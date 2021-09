STANSER SVINGDØREN: AUF-leder Astrid Willa Hoem vil ha en slutt på svingdøren mellom PR og politikk – og forteller at AUFs landsmøte har vedtatt et strengt regime for sine tillitsvalgte.

AUF-krav til ny regjering: Null rekruttering fra PR-bransjen

AUF-leder Astrid Willa Hoem sier at AUF har slått hardt ned på overganger mellom politikk og PR i organisasjonen – og krever tre års karantene for å hente folk fra PR-bransjen til å bli statsråder.

Publisert: Nå nettopp

I løpet av få uker får Norge en ny regjering, ledet av Jonas Gahr Støre. Da skal en lang rekke politiske posisjoner besettes: I tillegg til statsrådene, skal til sammen mange titalls statssekretærer og politiske rådgivere på plass.

I AUF er man krystallklare på at det ikke skal være mulig å gå rett fra PR-bransjen til viktige politiske verv. Fra før er det karanteneordning for politikere som går fra regjering til jobber som rører innom feltene de hadde ansvar for i regjering. Nå ønsker AUF at det skal være karantene – også andre veien.

VG har kartlagt overgangene mellom PR og politikk siden 2009 – og 2021. På listen finnes flere personer som har gått mellom Aps ungdomsorganisasjon AUF og PR-bransjen.

AUFs leder Astrid Willa Hoem forteller at organisasjonen nå har tatt grep for å sette en stopper mellom AUF og PR-byråene – og ber om at en ny Ap-ledet regjering skal gjøre det samme.

– Vi ønsker ikke ei svingdør mellom politikk og PR-bransjen. Er man tillitsvalgt i AUF så er det uforenlig med å jobbe i PR-bransjen. Det har vi vedtatt i vårt organisasjonsprogram, sier Hoem til VG.

SVINGDØR - NEI TAKK: Astrid Willa Hoem ønsker å stoppe overganger mellom politikk og PR.

Tre års karantene

I AUFs organisasjonsprogram problematiseres svingdøren mellom PR og politikk: «Særlig er dette en utfordring i tilfeller der den nye arbeidsgiveren har direkte interesse av å utnytte den ansattes nettverk og forbindelser, og i ytterste konsekvens svekker dette ikke bare tilliten til den ansatte, men til de som har en nær forbindelse til personen.»

AUFs landsmøte har vedtatt at de vil:

• At Arbeiderpartiet bør gjennomføre en revisjon av sine vedtekter for å hindre at ledende tillitsvalgte kan ha en de facto svingdør mellom politikken og kommunikasjons- og PR-bransjen.

• Det skal være minimum 3 års karantenetid etter å ha jobbet i kommunikasjons- og PR-bransjen til å kunne inneha folkevalgte verv/utnevnes av Kongen i statsråd.

– Tydelig Støre

– Hva tenker du om at dere tidligere hadde tillitsvalgte som satt i sentralstyret til AUF mens de jobbet i PR-bransjen?

– Jeg tror ikke man tidligere var like bevisst på svingdøren i politikken, men beskjeden er nå hel tydelig, er man tillitsvalgt må man få seg en annen jobb.

Hoem viser også til Støres uttalelse i forkant av valget, hvor han sier til VG at han ikke ser for seg at en Ap-ledet regjering vil hente personer fra PR-bransjen for å bekle roller i regjeringsapparatet.

– Jeg er veldig glad for at Jonas har sagt tydelig at han skal hente folk til regjering fra egen organisasjon i og rundt Arbeiderpartiet. Jeg synes hans linje i denne saken er tydelig og god.

Hoem mener at det i mange år, og særlig under Høyreregjeringen, har vært «helt stuerent» å hoppe fra politikk til PR og tilbake igjen.

– At Jonas er så tydelig i denne gangen, er bra både for tilliten og troverdigheten til politikere, og det er et viktig gjennomslag for oss i AUF. Det innebærer også et skifte for hvordan det har vært tidligere, når man er så tydelig på at man ikke ønsker å rekruttere fra PR- og kommunikasjonsbyråer.

AUFs «nullvisjon»

Hoem sier at AUF har en «nullvisjon» for at ingen av deres tillitsvalgte skal være i PR-bransjen, slik at det aldri skal herske tvil om hvem som har innflytelse inn i AUFs organer. Visjonen kom etter en tid med høy turnover mellom ungdomspartier og PR-bransjen.

– Vi har sett ei utvikling i flere andre parti også, at mange veksler mellom å være i PR-bransjen og å være politisk aktiv. Det er vanskelig, også all den tid mange av byråene har hemmelige kundelister.

AUF-lederen fortsetter:

– Skal man diskutere politikk må det vær på grunnlag av hva man mener selv, og hva ens lokallag mener, ikke fordi man får betalt et annet sted, slår hun fast.