STOLT AV NASJONALSANGEN: Morten Wold (Frp) tok mer enn gjerne med flagget han hadde liggende på kontoret ut på Løvebakken for fotografering. Foto: Trond Solberg, VG

Frp-Wold: Vil ha «Ja, vi elsker» som nasjonalsang

STORTINGET (VG) «Ja, vi elsker dette landet» bør vedtas som nasjonalsang én gang for alle, foreslår Morten Wold (Frp) i Stortingets presidentskap.

Han er også kulturpolitisk talsperson på Stortinget for Fremskrittspartiet. Nylig oppdaget han etter en forespørsel fra Nordisk litteraturfestival – at nasjonalsangen aldri er offisielt anerkjent av nasjonalforsamlingen.

– Det gjorde at jeg bestemte meg for å fremme dette forslaget, og jeg fikk umiddelbart full støtte fra hele stortingsgruppen i Frp. Nå håper jeg et samlet storting vil være med på å anerkjenne sangen gjennom et vedtak i plenum, sier Wold til VG.

Nasjonalsangen «Ja, vi elsker dette landet» er Norges nasjonalsang.

Den er aldri blitt vedtatt som nasjonalsang, men er gradvis blitt den mest anerkjente av nasjonalsangene.

Teksten til «Ja, vi elsker dette landet» er skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson. Den ble først trykket til Stortingets åpning 1. oktober 1859 – for 160 år siden.

Melodien er av Rikard Nordraak og ble sannsynligvis skrevet i 1863–1864.

Den endelige tekstversjonen har åtte vers, men vanligvis synges kun det første og de to siste versene.

Første gang nasjonalsangen ble sunget offentlig var på Eidsvoll i forbindelse med 50-årsjubileet for Grunnloven 17. mai i 1864.

Ja, vi elsker avløste «Sønner av Norge», som vant en konkurranse om en fedrelandssang i 1820.

Han fremmer forslaget formelt ved Stortingets start mandag.

– Det vil være riktig å fastslå formelt noe som allerede er praksis, mener Morten Wold.

Selv har han bakgrunn blant annet fra arrangørstaben i skiflygingsrennene i Vikersund, og er oppriktig glad i nasjonalsangen.

Når Stortinget åpner hver oktober, stemmer Wold i – av full hals både under Kongesangen og når «Ja, vi elsker dette landet» avsynges i stortingssalen.

Vil ikke synge

– Men du får ikke meg til å synge alene for VG. Den lidelsen vil jeg spare dere for, sier Wold.

Han liker som mange andre å bidra med sin røst først når den kan inngå i en større enhet sammen med andre sangere.

– «Alle» har et forhold til «Ja, vi elsker dette landet». Derfor bør Stortinget anerkjenne den én gang for alle. Det bør bare være en formalitet. Ved å anerkjenne sangen vil Stortinget sikre sangen som det nasjonale symbol den er, og også bygge opp under norske verdier og norsk kulturarv, sier Wold.

Glad og stolt

President Stein B.E. Høyer i Norges Korforbund, synes forslaget om å anerkjenne nasjonalsangen gjennom et stortingsvedtak er godt.

– Umiddelbart så tenker jeg at dette kan ikke være noen dårlig idé. Nasjonalsangen har en veldig sterk posisjon i den norske kulturen. Jeg kan ikke se noen betenkeligheter ved at Stortinget fatter et vedtak om at «Ja, vi elsker dette landet» er Norges nasjonalsang, sier Høyer.

Selv blir han både glad og stolt når han kan synge «Ja, vi elsker dette landet».

Korpresidenten skal ha en brukbar tenorstemme, men konsentrerer seg nå om å dirigere blandakoret Kor-Al på Karmøy.

Varsler pugging

Høyer understreker at hans ytring er rent personlig og ikke fra et enstemmig kor-Norge. Han tilføyer imidlertid at han knapt kan tenke seg at noen korsangere vil gå mot det vedtaket det her er snakk om.

– Hvor mange av de åtte versene på nasjonalsangen kan du?

– Jeg kan nok ikke alle versene. Men kanskje bør det være en målsetting for både meg og alle andre nordmenn å lære alle versene utenat hvis Stortinget gjør sitt vedtak, svarer korpresidenten.

Publisert: 03.06.19 kl. 09:01