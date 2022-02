Utvalgsmedlem om VG-funn: − Svekker tilliten til Stortinget

VGs ferske pendlerbolig-funn vil bli tema for ekspertutvalget som skal granske politikernes økonomiske goder, sier to av medlemmene i utvalget.

Onsdag kunne VG avdekke at en rekke politikere fikk pendlerbolig på tross av at de bodde og eide eller leide bolig i Oslo før de ble valgt til Stortinget.

Pendlerbolig-sakene har fått stor oppmerksomhet etter at Aftenposten og andre medier det siste halve året har kommet med flere avsløringer. Stortinget satte som en konsekvens ned et ekspertutvalg som skal se på alle de økonomiske godene til stortingspolitikere.

Nå vil også VGs nyeste funn bli gjenstand for diskusjon, sier to utvalgsmedlemmer til VG.

– Dette er utvilsomt interessante opplysninger for utvalget, fordi det forteller hva slags problemstillinger vi må se på i arbeidet med å utforme et generelt regelverk, sier jussprofessor Eirik Holmøyvik.

UTVALGSMEDLEM: Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen sitter i utvalget som skal evaluere de økonomiske godene til politikerne.

– Dette er svært relevant for utvalget, bekrefter også utvalgsmedlem og advokat Tore Frellumstad.

Han jobber til daglig i NHOs medlemsorganisasjon for teknologibedrifter, Abelia.

– Ikke i tråd med intensjonen

Frellumstad sier at vurderingene rundt pendlerbolig ikke bare bør handle om representantene formelt har krav på dem.

– Det som kommer frem her svekker tilliten til Stortinget. Selv om bruken av pendlerbolig formelt skulle være innenfor regelverket, er det ikke i tråd med intensjonen i ordningen, sier Frellumstad.

Han er også kritisk til administrasjonen på Stortinget.

– Det VG har funnet tyder på at administrasjonen sitter og deler ut boliger som om det skulle være et frynsegode, der det jo egentlig bare skal være en ordning som sikrer at alle har lik mulighet til å sitte på Stortinget.

UTVALGSMEDLEM: Advokat Tore Frellumstad sitter i utvalget som skal evaluere de økonomiske godene til politikerne.

Skatteadvokat: – Påfallende

– Det er påfallende stor forskjell mellom hva Stortinget mener «vanlige folk» kan ha av skattefrie frynsegoder og hva Stortinget mener politikerne selv er berettiget til, sier skatteadvokat og partner i Wiersholm Bettina Banoun til VG.

– For vanlige folk er selv den økonomiske verdien av tre flybonuspoeng skattepliktig og det er innført sinnrikt og detaljerte regler for rapportering og beskatning av enhver økonomisk fordel.

REAGERER: Skatteadvokat og partner i Wiersholm Bettina Banoun.

– Håpet må være at ordningen for politikere blir mer på linje med hva som gjelder andre. Det som er avdekket i pressen tilsier at frynsegodene til politikerne bør strammes inn.

– Bidrar til å undergrave legitimiteten

En av Norges fremste fagfolk innen forvaltningsrett, professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, er også presentert for funnene.

– De har laget et system som bidrar til å undergrave legitimeten til pendlerboligordningen overfor velgerne, sier Bernt til VG.

Han mener at en ny ordning etter alt å dømme bør inneholde en konkret vurdering av livssituasjonen til hver enkelt politiker for å avgjøre om vedkommende faktisk har bruk for pendlerbolig, heller enn å bare legge folkeregistrert adresse til grunn.

Bernt gir dagens pendlerboligordning stryk.

– De har latt den enkelte representant styre dette selv innenfor et regelverk som gir altfor vidt rom til ulike former for fikse tilpasninger for å få gratis bolig.

SKEPTISK: Professor emeritus og forvaltningsekspert Jan Fridthjof Bernt er ingen fan av pendlerboligordningen slik den fungerer i dag.

– Behov for å gå gjennom pendlerboligordningene

VG har stilt stortingsdirektør Marianne Andreassen en rekke spørsmål om pendlerboligene.

– På generelt grunnlag kan vi opplyse at representanter som disponerer annen bolig innenfor 40 km fra Stortinget ikke oppfyller kriteriene for å få tildelt pendlerbolig, skriver hun i en e-post til VG.

Hun understreker at det er vanskelig for henne å gå inn i vurderinger av forhold som ligger langt tilbake i tid og før hennes tid som direktør. Samtidig viser hun til at ordningene nå skal evalueres:

– Vi har sett at det er behov for å gå gjennom pendlerboligordningen og andre ordninger for representantene. Derfor er det satt i verk en rekke prosesser, skriver Andreassen.