HUS I HOLMENKOLLEN: Thor Bang var registrert på denne adressen i Holmenkollen i Oslo. I området går eneboligene for åttesifrede summer. Foto: Frode Hansen / VG

Siv Jensens millionarv: Dette er eiendommene hun arver

Tidligere Frp-leder Siv Jensen kan sitte igjen med en arv på over 27 millioner kroner etter salg av eiendommene som er testamentert henne fra tidligere bankdirektør Thor Bang.

Dette er verdianslaget Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge, oppgir i et telefonintervju med VG. Vurderingen er gjort på generelt grunnlag uten at Lauridsen har detaljkunnskap om eiendommene.

– Det er stor sannsynlighet for å gå 27 millioner i pluss, og det kan godt være at beløpet blir enda høyere, sier Lauridsen.

Torsdag omtalte VG at tidligere bankdirektør Thor Bang (1925–2022) har testamentert flere eiendommer til tidligere Fremskrittsparti-leder Siv Jensen.

I 2020 sto Bang oppført med 910.300 kroner i inntekt og nesten 2,2 millioner kroner i formue i skattelistene.

EKSPERT PÅ EIENDOMSMARKEDET: Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Thor Bang døde i mars, 97 år gammel. Den tidligere bankdirektøren eide både et hus i Oslos mest eksklusive boligområde Holmenkollen og en eiendom på det bilfrie sommerparadiset Veierland i Færder kommune.

Priser fra 20 millioner

VG har bedt Eiendom Norge-toppsjefen om å vurdere verdien av de to eiendommene. Så langt vet vi følgende om eiendommen i Oslo:

Huset i Holmenkollen er en enebolig med tilhørende hybel på 25 kvadratmeter.

Hoveddelen av huset er på 293 kvadratmeter og består av kjøkken, fire rom og to bad.

Tomten er på 1,9 mål.

Byggeåret er 1963.

Huset er beliggende i Vestre Aker Bydel og har Grindbakken skole som skolekrets.

– Dette er en bolig som ligger i et av Norges dyreste områder. Tomten ligger på vestsiden av Holmenkollåsen i Voksenliva. Solmessig ligger det veldig bra til. Det er et område der større eneboliger går for over 20 millioner kroner, sier Henning Lauridsen.

At gaten huset er plassert i vender mot vest, gjør eiendommen ekstra attraktiv, mener han.

– Uten å ha sett en bolig er det vanskelig å si noe klart, så jeg må uttale meg på generelt grunnlag. Når boligen har en så stor tomt og størrelse, er det stor sannsynlighet for 20 millioner og oppover.

ARVING: Noe av det første Siv Jensen gjorde da det ble kjent at hun skulle slutte som partileder, var å skaffe seg den finske lapphunden Karma.

Ettertraktet hytteområde

Den andre eiendommen er en fritidseiendom i hjertet av det mest eksklusive og ettertraktede hytteområdet for sjøliv- og friluftsfans på Østlandet, med Nøtterøy og Tjøme som nærmeste naboer.

Fritidseiendommen er en 70 kvadratmeter stor hytte og et 44 kvadratmeter uthus.

Tomten og tilhørende teiger utgjør til sammen 64 mål.

Byggeåret er 1956.

Hytten ligger på vestsiden av øyen Veierland i Færder kommune.

Kommunen er landets dyreste sjøhyttekommune.

Å vurdere verdien på hytta er vanskeligere fordi mange flere faktorer avgjør, forklarer Lauridsen.

– En del kystnære hytter ligger nær sjøen. Men hvis det ikke er lov til å bygge nær vannkanten på grunn av 100-meters grensen, får selv en stor tomt en helt annen og lavere verdi enn om det er mulig å utnytte arealet til noe, sier han.

Gjennomsnittsprisen på fritidsboliger i Færder kommune er 7,32 millioner, noe som gjør området til det nest dyreste for fritidsboliger i hele Norge. Bare i Lillestrand er hytter dyrere – der er gjennomsnittsprisen 7,5 millioner.

– Sjøhytter med den typen beliggenhet får god prisstigning fordi de er et knapphetsgode: Befolkningen og pengemengden i Norge vokser fra år til år, men antallet fritidsboliger med bra beliggenhet i strandsonen, vokser ikke, forklarer Lauridsen.

– At hytta ligger privat til og har avstand til naboer vil definitivt løfte verdien.

God plassering

Lokalkjente Jørgen Erland Pettersson, daglig leder i Krogsveen Tønsberg, er ekspert på markedet for sjøhytter i Vestfold. Han sier til VG at det fremdeles er mulig å få hytter på Veierland til 3,5 millioner og oppover fordi snittprisen i kommunen på 7,32 millioner mye skyldes prisen på luksuseiendommene i området.

– Her selger vi hytter til både 20, 30 og til og med 50 millioner. Disse er med på å dra opp snittprisen, påpeker Pettersson.

ARVINGER: Siv Jensen arver millionverdier etter tidligere bankdirektør Thor Bang. Også Carl I. Hagen og Eli Hagen arver den nå avdøde 97-åringen.

At hytta Siv Jensen arver ligger på vestsiden av øyen, trekker han frem som et pluss.

– Men verdien kommer mye an på om den har utsikt eller om det bare er skog rundt. Verdien har også mye å gjøre med om hytta har strandrettigheter, egen brygge, standarden på eventuell båtplass, og om den har innlagt vann, avløp og strøm, sier Petterson.

– De er umulig å si sikkert, men du er fort oppe i 5 millioner, estimerer han.

Ifølge Avisa Oslo er tidligere Frp-leder Carl I. Hagen og kona Eli Hagen også tilgodesett et pengebeløp hver. Hagen har bekreftet overfor VG at det stemmer at han har arvet, men har ikke gått ut med beløpet.

Siv Jensen har så langt ikke svart på VGs henvendelse fredag kveld.

