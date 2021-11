SYKEHUSFEIL: Årlig skjer det mange tusen feil på norske sykehus. De fleste av disse feilene havner aldri på norske myndigheters bord. Dette er et illustrasjonsbilde.

70.000 sykehus-feil skulle brukes til læring – ble slettet

På ett år fikk 16 pasienter alvorlig skade under operasjon – på organer de ikke ble operert i. Slike sykehus-feil finnes det ikke lenger en nasjonal oversikt over.

I åtte år varslet norske sykehus helsemyndighetene om feil og avvik for å lære av hverandre – blant annet operasjonsskader, feilbehandling og forsinket behandling.

Målet med ordningen, som ble kalt Meldeordningen for uønskede pasienthendelser, var å forebygge feil på tvers av sykehus – og på den måten bidra til økt pasientsikkerhet.

Men i 2019 ble ordningen nedlagt, og åtte års erfaring fra feil i sykehusene ble slettet.

VG har gransket alvorlige hendelser og dødsfall ved norske sykehus de siste tre årene.

Forrige helg avslørte VG at 80 prosent av alle registrerte, alvorlige hendelser ved norske sykehus i fjor ikke ble varslet til Helsetilsynet.

Helsemyndighetene har ikke denne oversikten.

Det betyr at de fleste sykehus-feil aldri blir kjent utenfor sykehusets fire vegger.

70 operasjons-skader

I 2020 fikk 70 pasienter skader på organer under operasjon. 16 av skadene ført til betydelig skade. Åtte pasienter døde.

Ingen av pasientskadene ble varslet til Statens helsetilsyn, avdekkes gjennom et innsyn VG har gjort til landets sykehus. Fire av åtte dødsfall ble varslet.

Det betyr at av totalt 70 slike skader er det kun fire som havner i en oversikt nasjonalt.

Feilen VG beskriver her kalles «perforasjon av organ». Dersom det skrives et slikt avvik er det fordi helsepersonell ved et uhell har skadet et annet organ enn det organet som er blitt operert.

Et eksempel på en slik feiloperasjon kan det være at en pasient blir operert i tykktarmen, men får en skade på tynntarmen.

Meldeordningen, som ble lagt ned i 2019, skulle holde oversikten over sykehus-feilene som ikke havnet hos Helsetilsynet.

Både alvorlige – og mindre alvorlige – hendelser ble varslet hit.

Ansatte hos Helsedirektoratet gikk gjennom meldingene, klassifiserte og systematiserte dem, og laget læringsnotater som ble sendt ut til sykehusene og helsetjenesten.

Det ble laget 27 slike rapporter på åtte år.

Rapportene omhandlet blant annet:

Legemiddel eller blod gitt til feil pasient.

Selvmord og selvmordsforsøk.

Uønskede hendelser knyttet til medisinsk teknisk utstyr

Uønskede hendelser knyttet til fødsel.

Uønskede hendelser knyttet til manglende oppfølging av prøver og undersøkelser.

Ble gitt feil legemiddel til 134 pasienter

I VGs database over avviksmeldinger ved sykehusene finner vi igjen de samme feilene, som Helsedirektoratet tidligere hadde oversikt over i sitt nasjonale kartleggingssystem.

Tallene er basert på hva helseforetakene selv har rapportert til VG og gjelder året 2020:

I 134 saker ble det gitt legemiddel til feil pasient.

130 avviksmeldinger omhandler selvmordsforsøk og 78 avviksmeldinger omhandler selvmord.

Det er registrert 239 avvik knyttet til feil under fødsel.

360 hendelser omhandler feil på medisinsk teknisk utstyr.

TEKNISK UTSTYR: I 2020 er det registrert 360 hendelser med feil på medisinsk utstyr som brukes i behandling av pasienter.

Det er også andre type feil, som tidligere ville vært meldt til Helsedirektoratet:

Under operasjon på 11 pasienter har helsepersonell glemt igjen et fremmedlegeme i kroppen til pasienten.

517 pasienter har fått forsinket behandling.

87 pasienter har fått infeksjon i operasjonssår eller annen sårinfeksjon mens de har vært innlagt på sykehus.

90 pasienter har rømt eller forsvunnet fra sykehus under behandling.

Mente ordningen var for dyr

Tidligere helseminister Bent Høie (H) mente meldeordningen var for dyr og hadde liten effekt. Han fikk støtte i Stortinget.

Nedleggelsen skulle likevel ikke forhindre Helse-Norge fra å lære av de 70.000 sakene som var meldt inn, ble det bestemt i 2018.

I sitt høringsnotat skrev Helsedepartementet at meldingene «vil kunne brukes også i fremtiden».

Slik gikk det ikke.

I dag kan VG fortelle at databasen med 70.000 sykehusfeil likevel ble slettet.

Dette skjedde 21. oktober 2019.

Databasen kom på kant med det nye GDPR-regelverket, som skulle sikre personvern, mente Helsedirektoratet.

Direktoratet oppdaget at databasen inneholdt personsensitive opplysninger – til tross for at meldingene som kom inn, egentlig skulle være anonyme.

LAGT NED: Meldeordningen for sykehus-feil ble aldri evaluert før nedleggelsen.

Var imot nedleggelse

Før meldeordningen ble lagt ned, ble forslaget om nedleggelse sendt ut på høring.

Et flertall av høringsinstansene var imot nedleggelsen, blant dem Helsedirektoratet selv, åtte sykehus og regionale helseforetak, Pasientombudet og norsk sykepleierforbund.

Helse-Norge mistet en kilde til kunnskap, som kunne vært brukt til å forebygge feil, mente flere.

Spesielt de mindre sykehusene skrev at de hadde stor nytte av rapportene fra Helsedirektoratet.

«Ordningen med nasjonale og regionale læringsnotat vil bli savnet, fordi notatene fremmet diskusjon, erfaringsoverføring, tiltak og læring,» skrev Helse Midt-Norge.

«Læringsnotatene er nyttige og gir er signal om «best practice» til helseinsutisjonene, som kan være til viktig læring – særlig for små foretak,» mente Helse Førde.

Sykehuset Telemark skriver at de «ser med bekymring på nedleggelsen», og spør hvem som i fremtiden skal analysere hendelser som har ført til eller kunne ført til pasientskade.

Høringsinstansene som var imot nedleggelse mente ordningen måtte utredes og forbedres. Det mente også Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, som stemte imot nedleggelse.

Høyre, Frp, Venstre og KrF stemte for nedleggelse, og viste til at meldeordningen ikke har «dokumentert effekt».