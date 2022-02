OVERTENTE: En person er pågrepet og to personer er meldt savnet i forbindelse med brannen. Politiet opplyser fredag

Brannen på Askøy – to personer er funnet døde

Politiet har pågrepet en person i forbindelse med brannen. Lørdag bekrefter politiet at det er funnet levninger av to personer.

Fredag morgen stod en tomannsbolig i Florvåg på Askøy i full fyr.

Politiet jobber ut ifra en hypotese om at brannen ble påsatt, ifølge en pressemelding fredag, men understreker at dette er en av flere hypoteser de arbeider med.

Fredag pågrep politiet en person i tilknytning til brannen på Florvåg.

Etterforskningen pågår fortsatt lørdag formiddag.

– Per nå er det gjennomført over 20 avhør i saken. Vi vil i dag fortsette med kriminaltekniske undersøkelser, innhenting av digitale spor, samt gjennomføre flere avhør, sier politiadvokat Christine Møen Wisløff under en pressekonferanse lørdag.

– Tragisk

To personer er meldt savnet i forbindelse med brannen – en kvinne i 40-årene og en mann i 30-årene. Kvinnen som er meldt savnet har bosted på adressen, ifølge politiet.

– Det er funnet levninger av to personer, sier Møen Wisløff.

Kriminalteknikere har gjort undersøkelser på stedet siden lørdag morgen da branntomten fortsatt var for varm til å gå inn på fredag.

Påtalenasvarlig Christine Møen Wisløff orienterer på en presskonferanse lørdag at det er for tidlig å si noe om hva som har forårsaket brannen.

– Dette er en tragisk sak og det er vanskelig å forstå fortvilelsen de pårørende opplever, sier hun.

Ber vitner melde seg

Møen Wisløff sier at den siktede ble avhørt på politihuset i Bergen fredag.

– Opplysninger i saken gjorde at en mann i 40-årene ble pågrepet. Politihuset har enda ikke tatt stilling til om mannen skal varetektsfengsles, sier hun.

Siktede forklarte seg i avhør fredag, informerte Møen Wisløff under pressekonferansen.

Personen som siktet er kjent for politiet fra noen mindre forhold som personen er dømt for tidligere.

Etterforskningen er i en innledende fase, og det skal gjennomføres flere avhør i saken, opplyser påtaleansvarlig.

Politiet ønsker ikke å si noe om en relasjon mellom siktede og de savnede.

– Avslutningsvis vil jeg be om at personer som har vært i området eller som kan ha sett noe som kan være til nytte for etterforskningen melder seg, sier Møen Wisløff.

Tips kan ringes inn til politiets tipstelefon på 47696060.