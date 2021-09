ANGREPET PÅ JOBB: En kvinnelig ansatt i 50-årene døde etter å ha blitt knivstukket på Nav Årstad mandag. En 29 år gammel kollega ble lettere skadet.

Nav-drapet i Bergen: To ansatte skal heretter være med i brukersamtaler

BERGEN (VG) Drapet på en Nav-ansatt i Bergen har sjokkert mange. I tiden fremover vil hovedregelen være at det skal være to ansatte i samtaler med brukere, opplyser etatsdirektør Jostein Hestnes i Bergen kommune til VG.

Av Frank Haugsbø

– Vi vil legge til rette for at det skal være to medarbeidere til stede i de fleste samtalene som finner sted, sier Hestnes.

Han sier dette er et tiltak som gjennomføres for at de ansatte skal føle seg trygge i samtaler med brukerne. Det er uklart hvor lenge dette vil bli praktisert.

– I de fleste tilfellene kjenner de ansatte brukeren godt, og det er et trygt forhold. Men dette er et ekstra tiltak for at vi skal komme i gang igjen på en god måte.

Torsdag åpnet fire av fem Nav-kontor i Bergen etter å ha vært stengt tirsdag og onsdag. Nav-kontoret på Årstad vil være stengt ut uken. Ved alle kontorene er vaktholdet styrket etter den dramatiske hendelsen mandag.

– Nå går vi fra en situasjon der ansatte er preget av sjokk og sorg, til at vi skal ta tilbake arbeidshverdagen og forberede vanlig drift igjen. I går hadde vi en gjennomgang av sikkerhetsrutinene og hvordan de ansatte jobber i publikumsarealene, sier Hestnes.

LA NED BLOMSTER: Det ble lagt ned blomster og lys etter den brutale hendelsen på Nav Årstad mandag.

Direktøren i Nav Vestland, Anne Kverneland Bogsnes, sa torsdag til Bergens Tidende at mange ansatte er redde for å begynne på jobb igjen etter knivangrepet.

Mandag ble en kvinnelig ansatt i 50-årene knivdrept på jobb på Nav-kontoret på Danmarksplass i Bergen, mens en 29 år gammel ansatt ble lettere skadet. De to deltok begge i møtet med brukeren

En mann, som ifølge VGs opplysninger er i 30-årene, er siktet for drap og grov kroppsskade etter knivangrepet. Han ble varetektsfengslet i fire uker tirsdag.