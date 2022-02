I løpet av de neste dagene kan studenter søke til strømstipendet.

Nå kommer strømstipendet til studentene

Flere studenter har lenge etterlyst strøm-støtten som regjeringen har lovet.

Av Maja Mathilde Nilsen

Publisert: Nå nettopp

Det var i starten av desember at regjeringen offentliggjorde at de ville gi studenter som kan dokumentere strømutgifter ekstra studielån på 3000 kroner på grunn av de høye strømprisene. Av disse skulle 1200 kroner bli gjort om til stipend, men i januar ble det bestemt at hele summen kan bli omgjort til stipend. Det er satt av i underkant av en halv milliard kroner til ordningen.

Nå opplyser regjeringen at strøm-støtten kommer, og at Lånekassen har åpnet for søknader.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en god løsning for studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Lånekassen vil i løpet av de neste dagene sende ut e-poster om at det er mulig å søke om strømstipendet, og studentene kan søke så fort de har mottatt e-posten.

– Den enkelte må bekrefte at de har strømutgifter som ikke er inkludert i husleien, og at de kan dokumentere dette til Lånekassen i ettertid. Stipendet blir utbetalt i løpet av et par dager etter at avtalen er signert, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.