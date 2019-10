MAKT: Per A. Thorbjørnsen er leder i Venstres valgkomité. Her på vei til å lede møtet på Fornebu fredag kveld. Foto: Frode Hansen / VG

Valgkomitélederen: Ny rekord i innspill om Skei Grandes skjebne

FORNEBU (VG) Forrige valgkomité i Venstre mottok 260 eposter med innspill fra partifolkene. I år har komitéen mottatt utrolige 1560 eposter.

Men lederen Per A. Thorbjørnsen ville ikke svare på VGs spørsmål om dette enorme engasjementet er gode eller dårlige nyheter for partileder Trine Skei Grande.

– Dette er tidenes engasjement i innspill i Venstre, sier Thorbjørnsen.

Mens mange internt i Venstre har håpet på en rask avklaring av Trine Skei Grandes videre skjebne, utelukker nå lederen i valgkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, at den delikate lederkabalen er klar før neste år.

Siste frist er først 6. mars – mens landsmøtet i regjeringspartiet tar den endelige avgjørelsen 18. april.

Likevel gikk fristen for å melde inn kandidater ut allerede i forrige uke. Valgkomiteen har denne gangen gått uvanlig bredt ut og reist bredt rundt i landet.

Fredag klokken 17 møttes Venstres valgkomité til møte på Quality Hotel Expo på Fornebu.

I en pause klokken 20 sa Thorbjørnsen til fremmøtte journalister:

– Vi skal snakke med alle stortingsrepresentanten våre i kveld, i intervjuer, sa Thorbjørnsen.

360 navn er spilt inn til de 27 «ledige» vervene.

Han vil absolutt ikke svare på VGs spørsmål om hvorvidt disse 1560 epostene er gode eller dårlige nyheter for Trine Skei Grande.

Før møtet tok til klokken 17 interjvuet VG komitélederen:

– VG har snakket med flere i Venstre som sier at de forventer at det kommer en løsning om ikke annet på hvilke tre som skal sitte i ledertrioen må komme lenge før fristen 6. mars neste år, helst så raskt som mulig?

– Det får de mene. Jeg har vært rundt omkring og snakket med 200 tillitsvalgte om denne datoen. Og det har enn så lenge vært forståelse for at den kan komme senest 6. mars, sier han.

– Og så er det valgkomiteens arbeid å se om vi blir ferdig før og hvordan vi gjør det. Akkurat nå er vi tross alt der at vi skal intervjue folk, vi skal vurdere, vi skal sette opp kriterier for hvordan vi tenker den nye ledelsen skal se ut, og hvem det skal være. Og så skal vi konkludere. Det skal vi ikke gjøre før i januar. Vi må ha tid på oss.

Ingen innstilling i 2019

– Du tror ikke det kommer noen innstilling om et par-tre uker?

– Nei. Da er ikke vi engang ferdig med intervjuene.

– Så noen innstilling i løpet av 2019, det tror ikke du på?

– Nei.

FORNEBU I DAG: Ved enden av bordet sitter Per A. Thorbjørnsen, leder i Venstres valgkomité. Han sier til VG at han ikke gruer seg til jobben som ligger foran ham. Foto: Frode Hansen / VG

– Men er det ikke en fare for, hvis dette trekker ut i tid, at debatten kan surne og bli negativ for partiet?

– Nå er det nå engang sånn at dette valget skal skje på landsmøtet 18. april. Så uavhengig av når vi leverer inn en innstilling, så vil det være tid nok og masse tid til å debattere frem til 18. april. Jeg tror ikke det er så avgjørende om vi kommer med den i januar eller i mars. Vi har sagt senest 6. mars, vi har bare forberedt organisasjonen på at det kan gå så lang tid, sier Thorbjørnsen.

– Du blir Venstres svar på orakelet i Delfi du, når du omsider kommer ut med en anbefaling?

– Sånn har jeg sett på meg selv også, ha ha!

– Tro meg på at jeg faktisk gleder meg

67-åringen er ingen hvem som helst i Venstre. Han er partiets superveteran, og har vært partiets gruppeleder i Norges fjerde største by, Stavanger, helt siden 1991.

Spørsmålene som skal avklares er mange: Skal Trine Skei Grande få en ny sjanse eller skiftes ut? Selv mener hun at hun er den beste til å bringe partiet.

Men hvem tar over hvis hun vrakes, Sveinung Rotetvatn eller Abid Raja? Må begge nestlederne gå av? Og hva med Guri Melby og Alfred Bjørlo og Iselin Nybø?

– Har du akkurat nå norsk politikks vanskeligste jobb – med å få dette sammen?

– Nei. På ingen måte. Jeg kommer blant annet rett fra budsjettforhandlinger i Stavanger hvor vi mangler 100 millioner kroner. Det er en betydelig større oppgave, bare dét, sier Thorbjørnsen.

– Men Venstres ledelse fremstår i alle fall utad som noe av en nøtt å klare å fornye på en måte som gjør at partiet og velgerne blir fornøyd?

– Ja, det gjenstår jo å se. Vi og jeg har tenkt å gjøre vårt ytterste for at vi skal klare det. Det er selvfølgelig det åpenbare målet vårt. Vi er satt for å finne en ny leder ... nei, en ny ledelse bestående av enten de gamle eller nye som har stor tillit inn i landsmøtet. Det er oppdraget vårt. Jeg er relativt sikker og trygg på at vi skal klare det, sier han.

– Men hvor vanskelig er den jobben du skal i gang med nå?

– Nei, jeg tenker ikke grad av vanskelighet akkurat nå. Du må tro meg på at jeg faktisk gleder meg til å ta fatt på dette, for det er spennende og det er en utfordring. sier Thorbjørnsen.

– Jeg har registrert at det er kjempeoppmerksomhet rundt det, og det får vi bare gjøre det beste utav. Nei, jeg gruer meg ikke – jeg gleder meg, sier Per A. Thorbjørnsen.

