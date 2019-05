TAXI-TAKK: Leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland (t.h) får full støtte av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Bilde er tatt i forbindelse med en taxi-aksjon i 2018. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Taxi-sjef: – Ikke en drosjesjåfør i Norge vil stemme Frp

GARDERMOEN/OSLO (VG) Leder i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland, advarer Frp-landsmøtet: – Taxisjåfører er kjent for å stemme Frp. Det kan Siv Jensen bare glemme i fremtiden, sier han.

Nå nettopp







– Ikke en drosjesjåfør i Norge vil stemme Fremskrittspartiet ved stortingsvalget i 2021, hvis de fortsetter dagens politiske linje. De undergraver en hel yrkesgruppe og er i ferd med å rasere hele drosjenæringen, sier Trevland.

– Tre årsaker

Han sier det er tre hovedårsaker til at han og taxisjåfører er forbannet.

– Regjeringen gikk i vår inn for å oppheve taket på drosjeløyver. Det betyr at det blir større kamp om beinet. Vi vet av erfaring fra andre land at det betyr lavere inntekter til sjåførene.

– Hvor mye tjener en drosjesjåfør i dag?

– 350.000–400.000 kroner. Det sier seg selv at det blir vanskelig å leve av når konkurransen om kundene blir større. At regjeringens politikk igjen åpner for Uber , bidrar jo ikke akkurat heller til mindre sinne og frustrasjon, sier han.

– Du nevnte tre hovedårsaker?

– Ja, det andre er den avgiftsøkningen og momsøkningen som kom fra årsskiftet. Det har gjort at kostnadene ved å kjøpe en drosjebil har økt kraftig. Og når kostnadene øker, så presses lønningene, sier han og legger til:

– Det går ikke bare ut over oss. Transport av funksjonshemmede ble mye dyrere: En Caravelle, som er mye brukt til slik transport, ble 236.000 kroner dyrere.

FOTO-SEANSE: Jon Georg Dale stilte villig opp til fotografering sammen med landsmøtedeltager foran 120 km/t-skiltet på Frp-landsmøtet fredag. Foto: Frank Ertesvåg, VG

Bomtakstene

– På toppen av dette kommer alle bommene og økte takster, som øker kostnadene. Og det har økt jevnt og trutt, selv om finansministeren de siste årene har kommet fra Frp. Det står ikke til troende når de sier de er fremste forkjemper mot bompenger, når de i praktisk politikk ikke klarer å gjøre noe med det.

– Frp bidrar med avgiftssmell etter avgiftssmell

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gir full støtte til taxi-Trevland.

– Frislipp av løyver vil gi dårligere tilbud. Regjeringens politikk vil gi færre drosjer på bygdene og kaos i byene, hvor frislippet vil gjøre konkurransen enda hardere og det blir enda vanskeligere å være drosjesjåfør:

– Vi får tilbakemeldinger om at det snart ikke går an å kombinere et normalt familieliv med det å være drosjesjåfør. Jeg skjønner godt at drosjesjåførene reagerer på Frp, som sier en ting og gjør noe annet. Frp bidrar med avgiftssmell etter avgiftssmell.

PÅ KOLLISJONSKURS: Han har fått Taxiforbundet mot seg i sin liberalisering av taxiløyvene, samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Frode Hansen, VG

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er tydelig på at regjeringen måtte foreta seg noe i sin politikk overfor taxinæringen.

– Jeg greier å forstå Taxiforbundets uro, men ikke med utgangspunkt i de endringene vi foreslår. Jeg tror det er bra for både kunder og næringen med større konkurranse og bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier Dale til VG.

Han mener det må kjøres mer taxi på tider av døgnet når etterspørselen er der.

– Taxiene må kjøre når det er kunder, og ikke når etterspørselen ikke er der. Det vi gjør nå er å styrke konkurransen med aktører som tilpasser arbeidstiden sin til når det er mye å gjøre.

– Hva med økende moms, økt avgiftsnivå og mer bompenger?

– Der er vi helt enige med taxibransjen. Det er derfor vi også prøver å gjøre noe med bompengenivået.

– Du er ikke redd for å få taxibransjen på nakken? Frp har vanligvis hatt godt omdømme blant drosjesjåfører?

– Jeg skulle ønske at det ikke ble satt så store følelser i sving om dette. Men jeg forstår samtidig at det blir slik. Alle vil ha endring når ting ikke fungerer, men kanskje ikke andre endringer enn den man selv foreslår, sier Dale som minner om at drosjene får mindre og mindre å gjøre.

les også Universitetet i Oslo gransket Nils Christian Stenseths taxibruk. Pris: 264.000 kroner

Syklet til Gardermoen

– Det er også for høy startpris, samtidig som konkurransen øker fra flere hold med delebiler, bybiler og helhetlige kollektivreiser. Da må vi finne en løsning som innebærer en bedre markedstilpasning. Slik det er nå, så koster det 150 kroner å åpne en drosjedør, da velger mange dette bort og drosjene i byene taper konkurransekraft. Hvis vi omstiller nå, så sikrer vi en seriøs drosjebransje også i årene fremover, sier samferdselsministeren.

Selv gjorde han som sin forgjenger Ketil Solvik-Olsen gjorde under landsmøtet på Gardermoen for to år siden: Han syklet fra Oslo til landsmøtehotellet.

Publisert: 05.05.19 kl. 05:53