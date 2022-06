OSLO: Et folkehav på Karl Johan i august i fjor. Det blir corona i sommer og - men uten tiltak.

FHI: Slik blir coronabølgen i sommer

En litt overraskende sommerbølge er på vei. Nå jobber FHI med å finne det gylne tidspunktet for en dose fire til eldre.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mange europeiske land ser nå en økning i smitte med omikronvarianten BA. 5, blant annet Portugal, et av de best vaksinerte landene i verden.

Også i Norge ser de økt smitte, antakelig fordi BA. 5 er på vei inn.

– Vi håper at den ikke blir veldig heftig og at den vil nå en topp i løpet av noen få uker og deretter roer seg pent ned, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til VG.

Det tror han vil skje fordi det er god grunnimmunitet i den norske befolkningen og fordi det er sommer, som gjør at viruset ikke sprer seg så raskt.

FHI tror at så mange som 70 prosent av de under 50 har hatt corona.

FHI: Direktøren for vaksinasjonsprogrammet har troen på at bølgen går over på noen uker.

Flere blir nå lagt inn

Likevel ser de en stigende kurve på sykehusene:

– Vi har sett en økning med innleggelser med covid som har gått opp cirka 30 prosent per uke de siste par ukene.

Det vil si en økning på 60 prosent de siste to ukene. Det er ikke dramatisk, men nok til å sette øke årvåkenheten i FHI fordi det tyder på at smitten er på vei opp samtidig som det er gått en stund siden mange har fått sin siste vaksinedose.

– Fortsatt ser det ut til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom er god, men vi vet ikke når vaksineeffekten hos de eldste vil være på vei ned.

Mange av de innlagte er over 75 år og har bare to doser.

Vil utkonkurrere andre varianter

FHI ser også en økning av corona i avløpsvann de siste par ukene.

– Det tyder på at vi har en tydelig økning og at BA.5 er på vei inn. Fremdeles er økningen moderat, men i noen kommuner ser vi at BA.5 utkonkurrerer BA.2, slik at denne varianten vil dominere ganske raskt.

Måling av avløpsvann er en ny metode FHI bruker i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Ullensaker for å sammenligne virusmengde fra uke til uke.

– Det ser ikke ut som at BA.5 gir mer alvorlig sykdom men den sprer seg raskere enn BA.1 og BA.2.

Men nettopp fordi den ser ut til å være bedre på å finne folk å smitte, forventer FHI at den vil utkonkurrere de andre variantene i løpet av noen uker.

JOHANNESBURG: Sør-Afrika har nettopp kommet ut av en bølge med BA. 5, og melder at det er den mildeste hittil. Det er nok en kombinasjon av bedre immunitet i befolkningen etter flere runder corona og vaksine.

Sør-Afrika, landet som fant omikron, kom godt ut av bølgen med BA5.

Bukholm mener Norge kan slippe lettere fra en BA.5 bølge sammenlignet med land som hadde en stor BA1. bølge, som for eksempel Portugal, der BA.5 utgjør 90 prosent og infeksjonstallene har økt betraktelig.

Det er fordi en stor del av de omikronsmittede i vinter i Norge, ble smittet med BA.2, som gjør at du er bedre beskyttelse mot BA. 5 enn hvis du ble smittet av BA. 1.

BA.1 var dominerende helt i starten av omikronbølgen (desember og januar).

Til sammenligning hadde flere andre land en to-puklet bølge.

– Antagelig kan det være en fordel, og det kan bidra til å holde BA.5-smittekurven lavere og mindre intens.

I tillegg vil sommereffekten redusere virusspredningen.

Eldre vil få vaksine - spørsmålet er når

Bukholm, som er sjefen for vaksinasjonsprogrammet, sier det er aktuelt å tilby en vaksine til de over 65 år og risikogruppene tidlig på høsten.

– Iallfall bør kommunene være forberedt på det.

FHI vil derimot ikke slå det fast, for de mener det er risiko å gi vaksinen for tidlig også:

Gis den for tidlig, kan effekten ha blitt redusert før en eventuell vinterbølge, men gis den for sent, kan det føre til at flere blir alvorlig syke.

– Vi vurderer om vi skal starte tidlig på høsten med påfyllingsdose eller om vi bør vente til nærmere vinteren. Vi ønsker å vaksinere så nært opp til en eventuell større høst- eller vinterbølge.

FJERDE DOSE: Eldre kan forvente å få enda en vaksine – og på grunn av BA. 5 kan den kan bli tilbudt tidligere enn planlagt.

Bukholm, som er sjefen for vaksinasjonsprogrammet, tror det kan bli aktuelt å tilby en vaksine tidlig på høsten.

– Iallfall at kommunene er forberedt på det.

– Hvilken vaksine er mest aktuell?

– Det er de to mRNA-vaksinene som vi har mest erfaring med Litt avhengig av timingen, kan det være aktuelt å gi en variant-vaksine, enten Pfizer, Moderna eller begge.

Moderna har nylig gitt ut en pressemelding med lovende resultater om sin oppdaterte vaksine.

– Den ser veldig lovende ut fra pressemeldingene fra Moderna, men det er fremdeles begrenset med data om de nye variantvaksinenes beskyttende effekt. Vi håper at de vil være tilgjengelig i løpet av september.

HELSEDIREKTORATET: Espen Rostrup Nakstad.

Dette må du vite før utenlandsturen

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier at mange vil bli smittet igjen av denne varianten:

– Mange av oss må være forberedt på at vi kan bli smittet på nytt selv om vi var syke i vinter, sier han til VG.

Det europeiske legemiddelbyrået ECDC tror den nye varianten vil føre til en økning i coronasmitte i EU-land i sommer.

– Mange skal ut og reise i sommer – hva må de være obs på?

– Man bør sette seg inn i UDs reiseråd og sjekke kravene til coronasertifikat som fortsatt gjelder i noen større EU-land på nettsiden reopen.europa.eu.

Hvis du får corona på ferie i for eksempel Spania, sier Nakstad at man må følge lokale råd for bruk av munnbind blant nærkontakter og kontakte helsevesenet hvis man blir alvorlig syk.

Mener sykehus er beredt

Her hjemme sier Nakstad at sykehusene er forberedt på økningen av coronapasienter:

– Norske sykehus har gode pandemiplaner og helsemyndighetene har gode planer for å øke overvåkningskapasiteten blant annet gjennom selvtester, dersom det skulle bli nødvendig.

– Enn så lenge gjelder de samme rådene som tidligere: Hold deg hjemme når du er syk med luftveisinfeksjoner og vis hensyn til andre hvis du tester positivt for covid-19 på en selvtest.