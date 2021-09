IKKE OVER FOR ALLE: For uvaksinerte og helsetjenesten er ikke pandemien over, sier Espen Rostrup Nakstad.

Nakstad: − Pandemien ikke over for uvaksinerte

– Ja, vi er absolutt i en ny fase av pandemien for den vaksinerte delen av befolkningen. Men for uvaksinerte og for helsetjenesten, er pandemien ikke over, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

25. september klokken 16 fjernes de aller fleste nasjonale smitteverntiltakene i Norge, da slipper du å holde meteren og kan innta dansegulvet igjen.

Dette skjer 561 dager etter at de strengeste tiltakene i fredstid ble innført.

I VG mandag sa assisterende direktør og vaksinesjef i Folkehelseinsituttet, Geir Bukholm, at vi nå kan sammenligne coronaviruset med influensa.

– Vi er nå i en ny fase der vi må se på coronaviruset som en av flere luftveissykdommer med sesongvariasjon, sa Bukholm.

NY FASE: Assisterende direktør og vaksinesjef i Folkehelseinsituttet, Geir Bukholm.

Samtidig er sengene fulle på intensivavdelingen ved Oslo Universitetssykehus fredag. Tidligere i uken ventet avdelingen på overføring av enda en alvorlig syk covidpasient fra et av de andre sykehusene på Østlandet.

Øyvind Skraastad, som leder akuttklinikken, opplever ikke at pandemien er over. Intensivpasienter med covid-19 fyller sengene og er minst like syke som de har vært gjennom pandemien som startet i mars i fjor.

– Halvparten av all intensiv er hos oss. De blir liggende i uker.

Vi tåler at samfunnet åpner, men vi oppfordrer at man bruker vett og forstand med tanke på smittevern, fordi det fortsatt er et antall uvaksinerte i samfunnet, sier Skraastad.

Pandemien ikke over for alle

– Ja, vi er absolutt i en ny fase av pandemien for den vaksinerte delen av befolkningen. Men for uvaksinerte og for helsetjenesten, er pandemien ikke over, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Nakstad tror et økt antall pasienter med covid-19 kan bli den nye normalen de neste vintrene.

– Sykehusene og spesielt intensivavdelingene må nok innstille seg på å behandle covid-19-pasienter i ganske lang tid framover, ser det ut som. Kanskje blir det den nye normalen at helsetjenesten må behandle et økt antall covid-pasienter hvert eneste vinterhalvår de neste årene, i tillegg til influensa, sier Nakstad.

– Det er ingen tvil om at uvaksinerte voksne mennesker blir sykere av covid-19 enn av sesonginfluensa. Det vil nok også være slik gjennom hele den kommende vinteren og trolig også neste år, sier han.

Regner med at flere smittes med RS-virus

Nakstad ber oss holde oss hjemme hvis vi blir syke denne høsten og vinteren.

– For personer i risikogruppene anbefales influensavaksine også denne høsten. Det vil dempe antallet samtidig smittede med influensa og covid-19, sier Nakstad.

Av befolkningen over 18 år har 90 prosent fått første dose og 83 prosent er fullvaksinert.

NEI OG NEI: Dette vil vi ikke ha i høst og vinter. - Hold deg hjemme hvis du blir syk denne høsten og vinteren, sier Espen Rostrup Nakstad.

– De som ikke har tatt covid-19 vaksine, bør definitivt vurdere å ta den, sier Nakstad.

Han regner også med et større antall barn som er smittet av RS-virus.

– Jeg tror vi må være forberedt på en høyere andel pasienter med RS-virus enn vanlig i flere måneder fremover, ettersom smittevernreglene nå i stor grad er avviklet i Norge og det igjen spres ulike luftveisvirus mellom søsken, sier Nakstad.