Norge åpner opp klokken 16 på lørdag: − Kan leve som normalt

Da slipper du å holde meteren og kan innta dansegulvet igjen.

25. september klokken 16 fjernes de aller fleste nasjonale smitteverntiltakene i Norge. Altså må restaurant- og utelivet holde igjen i ett døgn til, før de kjører gjenåpningsfest.

– I dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid, sier statsminister Erna Solberg.

– FHI og Helsedirektoratet ga oss på mandag råd om at det rundt månedsskiftet vil være mulig å gå over til normal hverdag. Den positive utviklingen har fortsatt denne uken, og det er bakgrunnen for at regjeringen – etter en grundig vurdering - har kommet til at vi i morgen klokken 16 går over til normal hverdag, sier statsministeren.

– Kortversjonen av dette: Nå kan vi leve som normalt, sier statsminister Erna Solberg.

fullskjerm neste GJENÅPNINGS-ERNA: Erna Solberg er statsministeren som stengte ned Norge. Nå åpner hun opp igjen - og feirer med å klemme helseminister Bent Høie. 1 av 4 Foto: HELGE MIKALSEN / VG

De to klemmer selv om gjenåpningen ikke er før i morgen, men påpeker at det i lengre tid har vært et råd om at personer som er vaksinert, ikke trenger å holde avstand på arbeidsplassen.

– Hva er årsaken til at disse reglene gjelder fra og med klokken 16 i morgen og ikke akkurat nå?

– Vi synes det var greit tidspunkt å gjennomføre alle reglene. Reglene på grensen trenger en forberedelse, påpeker statsministeren.

Ny strategi: Fra kontroll til beredskap – ut 2021

Samtidig så endrer regjeringen strategien for å håndtere pandemien fremover.

– Vår strategi har vært å holde kontroll på smitten. Det har vi klart, bedre enn mange andre land. Det skyldes innsatsen til alle som bor i dette landet, som har fulgt lover og regler, holdt meteren, begrenset sosial kontakt, jobbet hjemmefra, og i stor grad har fulgt råd om å vaksinere seg, sier statsminister Erna Solberg.

Men nå skal Norge ha en ny strategi: Beredskap. Og denne strategien må vi opprettholde ut året, mener de.

– Det nye målet i regjeringens strategi er å hindre at pandemien fører til betydelig sykdomsbyrde og belastning på kapasiteten i kommunene og sykehusene. Samtidig skal folk ha en mest mulig normal hverdag. Offentlige tjenester skal gis på et forsvarlig nivå, og økonomien skal beskyttes, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Da blir disse fire tingene avgjørende:

Hvor mange som er innlagt på sykehus

Hvor mange som er på intensivavdelinger

Aldersfordelingen blant de innlagte

Kapasiteten i kommunene

– Smittetallene for covid-19 blir derfor mindre viktige fremover, mens den samlede belastningen som også inkluderer influensa og RS-virus, blir mer avgjørende, påpeker regjeringen.