VG-lesere om gjenåpningen: − Jeg begynte å gråte

Lørdag klokken 16.00 åpnes Norge igjen. Dette gleder VGs lesere seg til.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hva er det første du skal gjøre når Norge åpner? VG har lagt ut en protokoll hvor folk kan svare på spørsmålet som har opptatt mange etter regjeringens pressekonferanse fredag.

– Jeg har mange klemmer til gode – alt samles til en stor og lang klem til bestemor, som har holdt ut hjemme alene denne tiden, sier Thomas Sætre.

Han bor i Ålesund og bestemoren bor i Ørsta. Det er to måneder siden han sist så bestemoren – men til tross for at de har vært fullvaksinerte, har de foreløpig utsatt klemmen.

– Det mange ting man har lyst til å gjøre, men man tenker mye på de eldre som ikke har vært så mye ute. Det blir godt å være sammen med dem igjen, sier Thomas Sætre.

– Hvor lang blir klemmen?

– I alle fall 5,5 minutt. Vi skal dit i morgen, sier han.

Sætre forteller at han og to de to andre kollegene som er på kontoret i dag, så på pressekonferansen sammen.

– Det er litt gåsehudfaktor. Følelsen av å være fri og komme litt tilbake til det normale. Men det er fortstt pandemi, så vi skal passe på å fortsette å bruke håndspriten, sier han.

VIL KLEMME BESTEMOR: Thomas Sætre skal gi bestemoren en 5,5 minutter lang klem.

Mer klemming og ferie

– Jeg gleder meg til å klemme mine gode fotballkompiser som jeg ikke har kunnet klemme på nesten to år, og ikke minst å kunne reise på ferie uten munnbind, sier Kirsti Heim (36).

Hun så på pressekonferansen mens hun tok sin tredje vaksinedose.

– Å! Det er helt utrolig. Jeg begynte å gråte da jeg så det. Jeg er veldig glad og letta, sier hun.

Fotballvennene står først i klemmekøen, mens en reise til Spania venter i oktober og en fotballkamp mellom Tomsø IL og Stabækk i november.

– Klemme barnebarna!

Bente Aurdahl (69) fra Oslo ser barnabarna sine på 10 og 8 nesten daglig, men klemme dem har hun ikke gjort på siden pandemien startet.

– Åh, jeg gleder meg til å klemme barnebarna.

– Du skal møte dem i morgen?

– Gjett da! Da blir det pizza hos mormor. Vi gleder oss, sier Aurdahl til VG.