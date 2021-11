33-åring dømt for drap, voldtekt og mordbrann

En 33 år gammel mann er dømt til 17 år og 6 måneders fengsel for mordbrannen på Ålgård i desember i fjor. Dommen vil bli anket, sier forsvareren.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var 21 desember 2020 at en 69 år gamle Gjertrud Åshild Sætre Horve ble funnet skadet i en bolig etter en brann i Ålgård. Hun ble senere erklært død på Stavanger universitetssjukehus.

– Hun ble hentet ut av boligen, og det ble konstatert at skadene hun hadde ikke var forenlig med brannskader, uttalte politiadvokat Fredrik Martin Soma under en pressekonferanse på Politihuset i Stavanger morgenen etter.

Dømt for drap og voldtekt

En 33 år gammel mann er nå dømt for drap, voldtekt, mordbrann og skadeverk, skriver Stavanger Aftenblad. En enstemmig rett mener at tiltalte skal dømmes til 17 år og 6 måneders fengsel.

I tillegg tl fengsel dømmes 33-åringen til å betale hvert av offerets barn 300.000 kroner i oppreisningserstatning og nærmere 230.000 kroner i erstatning til Fremtind Forsikring AS erstatning.

I dommen står det at «retten er sikker på at NN (tiltalte i saken, red.anm.) voldtok og deretter drepte Gjertrud Åshild Sætre Horve i Horves leilighet i Nilsabakken 3A på Ålgård, om kvelden mandag 21. desember 2020.», skriver avisen.

Vil anke dommen

Tiltaltes forsvarer, advokat Vegard Bråstein, sier til Aftenbladet at dommen vil bli anket.

– Jeg vil gjennomgå dommen med min klient i løpet av noen dager, men det er sikkert at den vil bli anket. Når han først ble domfelt er vi fornøyd med at retten deler vår vurdering av forvaringsspørsmålet, sier Bråstein.

Var bekjente

33-åringen og den avdøde kvinnen skal ha hatt en relasjon, men var ikke i familie med hverandre. Mannen ble pågrepet senere samme kveld i en annen bolig i Ålgård. Han nektet da straffskyld for drapet.

Ifølge Aftenbladet tilbragte den nå dømte mannen og Horve en del tid sammen i fjor. Slik retten har forstått det var alkohol deres felles interesse, og også denne dagen ble det drukket i offerets leilighet.

I retten har det kommet frem at Horve ved flere anledninger forsøkte å få den 27 år yngre mannen til å gå. Hun kontaktet politiet, hjemmesykepleien og en nabo.

Statsadvokat Grande sa under sitt innledningsforedrag i tingretten at det ble funnet skader, blant annet flere stikkskader, på 69-åringen. Dødsårsaken var blodtap.

– Det er ingen tvil om at Horve ble drept. Det her heller ingen tvil om at brannen var påsatt.

Den tiltalte mannen har erkjent at han og Horve hadde en krangel som utviklet seg til å bli fysisk. Bråstein uttalte imidlertid under sitt innledningsforedrag at mannen aldri har forklart seg om noen kniv eller annet stikkvåpen.

– Min klient har i politiavhør forklart seg om krangling. Han har også forklart at krangelen mellom ham og Horve ble fysisk. Han sier at hun sparket og slo ham, og at han sparket og slo henne.