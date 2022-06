ALVORLIG FRAVIKENDE SINNSTILSTAND: Retten sa seg enig med forsvareren, politiet, og de rettsoppnevnte sakkyndige.

Dom i Kongsberg-saken: Espen Andersen Bråthen var utilregnelig

Espen Andersen Bråthen (38) var syk da han knivdrepte fem personer og skjøt etter andre med pil og bue. Derfor blir han dømt til behandling.

Det bekrefter bistandsadvokat Haakon Borgen til VG.

– Det var som forventet at han blir domfelt til tvungent psykisk helsevern. Det er ingen overraskelser her, sier han til VG noen minutter etter at dommen ble kjent.

Hokksund tingrett fant det samme som både aktoratet og forsvaret har argumentert for:

Bråthen hadde en sterkt avvikende sinnstilstand da han den 13. oktober 2021 begikk fem drap og gikk til angrep på tilfeldige personer i Kongsberg sentrum.

Dermed dømmes han overført til tvungent psykisk helsevern for behandling, noe de sakkyndige i retten mente han kunne trenge livet ut.

– De sakkyndige vurderer at observanden tilfredsstiller kriteriet for diagnosen paranoid schizofreni, kronisk, leste psykologspesialist Knut-Petter Langlo opp fra den rettspsykiatriske erklæringen som ble lagt frem under rettssaken.

Bråthen frifinnes for å ha truet med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Dette var også i henhold til aktoratets påstand, sier aktor Andreas Christiansen, til VG. Ifølge Christiansen skyldes det at fornærmede ikke ønsket å forklare seg i retten.

-- Da hadde vi begrenset informasjon til å beregne det forholdet som tiltalen gjaldt for den fornærmede. Da ba vi om frifinnelse for den posten.

Info Hva er tvungent psykisk helsevern? Det er en særreaksjon som kan idømmes som reaksjon på alvorlige lovbrudd som krenker rettsgodene liv, helse eller frihet eller utsetter disse for fare. Fra 2016 kan også gjentatte lovbrudd av samfunnsskadelig eller særlig plagsom art møtes med særreaksjon. Hvorvidt lovbruddene har karakter av å være samfunnsskadelige eller særlige plagsomme, beror på en helhetsvurdering, der det ses hen til lovbruddenes samlede alvor og omfang, herunder deres karakter, hyppighet og varighet. Det er et vilkår at gjerningspersonen var utilregnelig på handlingstidspunktet, at det foreligger gjentagelsesfare og at reaksjonen må anses nødvendig for å verne samfunnet. Ved dom på overføring til tvungent psykisk helsevern får det psykiske helsevernet en plikt til å overta ansvaret for den domfelte, og fastsetter særreaksjonens innhold innen for rammene av psykisk helsevernloven. Retten eller påtalemyndigheten har ingen innvirkning på hvilken behandling som skal benyttes, eller på hvilket behandlingsnivå særreaksjonen skal gjennomføres. Disse er kun involvert i spørsmål om etablering, opphør og forlengelse av særreaksjonen. Kilde: Helsedirektoratet Vis mer

Bråthen dømmes til å betale mellom 15.000 og 50.000 kroner i oppreisning til 35 personer - totalt 767.500 kroner.

Han dømmes også til å betale mellom 1200 kroner og 165.047 kroner i erstatning til ti av dem - totalt 668.024 kroner.

-- Vi er enig med tingretten og det resultatet de er kommet frem til. Vi mener han var utilregnelig og at han skal overføres til psykisk helsevern, sier Christiansen.

Bistandsadvokat to av de berørte Astrid Røkkeberg, sier til VG at det virker som en grundig dom.

– Mine klienter er tilfredse med oppreisingserstatningen, og denne er betydelig opp fra det som er normen.

Allerede i 2007 dukket en schizofrenidiagnose opp i journalen til Bråthen. Da straffesaken mot ham ble ført i Hokksund tingrett ble det klart at de rettsoppnevnte sakkyndige som har vurdert ham er enige.

– I møter med de sakkyndige har tiltalte fremstått med tydelige vrangforestillinger. Han har hatt en tydelig og alvorlig psykoselidelse, sa Langlo, ifølge NRK.

Psykiater Helge Haugerud forklarte for retten at de ikke har sett veldig stor fremgang hos Bråthen.

– Dette vil være en alvorlig tilstand som vil kreve nøye overvåkning og behandling fremover, sa Haugerud, gjengir NRK.

Syk i rettssalen

Under sine frie forklaringer har Bråthen vært nøktern og nøye når han har beskrevet hvordan han skjøt etter tilfeldige personer i og utenfor Coop Extra i Kongsberg sentrum.

Han forklarte også i detalj om knivdrapene på Gun Marith Madsen (78), Hanne Merethe Englund (56), Andréa Meyer (52), Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75).

– Jeg kommer aldri til å drepe igjen, jeg angrer på det jeg har gjort og jeg skulle ønske dem jeg drepte var i live. Det var ikke meningen og jeg angrer veldig, sa han under sin første forklaring den 18. mai.

De sakkyndige sa i retten at de mente Bråthen fremdeles har psykotiske symptomer. Hans følelsesløse fremtreden under rettssaken mener de er en del av sykdomsbildet hans.

Bråthen har forklart at bakgrunnen for drapene skyldes at han fikk en tanke om at han måtte drepe for å bli født på ny et bra sted. Han forklarte seg også om smerter i øynene som han fryktet ville gjøre ham blind, og at han følte seg overvåket av naboer.