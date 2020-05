POLITIAKSJON: Flere innsatte har forskanset seg i Sem fengsel. Foto: Peder Gjersøe

Forskanset seg i fengselet

En stor politiaksjon måtte til i Sem i Vestfold og Telemark etter at innsatte forskanset seg i fengselet. Politiet fikk kontroll på situasjonen like før klokken 17.30

Politiet i Sør-Øst skrev tidligere tirsdag ettermiddag at 7-8 innsatte i Sem fengsel hadde forskanset seg. Politiet var på stedet med flere patruljer for å få kontroll på situasjonen og planla å ta seg inn der fangene forskanset seg.

– Vi har hatt ni patruljer på saken. Verken politiet eller fangene er skadet, så dette gikk alt i alt rolig for seg. Det var ingen bruk av våpen, forteller operasjonsleder Øystein Eikedalen til VG i 17.40-tiden. De har nå kontroll på 8 innsatte.

Han forteller at det var spørsmål om de innsatte skulle fraktes fra fengselet til politiarrest, men at det er bestemt at de blir i fengselet.

– Hva som skjer videre blir opp til fengselet, sier Eikedalen på spørsmål om dette blir en politisak.

Fengselsleder Robert Holmsen opplyste at de innsatte har nektet å la seg låse inn på grunn av endring av rutine i forbindelse med handling av mat.

Ingen ble som gissel under forskansningen.

Sem fengsel har 62 plasser, og et høyt sikkerhetsnivå. Fengselet er kun for menn.

Publisert: 12.05.20 kl. 16:43 Oppdatert: 12.05.20 kl. 17:49

