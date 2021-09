BOLLESTAD VS. ULSTEIN? Hvis den kommende KrF-lederen også skal sitte på Stortinget, er det kun disse to å velge mellom: nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

KrF-ordfører: Trolig nødvendig med ny debatt om veivalg

For flere i KrF står det nå om to lederkandidater. I 2018 sto de på hver sin side.

Lørdag gikk Kjell Ingolf Ropstad av som partileder i KrF. Fredag avslørte Aftenposten hvordan han hadde meldt inn at han betalte leieutgifter for gutterommet– uten å faktisk ha betalt foreldrene.

Flere KrF-topper VG har snakket med i helgen er klare på at den nye partilederen må være blant dem med stortingsplass.

Hvis den kommende lederen av KrF også skal sitte på Stortinget, er det kun to kandidater å velge mellom: nestleder og landbruksminister Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Under den betente diskusjonen i 2018 om hvilken side av den politiske streken KrF skulle stå på, sto de på hver sin side.

Ulstein, med tidligere leder Knut Arild Hareide, mente venstresiden var veien å gå, mens Ropstad og Bollestad mente det riktige var å samarbeide med høyresiden.

– Nødvendig å ta en ny debatt

– Vi gjorde et retningsvalg, og jeg lurer da på om det fortsatt gjelder? Det har vel ikke partiet signalisert noe om så langt heller, sier KrF-ordfører på Fitjar i Vestland, Harald Rydland.

Han er blant dem som mener den nye lederen må sitte på Stortinget, men sier det er opp til valgkomiteen å levere en innstilling.

Rydland sier han ikke har noen favoritt og at begge to hadde vært flinke – det store spørsmålet blir om veien videre for partiet.

– Jeg tror det blir nødvendig å ta en ny debatt om retningsvalget, og om det innebærer at man skal få gjenetablert en Høyreregjering ved neste valg.

SER FREMOVER: Ordfører Harald Rydland (KrF) i Fitjar kommune.

– Må prate om det dårlige valget

På sin side tenker Rydland det er bedre å være et klart sentrumsparti.

– Det er bedre å ligge trygt plantet i sentrum og utøve innflytelse der man kan.

Rydland tror ikke den diskusjonen vil komme før etter ledervalget er tatt, men er klar på at det viktig å få avklart det.

– Vi må ta en god prat i partiet nå etter dette dårlige valget og avgangen til partilederen. Det handler om å finne ut retningen for hvordan man skal jobbe mot lokalvalget, og ikke minst det neste valget – og hvordan man skal styre de neste fire årene.

– Samarbeidsspørsmålet irrelevant

Anders Tyvand er sentralstyremedlem i KrF og statssekretær i samferdselsdepartementet.

I likhet med Rydland og flere andre mener han det er naturlig at den neste lederen er blant de to med plass på Stortinget.

– Men skulle noen ha noen andre tanker rundt lederspørsmålet, er jeg åpen for det, sier Tyvand.

– Bollestad og Ulstein sto på hver sin side ved veivalget i 2018. Kan valget av leder enten bli en bekreftelse på veivalget eller innebære en ny retning?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg mener det var et spørsmål om samarbeid, og nå oppleves samarbeidsspørsmålet ganske irrelevant, fordi nå er vi et lite parti i opposisjon under sperregrensen. Nå handler det om å gjenreise KrF som et sentrumsparti, sier han.

Grøvan: Ikke avgjørende

KrF-veteran Hans Fredrik Grøvan er også blant dem som trekker frem at en lederkandidat bør ha stortingserfaring, men vil ikke si hvem han foretrekker av Bollestad eller Ulstein.

– Tenker du valget av leder kan ha betydning for hvilken retning partiet dras i?

– Jeg vil ikke tillegge det perspektivet avgjørende vekt, men jeg tror det er viktig at en partileder nå må virke samlende. Jeg er ikke tvil om at noe av grunnen til at vi havnet der vi gjorde i valget, er den opprivende striden om regjeringssamarbeid i 2018, sier Grøvan.

– Vi har mistet en god del av de som var aktive i løpet av disse tre årene, og det merket vi også ved valget. At en person som kan virke samlende tror jeg er veldig viktig.

VIL IKKE PEKE: Hans Fredrik Grøvan, som frem til nå har vært innvalgt på Stortinget fra Vest-Agder.

Mer bekymret for partiet

For ordføreren i Vennesla, Nils Olav Larsen (KrF), er de eneste aktuelle kandidatene også de to av tre som er på Stortinget.

Men det er ikke det største problemet til partiet nå, mener han.

– Det er så mange dyktige kandidater at det vil nok løse seg, det som er mer bekymringsfullt er at vi mister mye terreng rundt i Norge.

Larsen sier de nå befinner seg i en ugunstig situasjon der de mister mange velgere rundt om i landet.

– Der må det nok gjøres en god jobb, men vi har tre partifeller på Stortinget som skal drive oss fremover der inne, og det kreves mye av oss andre også for å komme fram i lokale saker. Vi har nok av gode ledere, men det å bygge opp KrF i distriktene blir den store utfordringen nå, mener han.

Veivalget viktig

Ordfører i Rogalands-kommunen Kvitsøy, Stian Giil Bjørsvik, mener debatten om et veivalg for KrF vil tvinge seg frem på et senere tidspunkt.

– Men nå må vi først gå noen runder i partiet, kjøpe oss tid, puste med magen og finne ut hvor vi står, sier han.

– Etter hvert som navn på lederkandidater kommer opp, vil det alltid bli fokus på det som skiller dem. Da vil det være ganske naturlig at det blir en debatt rundt sentrale spørsmål og om hvem som skal bekle ledervervet. Her vil veivalg for partiet ha en sentral plass, fortsetter Bjørsvik.