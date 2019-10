FANGET: Mannen lå fanget under denne halmballen, og måtte graves ut for hånd. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Lå bom fast under halmball – måtte reddes ut av brannvesenet

En nabo hørte rop om hjelp ved Bergsvannet i Hof, men kunne ikke først lokalisere hvor lyden kom fra.

Nødetatene rykket ut til ulykkesstedet mandag formiddag med både dykkere og brannmannskaper.

Da hadde naboen allerede klart å lokalisere hvor ropene kom fra. Men ulykken hadde ikke skjedd ved vannet, men på land ved et skogholt like ved:

– Det har skjedd under gårdsarbeid antar vi, men vi vet ikke akkurat hvordan, sier vakthavende brannsjef Andrew C. Wright til VG.

SAMARBEID: Både brannvesen og politi jobbet sammen for å få ut mannen. Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Personen lå fanget under en stor, våt halmball, og måtte graves ut for hånd.

– Det er uvisst hva som eksakt har skjedd, men en person har fått det som var en halmball over seg og lå bom fast under en hel haug med våt halm i et skogholt. Det var ikke mulig å bruke traktoren til å fjerne halmen. Så mannskapene fra alle tre nødetatene gravde vedkommende fram for hånd, etter at brannmannskapene hadde felt noen mindre trær. Personen som lå under halmen var ved bevissthet hele tiden, sier Wright et innlegg på Facebook.

Politiet i Sør-Øst melder på Twitter at personen ble kjørt til fastlegen for en sjekk etter hendelsen:

Wirght forteller at mannen var bevisst under hele redningsaksjonen:

– Han gjorde en veldig god jobb selv, siden han ropte etter hjelp. Heldigvis gikk det bra, sier brannsjefen, som anslår mannen kan ha vært fanget under halmballen i 10–15 minutter.

Han retter også en takk til personen som hørte mannens rop om hjelp:

Først og fremst vil vi takke den meget lydhøre personen som utviste stor medmenneskelighet, ringte inn nødsamtalen og handlet forbilledlig. Videre også stor honnør til Drammensregionens brannvesen og deres mannskaper, våre samarbeidspartnere over kommunegrensene nord i Vestfold interkommunale brannvesens område, sier Wright.

