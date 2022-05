MOBILTELEFONER: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, ambassadør Vjatsjeslav Jatsiuk, ICE-sjef Eivind Helgaker og hans kollega Annprincess Koffa med noe av utstyret som skal sendes til Ukraina.

Samler inn «kritisk utstyr» til Ukraina: − Vi trenger praktisk støtte

Krigsherjede Ukraina trenger digitalt utstyr. Nå ber den norske regjeringen og Ukrainas ambassade om hjelp fra norske bedrifter, kommuner og privatpersoner.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi får mye politisk støtte og solidaritet fra alle verdenshjørner. Det er ekstremt viktig, men for at vi skal seire i denne krigen – for våre felles verdier og vår sivilisasjon – så trenger vi også praktisk støtte, sier Ukrainas ambassadør til Norge Vjatsjeslav Jatsiuk.

– Dette er et godt eksempel på det, fortsetter han.

Ved siden av ambassadøren står flere kasser fulle med ting som mobiltelefoner, nettbrett og powerbanker. Det digitale utstyret skal sendes til Ukraina. Der vil det bli brukt både av myndigheter, men også distribuert til privatpersoner. Særlig i de mest krigsødelagte områdene.

– Digitalt utstyr hører hjemme i kategorien «kritisk utstyr», sier ambassadøren om viktigheten av tilgang på ting vi tar for gitt i et fredelig Norge.

DIGITALT UTSTYR: Allerede er mye digitalt utstyrt sendt til det krigsherjede landet. Snart er også denne kassen på vei.

Håper på mer

Fredag tok han imot kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i ambassadens lokaler i Oslo sentrum. Etter initiativ fra EU har det norske Kommunal- og distriktsdepartementet startet et samarbeid med ambassaden om innsamling av utstyr.

Med på laget har de så langt fått syv selskaper og én kommune. De har bidratt med ting som smarttelefoner, PC-er, modem og nettverksutstyr. Allerede har de sendt en håndfull paller med flere hundre kilo utstyr til Ukraina.

Nå håper de på mer.

– Når krigen rammer digital infrastruktur så fører det til en uoversiktlig situasjon og usikkerhet. Familier er blitt splittet og det å kunne kontakte familiemedlemmer for å fortelle hvordan det går er høyt verdsatt, sier Gjelsvik.

AMBASSADØR: Ukrainas ambassadør til Norge Vjatsjeslav Jatsuk.

Han oppfordrer derfor norske bedrifter til å vurdere om de har utstyr de har mulighet til å donere.

– Ingen initiativ for små

Blant de som allerede har gjort det er telekommunikasjonsselskapet ICE. Kassene med utstyr ved siden av ambassadør Jatsuk kommer fra dem.

– Vi oppfordret kunder i butikkene til å gi bort brukt utstyr, men det er ganske mye nytt i kassene her også, sier administrerende direktør Eivind Helgaker.

Han tror det ligger mye ubrukt, men godt brukende, utstyr rundt hos bedrifter her i landet:

– En liten innsats fra norske bedrifter kan gjøre stor forskjell.

Og selv om Jatsuk påpeker at det Ukraina trenger mest av alt for «å sikre fred og frihet i Europa» er våpenstøtte, er han selvfølgelig klar over at det ikke er noe vanlige bedrifter og privatpersoner kan bidra med.

– For oss er ingen initiativ for små. Alt hjelper, sier ambassadøren, som mener at dersom Russland vinner krigen mot Ukraina, så vil de baltiske landene og Polen kunne stå for tur.

BÆRER INN: Kasser med utstyr samlet inn av ICE bæres inn på ambassaden.

Men også nordområdene mener han vil være truet.

– Så jeg vil at nordmenn skal forstå at ved å støtte Ukraina, så er det også en støtte til dem selv og til deres barns fremtid.

Måtte bli logistikk-ekspert

I ambassadens lokaler har de etter krigen startet etablert et slags kommandosenter for koordinering av forsendelser med nødhjelp til Ukraina. Her jobber frivillige, både nordmenn og ukrainere i Norge, med å sørge for at utstyr kommer frem dit det skal.

– Vi jobber for eksempel med å koble folk som kan tilby transport med folk som kan tilby utstyr, sier en av de frivillige, Marina Mellerud.

Ambassadøren sier at i tillegg til det digitale utstyret som samles inn i samarbeid med norske myndigheter og bedrifter sørger de frivillige her også for forsendelser ting som mat og medisiner, samt finansiell støtte.

KOORDINERER: Marina Mellerud og en av de andre frivillige som sørger for at hjelpen kommer frem.

Ambassaderåd Lilya Honsjarvytsj forteller om en hverdag som ble snudd helt på hodet etter den russiske invasjonen av hjemlandet 24. februar.

– Vi har måttet lære oss helt nye ting. Jeg har aldri drevet med logistikk før, men nå måtte jeg plutselig bli ekspert på det over natten, sier hun, og spør oss samtidig om vi kan være så snille å opplyse leserne om at Posten lar folk sende gratis pakker på opptil 20 kilo, både til konkrete adresser og uadressert, til Ukraina.

NB! For mer informasjon dersom du, eller din bedrift, ønsker å bidra kan du sjekke nettsidene til departementet og til ambassaden.