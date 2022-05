SVARTE STORTINGET: Justisministeren var ordknapp da hun svarte medlemmer av justiskomiteen på spørsmål om sikkerhetsklareringen til PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Vil ikke svare på om PST-sjefen er forskjellsbehandlet

Justisministeren Emilie Enger Mehl (Sp) vil ikke svare Stortinget på om hun mener PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ble forskjellsbehandlet da han beholdt sikkerhetsklareringen – etter å ha oppbevart våpen ulovlig i syv år.

VG skrev mandag at flere politiansatte reagerer på at Sjøvold har beholdt landets høyeste sikkerhetsklarering på tross av at han er straffet for brudd på straffeloven og våpenloven.

Stillingen som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste krever at Sjøvold er sikkerhetsklarert «på nivå strengt hemmelig, Cosmic Top Secret og plettfri vandel».

Viktige egenskaper er «pålitelighet, lojalitet og dømmekraft», ifølge Sikkerhetsloven.

Den tidligere politimesteren i Oslo ble i 2020 ilagt en bot på 50.000 kroner av Spesialenheten – for besittelse og oppbevaring av tre skytevåpen på kontoret.

VG har skrevet at Sjøvold ikke opplyste sin autorisasjonsansvarlige i Justisdepartementet om våpnene før han tiltrådte stillingen som PST-sjef sommeren 2019.

Flere ganger de siste ukene har VG bedt justisministeren om et intervju om saken.

– Avsluttet etterforskning

I dag stilte VG spørsmål til Mehl etter at hun hadde svart ut flere justispolitikere i Stortinget.

– Hvorfor vil du ikke svare Stortinget på om Sjøvold ble forskjellsbehandlet?

– Det er ikke riktig av meg å gå inn på de vurderingene som ble gjort under de tidligere justisministrene fra Høyre og Frp.

– Hvorfor ikke?

– Dette er en etterforskning fra Spesialenheten som ble gjort under Jøran Kallmyr (Frp.) og Monica Mæland (H). Det er en sak som ble avsluttet da, og jeg ser ikke nå at det er riktig av meg å gå inn i de vurderingene.

SJØVOLD OG KALLMYR: PST-sjefen fotografert sammen med daværende justisminister.

Hva forteller redegjørelsen?

Til VG har tidligere justisminister Jøran Kallmyr (Frp.) fortalt at han ba Sjøvold skrive en redegjørelse om våpenoppbevaringen.

Denne har Justisdepartementet så langt nektet VG innsyn i, begrunnet med at det er «sikkerhetsgradert informasjon».

– Hvordan kan en redegjørelse om våpnene til Sjøvold bli en trussel mot nasjonal sikkerhet i Norge?

– Nå er den innsynsforespørselen til vurdering i departementet, etter hva jeg kjenner til, sier Mehl til VG.

​​ – VG har fått avslag?

– Så vidt jeg kjenner til, er den til vurdering. Dette er jo et juridisk spørsmål som det ikke er riktig av meg å gå inn i.

Redegjørelsen vil avdekke hvordan PST-sjefen har forklart seg til departementet om våpenoppbevaringen – og om det er gitt uriktig informasjon.

– Har du lest redegjørelsen og er trygg på at det Sjøvold skrev er korrekt?

– Nei, det har jeg ikke.

– For å kunne vurdere tilliten din til Sjøvold i dag: Er det ikke nødvendig å sette seg inn i redegjørelsen?

– Jeg mener nå at det er riktig av meg å forholde meg til de vurderingene som ble gjort av Kallmyr og Mæland.

Vil ikke kommentere

I en tidligere pressemelding har justisminister Mehl fortalt at hun er gjort kjent med at Sjøvold varslet departementet om saken under forrige regjering.

– Hva siktet du til da?

– Nei, jeg var kjent med at Sjøvold orienterte departementet om saken.

– Men hva baserte du pressemeldingen på?

– Jeg var kjent med at Sjøvold orienterte om saken.

– Ja, men du vet ikke helt hva han orienterte om?

– Han orienterte jo om de ... Om at det var en sak. Så ble det opp til Spesialenheten å etterforske det, og de kom med en avgjørelse. Og jeg må forholde meg til de vurderingene som ble gjort av Høyre og Frp.

Sjøvolds to versjoner

Kort tid før PST-sjefen skrev redegjørelsen til tidligere justisminister Jøran Kallmyr, sa han til VG at «det har ikke vært noen ulovligheter her».

Sjøvold hevdet at våpnene var oppbevart i «godkjente skap» og ble innlevert under et våpenamnesti.

Til Spesialenheten fortalte Sjøvold at våpnene ble oppbevart i skap og skuffer på kontoret og innlevert halvannet år før våpenamnestiet.

– Hva tenker du om det?

– Jeg kan ikke kommentere den etterforskningen. Jeg forholder meg til Spesialenhetens etterforskning og den vurdering som ble gjort av Kallmyr og Mæland.

– Du er selv jeger og kjent med våpenloven. Kan du forstå at Sjøvold tok med seg funksjonelle våpen inn på kontoret i Justisdepartementet?

– Denne saken ble vurdert under Høyre og Frp. og det forholder jeg meg til.

– Er det god dømmekraft å oppbevare våpen ulovlig i syv år?

– Disse forholdene har vært opp til Spesialenheten å vurdere. Og det har så langt jeg vet, også vært kjent og tatt med i vurderingene som Høyre og Frp gjorde under Kallmyr og Mæland.

– Kan du forstå at Sjøvold ikke fortalte om disse våpnene til sin autorisasjonsansvarlige før han tiltrådte stillingen?

– Jeg forholder meg til de vurderingene som ble gjort under Høyre og Frp.

Viste til fartsbøter

Det var justispolitiker Andreas Sjalg Unneland (SV) som i dag stilte spørsmål i Stortinget om Sjøvold var blitt forskjellsbehandlet:

– Ifølge sikkerhetsloven vektlegges egenskaper som pålitelighet, lojalitet og dømmekraft når en person skal sikkerhetsklareres og hvert år mister flere hundre nordmenn sikkerhetsklareringen sin, noen fordi de har unnlatt å oppgi noe om en fartsbot eller lignende. PST-sjefen fikk imidlertid beholde sin sikkerhetsklarering og autorisasjon, selv om han hadde fått bot for ulovlig våpenhold. Mitt spørsmål til ministeren er om PST-sjef Sjøvold er blitt behandlet annerledes enn andre som har mistet sin sikkerhetsklarering?

Til dette svarte Mehl:

– Det er ikke riktig av meg nå å gå inn i de vurderingene som ble gjort under justisministre fra Høyre og Frp knyttet til denne saken.

KREVDE SVAR: Justispolitiker Andreas Sjalg Unneland (SV)

Krever opprydding

Unneland beskrev Sjøvold-saken som «alvorlig»:

– Det har vært forklaringer fra ulike personer og instanser som har endret seg. En ansatt som føler seg presset, slik at vedkommende ble ufør. Det vitner om en ukultur i politiet som har gått for langt, og som tilsynelatende går helt til topps i systemet. Og her trengs det mer åpenhet og en skikkelig opprydning. Justisministeren har for så vidt redegjort godt her i Stortinget, men vil justisministeren gi innsyn i Sjøvolds redegjørelse og andre dokumenter som bidrar til åpenhet og opprydning i denne saken?

Til dette svarte justisministeren:

– President, det er et spørsmål som ligger til vurdering i departementet.

Forskjellsbehandling

Da Mehl var ferdig i Stortinget, spurte VG justisministeren om sikkerhetsklareringen til Sjøvold er blitt behandlet annerledes enn for andre.

Mandag skrev VG at ansatte i Forsvaret har mistet sikkerhetsklareringen sin på grunn av inkasso-rot.

– Sjøvold er dømt for brudd på straffeloven og har unnlatt å fortelle sin nærmeste autorisasjonsansvarlige om våpen, men beholdt klareringen. Hva tenker du om det?

– Dette er en sak som ligger tilbake i tid og som er vurdert av justisministre fra både Høyre og Frp, og det er ikke riktig av meg å gå inn i det nå.

– Hva tenker du om at tidligere kolleger gjennomfører autorisasjonssamtaler – for eksempel som i tilfellet med Sjøvold?

– Jeg kan ikke gå inn på de vurderingene. Jeg har tillit til at de systemene fungerer.

– Er det en praksis man kan vurdere å endre på?

– Dette ligger tilbake i tid, og det er ikke riktig av meg å gå inn i de vurderingene. Justis- og beredskapsdepartementet og regjeringen har høy oppmerksomhet på ryddighet og at det ikke skal være for tette bånd som kan skape uklare bindinger. Jeg opplever ikke at dette har vært en utfordring i denne saken, ut ifra det jeg kjenner til.

Forventer opprydning i politiet

VG har avslørt at en politiansatt ble ufør etter å ha opplevd trusler og press fra kolleger og ledere om å ta imot våpnene til Sjøvold.

Mehl sier til VG at hun er glad for at varslingssaken skal granskes.

– Alle sider av saken må gjennomgås, og jeg har også nå gitt beskjed om at det er behov for å rydde opp i varslingsrutinene i politiet på generelt grunnlag, sier justisministeren.

– Fra flere steder i politietaten ser vi at politifolk kan ha opplevd ikke å nå frem med sine varsler. Jeg følger granskingen nøye, sier Mehl.