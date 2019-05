På Høybråten skole i Oslo var det full kaos da Vipps-tjenesten var nede. Foto: Robin Friis

Vipps-problemer skaper trøbbel på nasjonaldagen

Flere har problemer med «Kjøp og betal»-tjenesten på Vipps på 17.mai.

Oppdatert nå nettopp







– Vi vet ikke hvor mange dette rammer, sier kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps til VG.

Svært mange har tatt kontakt med VG og er frustrerte fordi de ikke får brukt Vipps-tjenesten på 17.mai. Kommunikasjonssjefen forteller at tjenesten skal fungere for noen, men ikke for alle.

– Vi jobber med å finne en løsning på dette fortest mulig, sier Kjærnes.

Problemet skal ikke ligge på den vanlige betalingsfunksjonen.

– Vi er veldig lei oss for på en dag hvor mange skoler, lag og foreninger bruker Vipps. Vi har fullt fokus på å rette det, sier hun.

På Høybråten skole i Oslo var det fullt kaos da Vipps-tjenesten var nede under 17. mai-feiringen.

– Det var kaos i alle salgsboder for en halvtime siden da Vipps var nede. Alt salget stoppet opp, sier loppesjef Robin Friis ved Høybråten skole.

Han forteller at problemene har vært av og på.

– Men alle tar det med et godt humør. Det er så nydelig vær, så det påvirker ikke oss så veldig, ettersom folk blir værende utover dagen, sier Friis.

Samme problem skjedde under feiringen på Ruseløkka skole.

– Det var litt panikk først, men vi klarer oss. Vi klarte å løse problemet bra ved å sette opp betaling med et privat telefonnummer, sier Torstein Skrinde, som er tilstede for å feire nasjonaldagen.

Publisert: 17.05.19 kl. 12:33 Oppdatert: 17.05.19 kl. 12:44