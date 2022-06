SVØMMER OFTE: Elevene i Flesberg har mange ganger så mange svømmetimer som skoleelevene i Osloskolen. Her demonstreres både crawl- og brystsvømming i det nye svømmebassenget i Flesberg.

Store svømme-forskjeller: − Vi har tatt tak

På Flesberg skole får hvert eneste barn svømmeopplæring hver uke på hvert årstrinn, pluss i barnehagen. På Tøyen skole i Oslo får noen utvalgte klasser til sammen 13 timer svømming årlig.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foran sommerferie og badesesong er det forskjell på hvor mye svømmeopplæring og basseng-tilgang norske elever har bak seg.

Noen steder har svømmeopplæringen vært svært begrenset og omtrent ikke-eksisterende i pandemi-årene 2020 og 2021, viser en undersøkelse fra NIFU, bestilt av Utdanningsdirektoratet.

Andre steder har elever oftere svømmetimer. Noe som henger sammen med tilgang til svømmebasseng.

I lille Flesberg kommune i Numedal i Viken (Buskerud), ble det 25 x 21 meter store svømmebassenget pluss andre fasiliteter kåret til Årets idrettsanlegg i Norge i 2020.

FLYTTBART BAD: Økern Bad slik det møter elevene fra Tøyen skole og andre osloskoler. Svømmebassenget med bygning er flyttbart, og skal etter planen flyttes fra Økern etter at Manglerudbadet åpner til høsten og senere det nye Tøyenbadet.

På Tøyen skole sentralt i Oslo, blir noen av elevene skysset til et midlertidig svømmebasseng på Økern noen ganger i året. Den mobile svømmehallen er den første «nye» svømmehallen i Oslo siden Holmlia bad sto klart for 39 år siden. Samtidig er Tøyenbadet stengt – i påvente av et nytt anlegg i 2024.

Flesberg i Numedal har drøye 2000 innbyggere, 300 elever (1.-10. klasse). Bygda er ikke på størrelse med en vanlig norsk by.

Likevel har de prioritert å bygge et svømmebasseng innendørs. Både rektor Anne Mette Aaby og avdelingsleder for svømmehallen Merethe Halland er stolte av både anlegget og tallet på elevenes svømmetimer.

– Nå har vi for første gang et svømmetilbud for alle elever. Og i tillegg for resten av bygda, sier rektor Aaby til VG.

Det blir rikelig med vanntid for barna i kommunen ved Numedalslågen.

– Alle elever på alle ti trinnene har svømmeopplæring i snitt en gang i uken. Det betyr at en elev har rundt 38 timer svømmeopplæring i året – og 380 timer i et helt skoleløp, sier de to.

NABO TIL TØYENBADET: Tøyen skole er nabo til Tøyenbadet som er under ombygging. Men inntil videre blir elevene i 2. til 4. klasse som har skolesvømming – skysset til det midlertidige Økern bad.

På Tøyen skole i Oslo sentrum har ikke rektor Hilmar Flatabø noe eget svømmebasseng å tilby elevene.

Han synes de løser svømmeundervisningen bra, gitt forutsetningene og mangelen på svømmebasseng i hovedstaden.

– Utfordringen for Osloskolen har gjennom flere år vært lav basseng-dekning. Det siste skoleåret har vi tatt litt tak, brukt penger på skyss og bassengtilgang. Vi har også prioritert lærerkrefter til svømmeundervisningen, sier Flatabø.

– Når dere kompetansemålene i svømming etter 4. trinn?

– Vi har kunnet tilby 50 svømmetimer fra 2. til og med 5. trinn. Det tilsvarer 12–13 timer pr. elev på hvert trinn i året. Vi sjekker oppnåelse av kompetansemålene. Og det skal sies: Kompetansemålene for 4. trinn er så krevende at selv voksne svømmere kan ha problemer med disse. Men vi ser helt klart at svømmeferdighetene til elevene våre er blitt bedre, svarer rektoren.

EGET BASSENG: Flesberg skole åpnet høsten 2019, og er en del av et helintegrert skole- og idrettsanlegg bygget i massivt tre – med moderne skolelokaler, idrettshall, svømmehall og utendørs fasiliteter.

Foreldre som ikke kan svømme

Han kjenner seg mest usikker på elevene som er eldre enn 4. og 5. trinn.

– Når det gjelder litt eldre elever, så er jeg mer usikker på ferdighetene. Mange har hatt mindre svømmeopplæring. Og noen har kanskje også foreldre som ikke kan svømme. For å bli tryggere i vann betyr mengdetrening alt, sier Flatabø.

Det har de tatt konsekvensen av i Flesberg. Det gjør at rektor også er tryggere på at flere elever er trygge i vann i sommer.

– Vi har jo en mangfoldig elevmasse, som på andre skoler. Ikke alle er like trygge i vannet. Men vi er på rett vei, og dette hadde vært mye mer krevende og risikabelt uten det svømmebassenget vi nå har fått og bruker, sier Aaby der hun sitter i en ny skole i landlige Flesberg med Blefjell og Hardangervidda i bakgrunnen.

Les gjerne: Abid Raja slet med å innrømme: Kunne ikke svømme

REKTOR: Hilmar Flatabø er rektor for Tøyen skoles 374 elever i 1. til 7. trinn.

På Tøyen i bydel Gamle Oslo leder Hilmar Flatabø de 374 elevene i skolen som opprinnelig er fra 1882.

Forrige uke sendte han elevene hjem til ni ukers sommerferie. Han sier han kjenner til at det er elever som ikke kan svømme i de eldre årsklassene.

– Noen av de eldre elevene her kunne nok ha fått en bedre svømmeopplæring deres første skoleår. Nå opplever jeg at vi har tatt tak, svarer rektoren.

Han mener skolen «stort sett» klarte å opprettholde svømmeopplæringen gjennom pandemien.

– Men det er nok også viktig at foreldrene bistår med å tilrettelegge for den mengdetreningen som skal til for at barna blir trygge svømmere, legger han til.