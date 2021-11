Brannvesenet opplyser at lekkasjen skal ha oppstått i forbindelse med et forsøk.

Tre til sykehus etter gasslekkasje på NTNU

En meget helseskadelig og brannfarlig gass lekket fra et kjemilaboratorium på Gløshaugen.

– Per nå har vi tre som er kjørt til St. Olav med uavklart skadegrad, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm til VG.

– I tillegg er det flere andre som får helsehjelp i ambulanse, påpeker hun.







Brannvesenet har evakuert i et bygg på Gløshaugen og opprettet sperringer. Nå gjøres det målinger i laboratoriet.

Den giftige gassen heter fosfin, og er altså meget helseskadelig og brannfarlig, ifølge operasjonsleder i brannvesenet, Gunnar Sundli.

Sundli vet ikke hvordan gassen har lekket, men opplyser om at det var i forbindelse med et forsøk, og at lekkasjen kom fra et kjemilaboratorium.

– Nå har de kontroll på situasjonen, sier han.