG.

Tømreren har selv en deltidsstilling i brannvesenet i Rollag, lenger ned i dalen, men var på jobb som vikarlærer på Numedal videregående skole denne fredagen da politiet sendte ut melding om pågående livstruende vold (PLIVO).

Tor Arve Imingen, som jobber som assistent på skolen i tillegg til at han er ambulansearbeider, fikk tatt fra gjerningsmannen kniven.

VAR ROLIG: Hadde han vært like stor eller større enn meg, hadde jeg slitt, sier Petter Morten Alfredsen om gjerningsmannen som han holdt kontroll på til politiet kom. Noe han mener tok altfor lang tid.

– Politiet hadde kjempeflaks at vi var der. Hvor ofte har du en ambulansearbeider og en brannmann på en skole? Det har vel aldri skjedd før, sier Alfredsen som holdt stillingen med Imingen og andre brannmannskaper inntil politiet overtok.

– Privatpersoner måtte kjøre en av de skadede over broen til der hvor ambulansen sto siden politiet ikke var på stedet og kunne si at det var trygt for ambulansen å kjøre inn, sier Alfredsen.

Øyvind Aas, leder for geografisk enhet Buskerud i Sør-Øst politidistrikt, skulle ønske politiet hadde vært nærmere da nødmeldingen kom.

– Kan ikke være overalt

– Samtidig kan politiet dessverre ikke være overalt til enhver tid. Dette kom som lyn fra klar himmel også for oss, sier Aas til VG.

Han legger til at brannvesenet ofte har et frivillig brannkorps og at disse gjerne har kort reisevei siden de bor på stedet.

– Vi har ikke 24/7 beredskap i Numedal. Det er vi ærlige på, det klarer vi ikke, sier Aas.

Men Nore og Uvdal skal nå få to nye politistillinger, om lag en dobling fra dagens nivå. Dette var besluttet lenge før knivstikkingen fredag 20. mai.

STYRKES: Jan Gaute Bjerke, ordfører i Nore og Uvdal, forteller at man tidligere hadde et lensmannskontor som var bemannet hver dag, mens politistasjonen nå er åpen en dag i uken. Men snart styrkes distriktet med to nye politistillinger.

Det er ordfører Jan Gaute Bjerke (Ap) glad for.

– Det er veldig bra. Politireformen har medført en vesentlig reduksjon i politiressurser i Numedal, sier Bjerke som tidligere var daglig leder av Nedre Romerike Brann- og Redningsvesen.

For selv om det bare er 2500 fastboende i kommunen han styrer, er den arealmessig størst i Viken fylke. I ferier og høytider kan de fort være 25.000 når folk strømmer til de 4100 hyttene.

– Vi øker ressursene i Numedal ut fra de politiske signalene som har kommet, sier Aas i Sør-Øst politidistrikt.

– Opplever dere at brannvesenet ofte er først på stedet?

– Ja. Nødetatene varsles stort sett på likt og på mindre steder opplever vi nok at brannvesenet er først på stedet. Men det henger sammen med at brann og helse har en annen beredskap enn politiet, sier Aas.

– Hva tenker du om at brannvesenet må utføre politioppgaver?

– Når det skjer en slik hendelse som i Numedal er jeg takknemlig for at brannvesenet som oppholder seg i Nore og kommer først på stedet, gjør den jobben de gjør.

Brannvesenets egen statistikk viser at de stadig oftere er først på plass når det skjer ulykker. Mens politiet var hakket før brann i 2016, er brann førstemann i nesten 38 prosent av tilfellene så langt i år.

Ting på gang

Justisdepartementet har bedt om at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sammen med Politidirektoratet (POD) ser nærmere på ansvars- og oppgavefordelingen mellom brannvesenet og politiet.

I tillegg har justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) varslet en full gjennomgang av brann- og redningsetaten.

– Jeg deler bekymringen for at brannfolk oftere kommer først til stedet og blir satt i en svært krevende situasjon. DSB og POD jobber nå med å lage statistikk som gir bedre oversikt over utviklingen. Regjeringen mener flere politifolk og bedre politidekning er viktig for å møte denne utfordringen, og begynte arbeidet med å styrke den lokale beredskapen straks vi overtok i høst, skriver Mehl i e-post til VG via kommunikasjonsavdelingen.

Justisminister Emilie Enger Mehl ønsker ikke å kommentere knivstikkingen i Numedal som er under etterforskning.

Hun opplyser at regjeringen ikke ønsker å godta en utvikling hvor politiets oppgaver blir overført til de andre etatene uten at dette har vært en klar intensjon.

– Vårt utgangspunkt er at det er feil vei å gå.

Innsatsleder Helge Øyberg (54) i brannvesenet i Nore og Uvdal er ikke ukjent med å påta seg politioppgaver. Forrige fredag kjørte han det remmer og tøy kunne holde til åstedet da alarmen gikk.

– Den første meldingen var at vi skulle bistå politiet. Etter hvert fikk vi melding om at en privatperson hadde anholdt en gjerningsmann. Vi fikk som arbeidsoppdrag å sikre gjerningsmannen, sier Øyberg til VG.

– Men det var ikke å bistå politiet, det var i stedet for politiet, legger han tørt til.

Vi treffer ham og brannsjef Kai Redalen (60) i Nore og Uvdal noen dager etter den dramatiske hendelsen i den vanligvis idylliske Numedalen.

Øyberg har full stilling i kommunen hvor han driver med vedlikehold av bygg. I tillegg har han har en 20 prosent stilling i brannvesenet.

STAND BY: Med mindre han er på ferie eller fest, har Helge Øyberg alltid med seg radioen slik at brannvesenet kan få tak i ham: – Skjer det noe er det viktigere enn å drikke kaffen med naboen, sier 54-åringen.

Når Øyberg kommer frem til busskuret forrige fredag ser han at det er Petter Morten fra brannvesenet i Rollag som har kontroll på gjerningsmannen.

– Jeg ble veldig lettet da jeg så det var Alfredsen. Det var veldig dramatisk mens det pågikk. Vi hadde i bakhodet at det kunne være flere, forteller 54-åringen.

Mannen som er siktet for å ha knivstukket sin kone er ennå ikke avhørt. Det opplyser hans forsvarer Anders Green fredag.

– Det er gjennomført en primær psykiatrisk undersøkelse som tyder på at det skal gjøres en fullstendig undersøkelse, sier Green til VG.

Info Knivstikkingen i Numedal fredag 20. mai Politiet fikk meldingen om hendelsen i Numedal klokken 08.47 og deres første patrulje på bakken var fremme klokken 09.35–48 minutter senere. Politihelikopteret var på plass rett før patruljen kom, men landet ikke da det var kontroll på gjerningsmannen og ambulansepersonellet hadde begynt å hjelpe de skadede. Den syriske mannen skal ha knivstukket sin egen kone, som han hadde besøksforbud mot, før han ble overmannet av privatpersoner og tatt kontroll på av brannvesenet. Han ble siktet for grov kroppsskade. Vis mer

– Krevende for brannvesenet

Brannfolkene tok med seg to brannslukningsapparater for eventuelt å kunne nøytralisere gjerningsmannen.

– Vi har ikke verneutstyr og ingen våpen, sier Øyberg, som først lette etter strips i brannbilen for å binde gjerningsmannen. Det fant han ikke, men de hadde tape.

MÅ TRENE MER: Brannsjef Kai Redalen i Nore og Uvdal mener de får trent for lite på PLIVO-hendelser sammen med de andre nødetatene, men at dette nå skal gjøres årlig.

Brannsjef Kai Redalen mener det er krevende for brannvesenet at politiet er stasjonert så langt unna.

– Vi har brannslangen, øks og motorsag, sier han om ressursene de har til rådighet i forbindelse med pågripelse av en mulig gjerningsmann.

Redalen har vært med på å forfatte kommunens høringssvar til regjeringen som har bedt kommunene om en vurdering av tjenestene politiet leverer.

– Kommunen er bekymret for at brannvesenet oftere må løse politioppgaver som første oppmøte på ulykker. Dette er også et økonomisk spørsmål, da brannvesenet er kommunalt finansiert, mens politiet er statlig finansiert. Vi forventer at politiet har en bemanning som kan løse oppdrag på ulike kanter av regionen uten for lang responstid, heter det i forslag til høringssvar som formannskapet skal ta stilling til på mandag.

Redalen understreker at de samarbeider veldig godt med personene som jobber i politiet, men at det rett og slett er for få av dem.

– Vi har fått flere oppgaver og vi har hatt folk i korpset som har takket nei til stilling fordi de synes disse oppgavene er litt skremmende, sier han og etterlyser klare føringer på hvordan de skal håndtere utviklingen.

Med et deltidsbrannvesen er du også avhengig av at hovedarbeidsgiver synes det er greit at læreren eller snekkeren er borte på rykk som brannmann. Med flere oppgaver, blir det også flere rykk.

– Det kan gå ut over rekrutteringen, sier Redalen.

MYE DELTID: Norge har rundt 8000 brannkonstabler som jobber deltid og ca. 4000 på heltid, opplyser Ketil Sivertsen, leder i Norsk Brann- og Redningsforum som er en interesseorganisasjon for brannpersonell tilsluttet Fagforbundet.

Ketil Sivertsen, leder i Norsk Brann og Redningsforum, mener mange brannkonstabler settes i en umulig situasjon når de havner i en PLIVO-hendelse.

– Venter man på politiet vil det mest sannsynlig bli flere ofre etter hvert som gjerningspersonen får fortsette sin ferd. Går man i innsats kan egne mannskaper bli skadet eller i verste fall drept, sier han og peker på at de hverken har nok opplæring eller utstyr til å takle slike situasjoner.

– Hva er løsningen?

– Å ha nok politi som er nær nok.

Justisminister Mehl opplyser at regjeringen har bevilget 200 millioner kroner til flere politifolk, 220 millioner til utstyr og nye politibiler og at den vil etablere 100 nye studieplasser ved Politihøgskolen fra høsten av.

Ordfører Bjerke i Nore og Uvdal er ikke overrasket over at politiet var sist av nødetatene etter knivstikkingen forrige uke.

– Det er sånn det er i Distrikts-Norge. Det er jo ikke noen overraskelse det.