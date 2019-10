REGN: Østlandet og Sørlandet får dårligst vær, mens både Vestlandet og Trøndelag slipper unna. Foto: Meteorologisk institutt

Kraftig nedbør i sør: Blir grått og vått

Høstværet blir best i vest, mens deler av Norge må finne frem paraplyen.

– Østlandet og Sørlandet får nok det dårligste været i helgen. Det blir regn gjennom hele helgen med regnbyger i den sørlige delen av landet, forteller vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk Institutt.

Meteorologen spår kraftigst nedbør rundt områdene Agder, Telemark og Østfold med 30 til 40 millimeter nedbør i løpet av et døgn. Det har imidlertid ikke blitt sendt ut farevarsel.

– Vanligvis er ikke dette regn som hadde skapt så mye problemer, men på grunn av løv, kan regnværet tette noen av avløpene, forteller Haga.

Glimt av sol

Både Vestlandet og Trøndelag slipper unna det dårlige været. Vestlendingene kan til og med få noe glimt av sol, legger meteorologen til. Temperaturene blir relativt milde, men om nettene blir det stadig kjøligere.

– Vinteren kommer på fjellet og de høye områdene. De som har tenkt seg oppover fjellene kan vente nedbør i form av snø, forteller Haga.

– Det har forsåvidt vært vinterføre på fjellet en liten stund, men det vil nok fortsette å være vinterlig på fjellet fremover uten at det skaper noen ekstra utfordringer, sier han.

Meteorologen spår at snøgrensen synker nedover i terrenget til rundt 500 til 700 meter på søndag. Østafjells vil også oppleve nedbør i form av snø på de høye områdene.

Farevarsel: Kraftig vind

Tirsdag kommer det et lavtrykk vest for Nordland som vil gi sørvest kraftig vind med vindkast på 30 meter per sekund. Områder fra Sunnmøre til Troms kan også bli rammet.

– I begynnelsen av neste uke blir det endringer i sirkulasjonen i atmosfæren. Det kommer et lavtrykk fra Norskehavet og inn mot den nordligste delen av landet. Da er det tegn som tyder på at det kan utvikle seg et kraftig lavtrykk, sier Haga.

Meteorologisk institutt har utstedt gult farevarsel. Det ventes også store nedbørmengder i Trøndelag og sør i Nordland.

– Det har vært ganske lite nedbør i Nordland den siste tiden, så kanskje det gjør noe godt, sier han.

Meteorologen legger til at det har vært kjøligere enn normalt på denne tiden av året i den nordlige delen av landet. Flere steder som indre Troms og Finnmark fikk ned mot fem kuldegrader natt til fredag.

Utover neste uke kan det kraftige lavtrykket mot kysten føre med seg varmere temperaturer til den nordlige delen av Norge, men det blir også høyere oktobertemperaturer i resten av landet.

Publisert: 18.10.19 kl. 18:49







