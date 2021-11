VELDIG TRAVEL: Seksjonsoverlege og enhetsleder Ole Kristian Fossum tar en telefon på pauserommet på intensiven tidligere i pandemien.

Overlege på intensiven ber om nasjonale tiltak

– Vi er helt på bristepunktet for om vi kan greie å holde forsvarlig drift om dette øker. Det er allerede også et enormt arbeidspress for de ansatte.

Det sier Ole Kristian Fossum. Han er seksjonsoverlege og enhetsleder på intensiven på Akershus universitetssykehus og er helt fortvilet.

Det er helt fullt på intensiven, men også på postene som sykehuset bruker for å avlaste – medisinsk overvåkning og postoperativ. De ansatte er utslitte, forteller han.

– Vi trenger virkelig at nasjonale myndigheter kommer på banen, for dette bekjempes ikke bra nok lokalt. Jeg aner ikke hvorfor de har ventet så lenge, sier han til VG.

Ahus har svart ved å øke antall intensivplasser fra ti til tolv på sykehuset Nordbyhagen, men også med en ekstra intensivplass på sykehuset i Kongsvinger. Fortsetter dette å øke, må sykehuset ta i bruk operasjonsstuene på Dagkirurgisk senter til intensiv og overvåkning.

– Vi har sett dette ganske lenge, men nå er vi veldig hardt presset. Det gjelder alle intensiv- og overvåkingsavdelingene hos oss, sier Fossum.

SMITTEVERN: De ansatte på intensiven er slitne etter ett og et halvt år med hardt arbeid i pandemien.

Det har denne uken blitt satt rekord i antall smittetilfeller så langt i pandemien. Fredag klokken 11.00 har regjeringen kalt inn til pressekonferanse om coronasituasjonen. Helseminister Ingvild Kjerkol og justisminister Emilie Enger Mehl skal delta, i tillegg til assisterende helsedirektør Espen Nakstad og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Skriker

– Det vi ser er at vi har et fullt gjenåpnet samfunn, så det er mye smitte – også blant de ansatte i sykehuset. Ahus har mye covid-pasienter, men også mye annet som krever intensivbehandling, sier seksjonsoverlegen.

Nivået på covid-pasienter som trenger intensivbehandling har siden våren ligget godt over 2020-nivået.

– Vi ser også flere pasienter som kommer inn for andre ting, som også er coronasmittet uten at de har utviklet alvorlig covid. Det krever masse ressurser fordi vi må isolere dem og det gir et ekstra press for oss, legger han til.

Fortsatt har ikke julebordsesongen – med det det medfører av store samlinger - slått inn for fullt. Det har heller ikke influensasesongen.

– Jeg skriker etter at helsemyndighetene nå må innføre tiltak. Det må komme fra FHI og regjeringen nasjonalt. Det holder ikke med lokale tiltak, fortsetter Fossum.

– Vi trenger i det minste munnbind og at folk holder meteren for å få ned smitten i samfunnet. Utover det får noen andre med bredere samfunnsoversikt og beslutningsmyndighet enn meg vurdere hva som er nødvendige tiltak.

Må frigjøre kapasitet

Flere helseforetak i helseregion Sør-Øst ser nå at intensivkapasiteten er truet. På Oslo universitetssykehus avlyser de nå operasjoner av alle slag for å frigjøre intensivsykepleiere til å jobbe med de aller sykeste covid-pasientene.

– Vi er helt på bristepunktet for om vi kan greie å holde forsvarlig drift om dette øker. Det er allerede også et enormt arbeidspress for de ansatte, sier Fossum om situasjonen på Ahus.

Innad i helseregionen pleier de å trekke på hverandres ressurser - som at intensivpasienter kan sendes mellom sykehusene. Men nå er det fullt nesten overalt.

– Vi har egentlig veldig liten beredskap å gå på, fordi sykehusene driftes så marginalt. Mye av vår beredskap er bakt inn i planlagt drift. Da må mye viktig kirurgi utsettes for å forsøke å frigjøre personell til økt intensivkapasitet og det får store konsekvenser for pasientene, konkluderer han.

Til VG onsdag sa Line Vold, som er avdelingsleder ved Folkehelseinstituttet (FHI) at økningen i antall smittede og økningen i sykehusinnleggelser har skjedd noe raskere enn de hadde håpet på.

– Det er en utvikling vi ikke liker, og en utvikling vi ønsker å bremse og snu, sa hun blant annet.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at helsemyndighetene nå jobber med å vurdere hvordan trenden kan snus.

På spørsmål fra VG onsdag om hva som vil skje på sykehusene fremover dersom økningen i antall innleggelser stiger like mye som i FHIs fremskrivinger, svarte han følgende:

– Da vil flere planlagte operasjoner og behandling bli utsatt, sannsynligvis i ganske lang tid, og pandemien vil få større konsekvenser for de pasienter som trenger helsehjelp som ikke har covid-19.