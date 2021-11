KAMP FOR SOMMERPENGER: Handel- og kontorleder Christopher Beckham har klare krav til partiet sitt.

LO-topper ut mot Støre-regjeringen

Forbundsleder og Ap-medlem Christopher Beckham (LO) håper SV sikrer feriepenger neste sommer til de som har vært covid-permittert og arbeidsledig. Også LO-leder Peggy Hessen Følsvik presser på.

– Jeg setter min lit til at Ap, Sp og SV vil finne disse pengene i forhandlingene om statsbudsjettet fremover, sier Beckham, som leder LOs tredje største forbund, Handel og Kontor.

Statsminister Jonas Gahr Støre presses kraftig for å prioritere feriepenger til de mange som har gått ledige og vært permitterte i 2021, som følge av pandemien.

De risikerer å få liten eller ingenting å feriere for til sommeren, fordi de ikke har krav på det.

I både regjeringsplattformen og i sin 100-dagersplan lover regjeringen «å gjeninnføre feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige».

– De lengste nede ved bordet

Men i Støre-regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet, er ikke feriepenger til de permitterte og ledige prioritert.

Da pandemien traff Norge og Støre ikke satt i regjering, kastet han seg på barrikadene for de permitterte og ledige fordi det var «urettferdig» at de ikke skulle få feriepenger.

Bakteppet var at press fra opposisjonen førte til at høyreregjeringen innførte en ordning for feriepenger til permitterte og ledige, men som en avgrenset og midlertidig ordning.

Beckhams Handel og Kontor organiserer 78.000 ansatte innenfor blant annet kontor, service, butikk og reiseliv.

– Når Ap og Sp foreløpig ikke har gjort det, så må dere sette deres lit til at SV sørger for at de får med Ap og SV?

– Ja, jeg setter min lit til at de tre i forhandlingene sikrer feriepengene. Det er de som sitter lengst nede ved bordet som har båret de største byrdene gjennom pandemien. Nå skal de bære enda en byrde ved at de ikke skal få feriepenger. Det er ikke å fjerne usosiale kutt, men å opprettholde dem.

– Det er ditt eget Ap som ikke har foreslått det nå da?

– Ja, jeg er skuffet over at det ikke har kommet på plass, fordi vi har vært klare på at usosiale kutt skal fjernes.

– Klart vi er skuffet

Han får støtte av LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Feriepenger på dagpenger var et viktig krav fra oss, og det er klart at vi er skuffet når det ikke kom på plass, sier hun til VG.

Følsvik sier de har respekt for at regjeringen har hatt dårlig tid.

– Men det hjelper lite de som har vært permittert i over et år. Når vi kommer til neste sommer, står de uten feriepenger, sier LO-lederen.

Tirsdag møtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og flere andre medlemmer av den nye Ap-Sp-regeringen sammen med de andre partene i arbeidslivet.

PRESS: LO-leder Peggy Hessen Følsvik presser statsminister Jonas Gahr Støre for å gi feriepenger til de som har vært permittert i år.

LO-lederen varsler at LO vil følge denne saken opp overfor regjeringen framover.

– Er det SV som må løse dette?

– Hvem det er som skal løse dette og på hvilken måte, får vi se på. Det hadde ikke vært dumt om de prioriterte å ta det i forhandlingene.

– De fortjener en ferie

Beckham sier at samlet kostnad for å gi dem som har vært ledige og permitterte i år feriepenger neste år, beløper seg til rundt to milliarder kroner, men at det i statsbudsjettet allerede ligger inne 600 millioner kroner.

– Ja, det ligger i den størrelsesorden. Det betyr at den nye regjeringen må ut med vel en milliard kroner. Det er mye penger, men det er verdt det for dem som har vært hardest rammet under covidkrisen. De fortjener en ferie sammen med familien sin og kunne gi sine barn en opplevelse - eller enslige som trenger litt hjelp i en ellers tung hverdag.

Han sier at 27 prosent av deres medlemmer har vært permittert under pandemien.

Skuffet over flere saker

LO-leder Følsvik er skuffet over flere saker, blant annet over at det ikke kom det noen nyheter fra Støre om pensjon fra første krone.

– Det er egentlig ikke en budsjettsak, men mer et teknisk spørsmål som skal på plass i datasystemene, sier hun.

– Er det praktisk mulig å få pensjon fra første krone fra 1. januar 2022?

– Da måtte man vel ha begynt tidligere. Men vi håper fortsatt at det kan komme før 1.januar 2023. Så her kommer vi fortsatt til å være utålmodige, sier LO-lederen.

– NTL reagerte sterkt på at avbyråkratiserings-kuttene i ABE-reformen ikke ble fjernet?

– Det er lenge å gå et år til med de kuttene. Men vi forstår at det er teknisk vanskelig å få til på så kort tid som regjeringen har hatt.

– Brillestøtten kom heller ikke på plass?

– Ja, og vi har mange punkter på vår liste. Men den aller, aller viktigste prioriteringen for oss inn mot dette budsjettet, er å få folk i jobb igjen, sier Følsvik.

SV vil svare mandag

Fungerende SV-leder Kirsti Bergstø lover ikke noe.

SV-nestleder Kirsti Bergstø fungerer som leder i Audun Lysbakkens

– Vi legger frem vårt alternative budsjett mandag, så jeg vil ikke kommentere enkeltsaker nå. Men vi må få på plass en kraftig politikk for å få ned forskjellene.

Hun legger dog til:

– Jeg er skuffet over at Ap og Sp ikke følger opp løftene sine for å hjelpe de permitterte og ledige.

Statsminister Støre sier at deres budsjett «markerer en ny og mer rettferdig kurs i politikken».

– Vi har blant annet prioritert tiltak for å få flere i jobb og en forlengelse av stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger, der veldig mange risikerte å stå på bar bakke over nyttår.

Han legger til:

– Så skulle vi veldig gjerne hatt på plass en bedre ordning for feriepenger til arbeidsledige og permitterte også, men vi klarer ikke å gjøre om på åtte år med høyrepolitikk i ett budsjett og med så kort tid, så dette må vi jobbe videre med.

AVVISER: Både statsminister Jonas Gahr Støre og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik avviser at de har råd til å hjelpe de permitterte og ledige med feriepenger neste år, men at de skal løse det på sikt.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) beklager overfor NTB at Ap og Sp dropper feriepenger på dagpenger i 2022.

– Men løftet er ikke glemt. Det står i Hurdalsplattformen. Så det skal gjennomføres, sier hun.